Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Батуми, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Горная Аджария и фольклорное шоу
На автобусе
9 часов
174 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Фольклорное шоу и национальные блюда»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
€39 за человека
Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Горная Аджария all inclusive
Почувствуйте гостеприимство Аджарии: экскурсия среди гор, танцевальное шоу и обед с вином. Уникальный день в окружении природы и культуры
Начало: По месту вашего проживания
«Кульминацией дня станет станет национальное шоу грузинских танцев — при желании сможете присоединиться к артистам и освоить азы этого искусства»
Расписание: в субботу в 10:00
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€69 за человека
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
На машине
6 часов
-
10%
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день
«Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия»
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
€135€150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 августа 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Прекрасная экскурсия! Много красивых мест и природных и исторических. Очень вкусное застолье и прекрасное фольклорное шоу! Очень благодарны гостеприимным хозяевам и великолепным танцорам! Всем рекомендую.
  • О
    Остапова
    8 августа 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Нам очень понравилось наше путешествие по горной Аджарии, гид Давид знает ответ на любой вопрос, время пролетело незаметно в кругу
    читать дальше

    душевной компании 😍 Природа это восторг, неописуемая красота! Время, деньги, силы - оно всё стоит того! Благодарим за прекрасную экскурсию ❤️

  • М
    Максим
    16 июля 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Отличная поездка по красивым местам и в хорошей компании! Чудесные виды Аджарии, красивые горные реки и водопады! Очень вкусный обед в горах!!! Огромное спасибо гиду Давиду за грузинкое радушие и калорит!
  • Н
    Нина
    13 июля 2025
    Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
    Очень понравилась экскурсия в Аджарию! Организация великолепная. Гид Ирина прекрасная женщина и настоящий профессионал 💖. Финал экскурсии в грузинском доме оставил неизгладимое впечатление от атмосферы и гостеприимства, кухня отличная. Прямо замечтательно провела время. Рекомендую!!!
    Очень понравилась экскурсия в Аджарию! Организация великолепная. Гид Ирина прекрасная женщина и настоящий профессионал 💖. ФиналОчень понравилась экскурсия в Аджарию! Организация великолепная. Гид Ирина прекрасная женщина и настоящий профессионал 💖. Финал
  • Е
    Елизавета
    17 июня 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Было все шикарно, даже дождь не помешал насладиться красотами! Спасибо 🙏🏻
  • С
    Светлана
    15 июня 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождение
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождениеСпасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождениеСпасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождениеСпасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождениеСпасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождениеСпасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождение
  • А
    Андрей
    14 июня 2025
    Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
    Слов не хватит описать насколько же красивый маршрут нас ждал и насколько все хорошо было распланировано! Гид Кристина проффесионал своего
    читать дальше

    дела, все было супер интересным! Крайне рекомендуем к посещению)

    Отдельные благодарности водителю Гиа, очень выручил нас, благодаря его отзывчивости и находчивости удалось решить проблему с трансфером в Тбилиси на следующий день, что просто спасло нашу ситуацию!

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Приехала машина во время. Завезли в выгодный обменник, по пути накормили лепешкой из печи горячей. Все было супер! По пути рассказывал историю Грузии. Душевно, информативно и очень красиво! Спасибо большое. Процветания вам!
    Приехала машина во время. Завезли в выгодный обменник, по пути накормили лепешкой из печи горячей. ВсеПриехала машина во время. Завезли в выгодный обменник, по пути накормили лепешкой из печи горячей. Все
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моря.
    Реки и ущелья, водопады (насчитала, аж, четыре), жизнь сельских грузин, музыка,
    читать дальше

    вино и еда! Ездили с Давидом, хватило всего: и прекрасных видов природных и рукотворных объектов, и рассказа, и вина, и впечатлений. Для вас стараются, о вас заботятся!

    Экскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моряЭкскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моря
  • Т
    Татьяна
    2 января 2025
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Замечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. Чувствуется что очень любит свою страну. А мы захотели ещё вернуться….
    Замечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. ЧувствуетсяЗамечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. Чувствуется
  • В
    Владислав
    30 декабря 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    В сентябре был в туре в Горную Аджарию с замечательным гидом Давидом. Я пообещал ему еще тогда оставить свой отзыв,
    читать дальше

    но так и не сделал это, все руки не доходили. Но я не забыл, обещанное надо выполнять, под конец 2024 года устраняю этот пробел. Тур прошел отлично. Давид свозил нас на пляж рядом с турецкой границей. Показал разные красивые места, посетили водопады, а также красивые виды на горы. И я хотел бы поблагодарить Давида за человечность. Я тогда забыл в его машине купленный во время тура сыр в виде косички. Я написал ему, мы договорились вечером следующего дня встретиться, он мне его отдал. Не каждый гид пойдет на это. Давид заслуживает положительного отзыва. Желаю Вам успехов дальнейших, с наступающим 2025 годом, пусть в наступающем году все будет хорошо, все задуманное пусть сбудется.

