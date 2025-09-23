Индивидуальная
до 3 чел.
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
23 сен в 08:00
25 сен в 08:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
€100 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в сентябре 2025
Сейчас в Салониках в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
