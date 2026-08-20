Утреннее волшебство Мачахелы: Горы, древний мост и мастер-класс по хачапури! Мы сбежим от городского зноя Батуми в изумрудное ущелье Мачахела, чтобы увидеть слияние рек Чорохи и Аджарисцкали в лучах утреннего
Описание экскурсииМачахельская баллада: Магия утренних гор, арочные мосты и кулинарные тайны Аджарии. Каждый день из Батуми мы видим эти горы — загадочные, укутанные сизой дымкой, с едва заметными снежными шапками на далеких пиках. Они кажутся так близко и одновременно так далеко. Пора сделать шаг им навстречу, сбежать от городского зноя и открыть для себя совершенно другую Грузию всего в часе езды от побережья. Утреннее пробуждение ущелья. Мы отправимся в путь ранним утром, когда Мачахельское ущелье только просыпается. Вы застанете завораживающее зрелище: молочный туман еще стелется над зеркальной гладью, а пушистые облака буквально спят на изумрудных склонах. Наш маршрут пойдет вдоль русел двух могучих рек — Чорохи и Аджарисцкали. В месте их бурного слияния мы сделаем остановку, чтобы поймать звенящую тишину, вдохнуть чистейший воздух горных родников под пение птиц и понаблюдать за неспешной, мудрой жизнью колоритных местных деревень. Сквозь призму веков. Вас ждет погружение в дикую природу и историю. Мы доберемся до хрустальных водопадов и прикоснемся к вечности у знаменитого арочного моста, который каким-то чудом держится над ревущим потоком уже девять столетий. Кадры отсюда получаются просто магнетическими! Священный ритуал: ваш личный хачапури/хинкали. Вторая половина дня превратится в гастрономический праздник. Мы держим путь в аутентичный ресторан, где под чутким руководством шеф-повара вы освоите главное кулинарное искусство региона. Вы сами создадите знаменитый хачапури-лодочку! Вы узнаете, как добиться той самой хрустящей корочки, как правильно растопить сырное сердце и сотворить идеальный баланс вкуса. Праздник аджарского гостеприимства. Свой дышащий жаром шедевр вы попробуете за общим столом, который будет ломиться от традиционных домашних блюд и согревающих аджарских напитков. Это не просто обед, это кавказское застолье с видом на вечные горы. Домой вы вернетесь абсолютно другими людьми — обновленными, сытыми, вдохновленными и с багажом незабываемых воспоминаний!
по понедельникам в 08.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамары
- Гидроэлектростанция
- Водопад Мирвети
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида.
- Автомобильное сопровождение.
- Дегустация грузинских вин.
- Питьевая вода 0.5 литров для каждого участника.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Кулинарный мастер класс+обед 90 лари с человека
Место начала и завершения?
Колоннада парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 08.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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