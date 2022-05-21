Что вас ждет

Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию.

Наше путешествие проходит вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали, слияние которых Вы сможете наблюдать. Мы будем делать остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы, понаблюдать за ее умиротворенностью, за размеренной жизнью сельских жителей, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.

Вас ждет невероятная природа горной Аджарии, домашний завтрак с ароматным хачапури и турецким кофе, бокальчик вина у водопада, уникальный мост, который стоит уже 9 веков.

Это путешествие еще и обогатит ваш кулинарно-гастрономический багаж, сегодня Вы научитесь готовить самое известное грузинское блюдо — хинкали!

Мы едем в гости, где Вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят Вам возможность закрепить знания на практике. Во время мастер-класса dы научитесь готовить правильные хинкали, с ровными складочками и правильным их количеством.

Пробовать хинкали будем на террасе в сопровождении национальных блюд и напитков. А завершением такого насыщенного и интересного дня станет купание на чистейшем пляже курортного городка Сарпи.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду. Женщинам лучше собрать волосы. С собой возьмите купальники, полотенца, тапочки для купания на камнях.

В стоимость экскурсии включено:

мастер-класс по приготовлению хинкали,

обед с вином и чачей,

услуги русскоговорящего гида,

трансфер,

дегустация приготовленных блюд,

питьевая вода 0.5 для каждого участника.

Туристы оплачивают самостоятельно: