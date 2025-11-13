Погрузитесь в атмосферу Аджарии: зелёные горы, бурные реки и древние крепости. Завершите день душевным застольем в гостеприимном доме
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Аджарии, где вас ждут зелёные горы, бурные реки и впечатляющие водопады. Посетите Гонио-Апсаросскую крепость и смотровую площадку с панорамным видом. Откройте для себя водопад Мирвети и арочный мост, а также древние стены крепости Гвара.
Завершите день традиционным застольем в доме творческой семьи, где вас ждут красивые тосты, вкусное вино и аутентичные блюда
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ладо — ваш гид в Батуми
Я прекрасно знаю историю и географию своей родины. Исколесил на автомобиле всю Грузию и побывал в её разных уголках. Уже несколько лет я знакомлю туристов и путешественников с моей чудесной, красивой и безумно интересной страной. Предлагаю и вам отправиться в увлекательное путешествие и увидеть всю красоту и богатство моего края.