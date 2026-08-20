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В программе: прогулки у хрустальных водопадов, фотосессия на 9-вековом арочном мосту и главный хит дня — кулинарный мастер-класс от шеф-повара, где вы своими руками приготовите легендарный хачапури-лодочку.



Финалом станет праздничное застолье с вашим кулинарным шедевром, традиционными аджарскими блюдами и локальными напитками! Утреннее волшебство Мачахелы: Горы, древний мост и мастер-класс по хачапури! Мы сбежим от городского зноя Батуми в изумрудное ущелье Мачахела, чтобы увидеть слияние рек Чорохи и Аджарисцкали в лучах утреннего

Saqartvelo Boutique Travel Ваш гид в Батуми Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $150 за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 16 чел. 🇷🇺 русский 10 часов 1-16 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мачахельская баллада: Магия утренних гор, арочные мосты и кулинарные тайны Аджарии. Каждый день из Батуми мы видим эти горы — загадочные, укутанные сизой дымкой, с едва заметными снежными шапками на далеких пиках. Они кажутся так близко и одновременно так далеко. Пора сделать шаг им навстречу, сбежать от городского зноя и открыть для себя совершенно другую Грузию всего в часе езды от побережья. Утреннее пробуждение ущелья. Мы отправимся в путь ранним утром, когда Мачахельское ущелье только просыпается. Вы застанете завораживающее зрелище: молочный туман еще стелется над зеркальной гладью, а пушистые облака буквально спят на изумрудных склонах. Наш маршрут пойдет вдоль русел двух могучих рек — Чорохи и Аджарисцкали. В месте их бурного слияния мы сделаем остановку, чтобы поймать звенящую тишину, вдохнуть чистейший воздух горных родников под пение птиц и понаблюдать за неспешной, мудрой жизнью колоритных местных деревень. Сквозь призму веков. Вас ждет погружение в дикую природу и историю. Мы доберемся до хрустальных водопадов и прикоснемся к вечности у знаменитого арочного моста, который каким-то чудом держится над ревущим потоком уже девять столетий. Кадры отсюда получаются просто магнетическими! Священный ритуал: ваш личный хачапури/хинкали. Вторая половина дня превратится в гастрономический праздник. Мы держим путь в аутентичный ресторан, где под чутким руководством шеф-повара вы освоите главное кулинарное искусство региона. Вы сами создадите знаменитый хачапури-лодочку! Вы узнаете, как добиться той самой хрустящей корочки, как правильно растопить сырное сердце и сотворить идеальный баланс вкуса. Праздник аджарского гостеприимства. Свой дышащий жаром шедевр вы попробуете за общим столом, который будет ломиться от традиционных домашних блюд и согревающих аджарских напитков. Это не просто обед, это кавказское застолье с видом на вечные горы. Домой вы вернетесь абсолютно другими людьми — обновленными, сытыми, вдохновленными и с багажом незабываемых воспоминаний!

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