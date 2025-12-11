Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Узнайте Афины через их легендарные холмы и район Плака. Ощутите дух древности и современности в одном путешествии
Начало: Станция метро Acropolis
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Билеты
Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
Вас ждет захватывающее путешествие к вершине Акрополя, где древние храмы хранят свои секреты. Погрузитесь в мир античной архитектуры
Начало: У метро Акрополь
Завтра в 08:30
13 дек в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Афин: самые яркие памятники
Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью
Начало: На площади Конституции
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 101 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль