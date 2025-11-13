Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Аджарии, где вас ждут зелёные горы, бурные реки и впечатляющие водопады. Посетите Гонио-Апсаросскую крепость и смотровую площадку с панорамным видом. Откройте для себя водопад Мирвети и арочный мост, а также древние стены крепости Гвара. Завершите день традиционным застольем в доме творческой семьи, где вас ждут красивые тосты, вкусное вино и аутентичные блюда

за 1–2 человек или €55 за человека, если вас больше

Ваш гид в Батуми

Вы увидите памятник Андрею Первозванному, который первым построил христианский храм в Грузии, и чудесный водопад в Сарпи.

Гонио-Апсаросская крепость — следующий пункт нашей поездки. Рассмотрим римский форпост, хорошо сохранившуюся крепость и место, где покоится апостол Матфей.

Смотровая площадка Гонио с панорамным видом на море, горы и город.

Водопад Мирвети и арочный мост. Путь до водопада занимает несколько минут и проходит по живописной местности. Мы пройдем по тропинке, окружённой лесом и горами.

Крепость Гвара. Древние стены хранят множество секретов, которые ещё не раскрыли учёные.

Слияние двух рек. Это точно вас удивит — цвет двух течений сильно отличается.

Традиционное застолье. Посетим гостеприимный дом фольклорной семьи в Мачахельском ущелье. Красивые тосты, вкусное вино и аутентичные блюда завершат знакомство с удивительной Аджарией.

Организационные детали