Ботанический сад Батуми выглядит словно настоящий Эдемский сад, сошедший с библейских страниц. А как еще можно назвать этот потрясающий райский уголок, где в одном месте собраны образцы самых редких, диковинных и красивых 🤩 растений со свего мира! На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) собрана коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород.

Весь парк 🌳 поделен на 21 зону внутри 9 совершенно неодинаковых секций: от жаркой Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах. При организации парка, умелые садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по удобным лестницам или просто зеленым тропинкам.

Если вы любите нестандартный отдых, то посещение ботанического сада в Батуми станет для вас настоящим открытием. Мало того, что тут на каждом шагу стоят удобные скамейки и имеется бесплатный вай-фай, так вы еще можете спуститься к морю и понежиться на его побережье и освежиться после долгой прогулки.

Крепость стоит на возвышенности рядом с Батуми, в посёлке Цихисдзири в Грузии, прямо на берегу моря 🌊. Каких-то 20 км отделяют эту древнюю византийскую крепость от главного черноморского курорта страны и 6, 5 км от Кобулети.

Главной изюминкой крепости Петра являются ступенчатые террасы, полукругом закрывающие собой содержимое. Террасы обильно увиты плющом, что создаёт яркую аналогию с висячими садами Семирамиды. Если заходить через центральный вход, то он будет как бы разрезать эти зелёные коридоры на две половины.

Ходя по дорожкам, вокруг всё время будет слышаться отдаляющийся шорох и мельтешение в растительности. Дело в том, что нынче здешние стены служат прибежищем для большого количества разноцветных и порой крайне любопытный безобидных ящериц. На самом последнем ярусе расположены руины акрополя Петры. Из всех сооружений, до наших дней частично сохранились лишь остатки бани и базилики.