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Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $50 за экскурсию

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Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра

Что вы увидите

  • Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми выглядит словно настоящий Эдемский сад, сошедший с библейских страниц. А как еще можно назвать этот потрясающий райский уголок, где в одном месте собраны образцы самых редких, диковинных и красивых 🤩 растений со свего мира! На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) собрана коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород.
Весь парк 🌳 поделен на 21 зону внутри 9 совершенно неодинаковых секций: от жаркой Мексики и Южной Америки до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах. При организации парка, умелые садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по удобным лестницам или просто зеленым тропинкам.
Если вы любите нестандартный отдых, то посещение ботанического сада в Батуми станет для вас настоящим открытием. Мало того, что тут на каждом шагу стоят удобные скамейки и имеется бесплатный вай-фай, так вы еще можете спуститься к морю и понежиться на его побережье и освежиться после долгой прогулки.
Крепость стоит на возвышенности рядом с Батуми, в посёлке Цихисдзири в Грузии, прямо на берегу моря 🌊. Каких-то 20 км отделяют эту древнюю византийскую крепость от главного черноморского курорта страны и 6, 5 км от Кобулети.
Главной изюминкой крепости Петра являются ступенчатые террасы, полукругом закрывающие собой содержимое. Террасы обильно увиты плющом, что создаёт яркую аналогию с висячими садами Семирамиды. Если заходить через центральный вход, то он будет как бы разрезать эти зелёные коридоры на две половины.
Ходя по дорожкам, вокруг всё время будет слышаться отдаляющийся шорох и мельтешение в растительности. Дело в том, что нынче здешние стены служат прибежищем для большого количества разноцветных и порой крайне любопытный безобидных ящериц. На самом последнем ярусе расположены руины акрополя Петры. Из всех сооружений, до наших дней частично сохранились лишь остатки бани и базилики.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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