Групповая
до 19 чел.
Лучший выборКаньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
29 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€41 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборЖивая энергия Грузии: каньоны Мартвили, Окаце и пещера Прометея
Ущелья, водопады и подземные миры Имеретии в одном путешествии - из Батуми
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€60 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Лучший выборОт моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Увидеть главные достопримечательности региона и узнать, где спрятана грузинская культура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
29 авг в 09:30
€26 за человека
Фотопрогулка
до 11 чел.
Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено)
Полюбоваться панорамами Гурии и провести вечер на высоте - из Батуми
Начало: У отеля
29 авг в 12:30
31 авг в 12:30
€45 за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
29 авг в 07:30
1 сен в 07:30
€40 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
В гармонии с природой: экскурсия в нацпарк Мачахела
Путешествие по Аджарии: водопады, арочные мосты и крепость Гвара. Уникальные природные и исторические достопримечательности ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
4 сен в 11:00
6 сен в 11:00
€40 за человека
Групповая
до 18 чел.
Батуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Билеты
Лучший выборОт моря до гор: большое путешествие по Аджарии
Самые красивые локации региона - за один день из Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
30 авг в 10:00
31 авг в 10:00
€39 за билет
Фотопрогулка
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
29 авг в 08:30
от €169 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 19 чел.
Лучший выборИз Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
Водопады, мост Царицы Тамары, крепость Гонио и то самое грузинское гостеприимство
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€50 за человека
-
4%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборЭкскурсия в Горную Аджарию с застольем и народными танцами (всё включено)
Откройте для себя горную Аджарию, посетите водопады и древние мечети, а затем насладитесь застольем с национальными блюдами и танцами
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00
30 авг в 11:00
2 сен в 11:00
€50
€52 за человека
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
29 авг в 13:00
30 авг в 13:00
от €46 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Открыть природу Горной Аджарии
Путешествие по национальному парку Мачахела к водопадам, горным ущельям и Апсаросской крепости
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
Из Батуми - навстречу природе и тишине
Начало: На улице Шериф Химшиашвили
29 авг в 08:30
31 авг в 08:30
€44 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми в Аджарию: горы, водопады, застолье
По живописным уголкам региона с пиром в грузинском доме
Начало: В Батуми
Завтра в 10:30
29 авг в 10:30
€33 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: В районе Orbi City
30 авг в 12:30
2 сен в 12:00
€50 за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Завтра в 11:00
31 авг в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от €165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Невероятная Горная Аджария
Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Нептуна
Завтра в 10:30
30 авг в 10:30
от €149 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Бурные водопады, старинная крепость, арочный мост и впечатляющие панорамы - на экскурсии из Батуми
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Узнать секреты счастливых пчел и погулять по Национальному парку Мтирала
Начало: В селе Чайсубани
29 авг в 11:00
30 авг в 11:00
от €48 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от €165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
29 авг в 11:00
30 авг в 11:00
от €120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Пещера Прометея, город-крепость, древний монастырь и каньоны на автопешеходной экскурсии
29 авг в 09:30
8 сен в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Билеты
Незабываемая Аджария - из Батуми
Провести день среди гор и водопадов в атмосфере грузинского гостеприимства
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
€39 за билет
Мини-группа
до 4 чел.
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии
Отправиться из Батуми в живописный городок и зелёные сёла с необычными достопримечательностями
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
7 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€60 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €219
€230 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «По Грузии»
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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия;
- Живая энергия Грузии: каньоны Мартвили, Окаце и пещера Прометея;
- От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день;
- Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено);
- В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми.
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