Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По холмам вокруг Акрополя
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Узнайте Афины через их легендарные холмы и район Плака. Ощутите дух древности и современности в одном путешествии
Начало: Станция метро Acropolis
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Билеты
Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
Вас ждет захватывающее путешествие к вершине Акрополя, где древние храмы хранят свои секреты. Погрузитесь в мир античной архитектуры
Начало: У метро Акрополь
Завтра в 08:30
13 дек в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
По центру Афин: самые яркие памятники
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Афин: самые яркие памятники
Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью
Начало: На площади Конституции
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€200 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По холмам вокруг Акрополя
  2. Афинский Акрополь: история, тайны и легенды
  3. По центру Афин: самые яркие памятники
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Акрополь
  2. Парфенон
  3. Самое главное
  4. Эрехтейон
  5. Площадь Синтагма
  6. Арка Адриана
  7. Театр Диониса
  8. Монастираки
  9. Плака и Монастираки
  10. Микены
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 101 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль