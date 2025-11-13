Мои заказы

Сказочное путешествие по Аджарии (из Батуми)

Погрузитесь в атмосферу Аджарии: зелёные горы, бурные реки и древние крепости. Завершите день душевным застольем в гостеприимном доме
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Аджарии, где вас ждут зелёные горы, бурные реки и впечатляющие водопады. Посетите Гонио-Апсаросскую крепость и смотровую площадку с панорамным видом. Откройте для себя водопад Мирвети и арочный мост, а также древние стены крепости Гвара.

Завершите день традиционным застольем в доме творческой семьи, где вас ждут красивые тосты, вкусное вино и аутентичные блюда

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Зелёные горы и бурные реки
  • 🏰 Исторические крепости
  • 🌊 Впечатляющие водопады
  • 🍷 Традиционное застолье
  • 🏞️ Панорамные виды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Андрею Первозванному
  • Гонио-Апсаросская крепость
  • Смотровая площадка Гонио
  • Водопад Мирвети
  • Крепость Гвара

Описание экскурсии

Вы увидите памятник Андрею Первозванному, который первым построил христианский храм в Грузии, и чудесный водопад в Сарпи.

Гонио-Апсаросская крепость — следующий пункт нашей поездки. Рассмотрим римский форпост, хорошо сохранившуюся крепость и место, где покоится апостол Матфей.

Смотровая площадка Гонио с панорамным видом на море, горы и город.

Водопад Мирвети и арочный мост. Путь до водопада занимает несколько минут и проходит по живописной местности. Мы пройдем по тропинке, окружённой лесом и горами.

Крепость Гвара. Древние стены хранят множество секретов, которые ещё не раскрыли учёные.

Слияние двух рек. Это точно вас удивит — цвет двух течений сильно отличается.

Традиционное застолье. Посетим гостеприимный дом фольклорной семьи в Мачахельском ущелье. Красивые тосты, вкусное вино и аутентичные блюда завершат знакомство с удивительной Аджарией.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Nissan Pathfinder и застолье
  • От Батуми до первой остановки едем 15–20 минут. Тайминг всего путешествия зависит от вашего темпа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ладо
Ладо — ваш гид в Батуми
Я прекрасно знаю историю и географию своей родины. Исколесил на автомобиле всю Грузию и побывал в её разных уголках. Уже несколько лет я знакомлю туристов и путешественников с моей чудесной, красивой и безумно интересной страной. Предлагаю и вам отправиться в увлекательное путешествие и увидеть всю красоту и богатство моего края.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Батуми

