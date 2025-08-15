Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Фольклорное шоу и национальные блюда»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
€39 за человека
Групповая
до 18 чел.
Горная Аджария all inclusive
Почувствуйте гостеприимство Аджарии: экскурсия среди гор, танцевальное шоу и обед с вином. Уникальный день в окружении природы и культуры
Начало: По месту вашего проживания
«Кульминацией дня станет станет национальное шоу грузинских танцев — при желании сможете присоединиться к артистам и освоить азы этого искусства»
Расписание: в субботу в 10:00
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€69 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Батуми - в национальный парк Мачахела
«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день
«Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия»
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
€135
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 августа 2025Прекрасная экскурсия! Много красивых мест и природных и исторических. Очень вкусное застолье и прекрасное фольклорное шоу! Очень благодарны гостеприимным хозяевам и великолепным танцорам! Всем рекомендую.
- ООстапова8 августа 2025Нам очень понравилось наше путешествие по горной Аджарии, гид Давид знает ответ на любой вопрос, время пролетело незаметно в кругу
- ММаксим16 июля 2025Отличная поездка по красивым местам и в хорошей компании! Чудесные виды Аджарии, красивые горные реки и водопады! Очень вкусный обед в горах!!! Огромное спасибо гиду Давиду за грузинкое радушие и калорит!
- ННина13 июля 2025Очень понравилась экскурсия в Аджарию! Организация великолепная. Гид Ирина прекрасная женщина и настоящий профессионал 💖. Финал экскурсии в грузинском доме оставил неизгладимое впечатление от атмосферы и гостеприимства, кухня отличная. Прямо замечтательно провела время. Рекомендую!!!
- ЕЕлизавета17 июня 2025Было все шикарно, даже дождь не помешал насладиться красотами! Спасибо 🙏🏻
- ССветлана15 июня 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Потрясающей красоты локации и приятное времяпрепровождение
- ААндрей14 июня 2025Слов не хватит описать насколько же красивый маршрут нас ждал и насколько все хорошо было распланировано! Гид Кристина проффесионал своего
- ТТатьяна2 мая 2025Приехала машина во время. Завезли в выгодный обменник, по пути накормили лепешкой из печи горячей. Все было супер! По пути рассказывал историю Грузии. Душевно, информативно и очень красиво! Спасибо большое. Процветания вам!
- ААнастасия30 апреля 2025Экскурсия обязательна к посещению, если хотите увидеть что-то, кроме моря.
Реки и ущелья, водопады (насчитала, аж, четыре), жизнь сельских грузин, музыка,
- ТТатьяна2 января 2025Замечательное путешествие) Самое главное очень душевное общение. С каждым!!!! По домашнему))) Интересно рассказывает гид Давид. Чувствуется что очень любит свою страну. А мы захотели ещё вернуться….
- ВВладислав30 декабря 2024В сентябре был в туре в Горную Аджарию с замечательным гидом Давидом. Я пообещал ему еще тогда оставить свой отзыв,
- ЕЕВГЕНИЙ29 декабря 2024Великолепная Горная Аджария, природа просто незабываемая.
Несмотря на то, что группа на экскурсию не собралась (не сезон), гид Давид оказался очень
- ССергей18 ноября 2024Всё замечательно. Хороший автомобиль. Интересная программа и маршрут.
- EElla10 октября 2024Отличный тур! Тимур великолепный гид, получили очень много информации об истории, культуре и исторических местах Грузии. Если бы можно было поставить больше пяти звезд, поставили бы. В следующий раз только только с ним! Более чем рекомендуем 💛🇬🇪👍
- ДДмитрий9 октября 2024Рекомендую к обязательному посещению данную экскурсию, чтобы увидеть особенную часть Грузии - горную Аджарию и много красивых мест. Несмотря на
- ООля24 сентября 2024Прекрасная поездка по горной Аджарии!
Успели посмотреть множество локаций, а в самом конце окунулись в культуру застолья, танцев, песен и все это на фоне прекрасных видов😍
- AANATOLII21 сентября 2024Природа Грузии прекрасна, очень насыщенная история страны.
- ООльга15 сентября 2024Все красоты Аджарии мы увидели! Шоу это отдельное удовольствие, обязательно к посещению чтобы оценить колорит Грузии. Застолье щедрое, обстановка душевная, ощущение, что отдыхаешь в семье грузинских родственников. Однозначно рекомендую!
- EElena14 сентября 2024Очень понравилась поездка в горную Аджарию, потрясающие виды, горы, водопады и купание в прохладной горной реке, всё это оставило незабываемые
- ААнна6 сентября 2024Теплая, добрая экскурсия, совершенно семейный формат. Забрали из отеля и привезли обратно,за что отдельное большое спасибо! Очень приятная группа и замечательный гид водитель Давид:) красиво, вкусно, натанцевались и зарядились, вообще не устали!! Спасибо:)