  • Е
    ЕВГЕНИЙ
    29 декабря 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Великолепная Горная Аджария, природа просто незабываемая.
    Несмотря на то, что группа на экскурсию не собралась (не сезон), гид Давид оказался очень
    читать дальше

    ответственным человеком и решился взять только нашу семью. Давид провез нас по трем водопадам и другим историческим местам. Впечатления невероятные, гид суперприятный, водит великолепно машину. 10 из 10!
    Загвоздка вышла с грузинском застольем и фольклорным выступлением… Гид позвонил туда, ответили что не примут нас, видимо пара это мало и не сезон… Так что эту часть программы мы пропустили. К сожалению.

  • С
    Сергей
    18 ноября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё замечательно. Хороший автомобиль. Интересная программа и маршрут.
  • E
    Ella
    10 октября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Отличный тур! Тимур великолепный гид, получили очень много информации об истории, культуре и исторических местах Грузии. Если бы можно было поставить больше пяти звезд, поставили бы. В следующий раз только только с ним! Более чем рекомендуем 💛🇬🇪👍
  • Д
    Дмитрий
    9 октября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Рекомендую к обязательному посещению данную экскурсию, чтобы увидеть особенную часть Грузии - горную Аджарию и много красивых мест. Несмотря на
    читать дальше

    личный опыт вождения, но по данному маршруту нужны особые навыки и очень комфортно было ехать с гидом Давидом.
    Так же очень яркое событие - это знакомство с национальными песнями, танцами и прочими сюрпризами(не буду спойлерить) при грузинском застолье. Не ешьте и не пейте перед этим неделю! Было ощущение, как буд-то Давид пригласил на свадьбу в Грузии и как старый друг с нами отдыхает, за что ему спасибо.

  • О
    Оля
    24 сентября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Прекрасная поездка по горной Аджарии!
    Успели посмотреть множество локаций, а в самом конце окунулись в культуру застолья, танцев, песен и все это на фоне прекрасных видов😍
    Прекрасная поездка по горной Аджарии!Прекрасная поездка по горной Аджарии!Прекрасная поездка по горной Аджарии!Прекрасная поездка по горной Аджарии!Прекрасная поездка по горной Аджарии!
  • A
    ANATOLII
    21 сентября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Природа Грузии прекрасна, очень насыщенная история страны.
    Природа Грузии прекрасна, очень насыщенная история страны
  • О
    Ольга
    15 сентября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Все красоты Аджарии мы увидели! Шоу это отдельное удовольствие, обязательно к посещению чтобы оценить колорит Грузии. Застолье щедрое, обстановка душевная, ощущение, что отдыхаешь в семье грузинских родственников. Однозначно рекомендую!
  • E
    Elena
    14 сентября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Очень понравилась поездка в горную Аджарию, потрясающие виды, горы, водопады и купание в прохладной горной реке, всё это оставило незабываемые
    читать дальше

    впечатления. Давид прекрасный гид, весёлый, заботливый и с любовью рассказывающий о своей стране. Кульминацией поездки было конечно же фольклорное шоу, красивые танцы, музыка, приятный сюрприз в завершение вечера. Всё было замечательно.

  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Теплая, добрая экскурсия, совершенно семейный формат. Забрали из отеля и привезли обратно,за что отдельное большое спасибо! Очень приятная группа и замечательный гид водитель Давид:) красиво, вкусно, натанцевались и зарядились, вообще не устали!! Спасибо:)
    Теплая, добрая экскурсия, совершенно семейный формат. Забрали из отеля и привезли обратно,за что отдельное большое спасибо!Теплая, добрая экскурсия, совершенно семейный формат. Забрали из отеля и привезли обратно,за что отдельное большое спасибо!Теплая, добрая экскурсия, совершенно семейный формат. Забрали из отеля и привезли обратно,за что отдельное большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу
  2. Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
  3. Из Батуми - в национальный парк Мачахела
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Набережная
  7. Мартвильский каньон
  8. Парк Мачахела
  9. Пещера Прометея
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в сентябре 2025
Сейчас в Батуми в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 135 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «Билеты на шоу», 195 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь