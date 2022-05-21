Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни

Побывать в Грузии, попробовать грузинские блюда и не узнать секреты их приготовления просто непозволительно! Мы

Побывать в Грузии, попробовать грузинские блюда и не узнать секреты их приготовления просто непозволительно! Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие, где вы побываете в горах, насладитесь красотой и мощью водопадов и горных рек, научитесь готовить хинкали, отобедаете в гостях у грузинской семьи, а также искупаетесь на чистейшем пляже.
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни

Что вас ожидает 🤩

  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Водопад Махунцети
  • Мост царицы Тамары
  • Гидроэлектростанция
  • Сарпи (грузинско-турецкая граница)
  • Водопад Андрея Первозванного
  • Водопад Мирвети

Что вас ждет

Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию.
Наше путешествие проходит вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее умиротворенностью, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.
Вас ждет невероятная природа горной Аджарии, домашний завтрак с ароматным хачапури и турецким кофе, бокальчик вина у водопада, уникальный мост, который стоит уже 9 веков.
Это путешествие еще и обогатит ваш кулинарно-гастрономический багаж, сегодня Вы научитесь готовить самое известное грузинское блюдо — хинкали!
Мы едем в гости, где Вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят Вам возможность закрепить знания на практике. Во время мастер-класса dы научитесь готовить правильные хинкали, с ровными складочками и правильным их количеством.
Пробовать хинкали будем на террасе в сопровождении национальных блюд и напитков. А завершением такого насыщенного и интересного дня станет купание на чистейшем пляже курортного городка Сарпи.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду. Женщинам лучше собрать волосы. С собой возьмите купальники, полотенца, тапочки для купания на камнях.

В стоимость экскурсии включено:

  • мастер-класс по приготовлению хинкали,
  • обед с вином и чачей,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • трансфер,
  • дегустация приготовленных блюд,
  • питьевая вода 0.5 для каждого участника.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
  • Обед с вином и чачей
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер
  • Дегустация приготовленных блюд
  • Питьевая вода 0.5 для каждого участника
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду. Женщинам лучше собрать волосы. С собой возьмите купальники
  • Полотенца
  • Тапочки для купания на камнях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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