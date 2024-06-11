Мари — Организатор в Батуми

Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы уже 2 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языке. Будем рады видеть вас в гостях!