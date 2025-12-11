Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 90 отзывов Индивидуальная до 5 чел. По холмам вокруг Акрополя Узнайте Афины через их легендарные холмы и район Плака. Ощутите дух древности и современности в одном путешествии Начало: Станция метро Acropolis €134 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 11 отзывов Билеты Афинский Акрополь: история, тайны и легенды Вас ждет захватывающее путешествие к вершине Акрополя, где древние храмы хранят свои секреты. Погрузитесь в мир античной архитектуры Начало: У метро Акрополь €120 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. По центру Афин: самые яркие памятники Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью Начало: На площади Конституции €200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Афин

