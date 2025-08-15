читать дальше

но так и не сделал это, все руки не доходили. Но я не забыл, обещанное надо выполнять, под конец 2024 года устраняю этот пробел. Тур прошел отлично. Давид свозил нас на пляж рядом с турецкой границей. Показал разные красивые места, посетили водопады, а также красивые виды на горы. И я хотел бы поблагодарить Давида за человечность. Я тогда забыл в его машине купленный во время тура сыр в виде косички. Я написал ему, мы договорились вечером следующего дня встретиться, он мне его отдал. Не каждый гид пойдет на это. Давид заслуживает положительного отзыва. Желаю Вам успехов дальнейших, с наступающим 2025 годом, пусть в наступающем году все будет хорошо, все задуманное пусть сбудется.