Из Батуми вы отправитесь в самый маленький край Грузии — Гурию, где на высоте 2000 метров притаился посёлок с целебным климатом.
Вы насладитесь заповедной красотой региона, полюбуетесь видами на горы и долины, зарядиться энергией природы, проникнетесь тишиной и спокойствием горской местности. И откроете чудесное место для отдыха вдали от цивилизации.
Вы насладитесь заповедной красотой региона, полюбуетесь видами на горы и долины, зарядиться энергией природы, проникнетесь тишиной и спокойствием горской местности. И откроете чудесное место для отдыха вдали от цивилизации.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся утром и отправимся в Бахмаро. Дорога из Батуми займёт примерно 3 часа. В пути вы соберёте внушительную коллекцию видов на горные вершины, альпийские луга и прозрачные реки.
- В течение дня будут остановки с выходами для пеших прогулок. Вы посетите древние храмы и культурные объекты, где узнаете больше об истории и традициях региона. И конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы прочувствовать красоту горных пейзажей.
- Мы расскажем, чем же уникален климат Бахмаро
- Также вы выясните, почему местные дома отличаются от традиционных грузинских
Кому подойдёт экскурсия
Программа понравится любителям природы и пейзажной фотографии, поклонникам активного отдыха, искателям приключений и путешественникам, ищущим уединения и вдохновения.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander или Subaru Crosstrek
- Дополнительные расходы: обед — 40-50 лари с человека
- С собой у нас будет походная газовая горелка — на привалах попьём чай или кофе
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, возьмите солнцезащитные средства, водонепроницаемую и тёплую одежду (вечером на высоте ветер)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — Организатор в Батуми
Меня зовут Мари, я представитель туристической компании. На рынке мы уже 2 года, проводим групповые и индивидуальные программы по Грузии. В нашем багаже уже более 100 туров. Мы проводим экскурсии и многодневные поездки на английском, грузинском и русском языке. Будем рады видеть вас в гостях!Задать вопрос
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