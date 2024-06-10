Клёвая рыбалка на озере Палиастоми

Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Рыбалка — дело тонкое и требует навыка, но наш опытный проводник подскажет и покажет, как поймать самую большую рыбу в вашей жизни! В часе езды от Батуми, на территории Колхидского национального парка вы полюбуетесь заповедной природой и порыбачите на озере с богатой водной фауной. Улов приготовим на костре, или вы сможете забрать его с собой.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рыбалка в колхидском заповеднике — это не только добывание рыбы, но и единение с дикой природой. На территории парка есть эндемичные и реликтовые растения, пережившие последний ледниковый период. А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров.

Водоём богат различными видами рыбы: на ваш крючок может попасться сом, щука, окунь, карась, кефаль, сазан, карп. Наш проводник расскажет о пресноводных обитателях и поделится тонкостями рыболовного дела.

Поглядывать за снастями в ожидании поклёвки, когда нежный ветерок играет на воде и тихо покачивает поплавок, а солнце отражается от воды, заставляя щуриться — это ли не умиротворение?

Пойманную рыбу мы приготовим на костре, или вы заберёте её с собой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, услуги гида-проводника, рыболовные снасти
  • Дорога в одну сторону займёт 1-1,5 часа
  • Рыбалка может начаться утром или вечером. На утренний или вечерний клёв выезд из Батуми в 7:00 или 15:00 соответственно.
  • Из-за погодных условий рыбалка может быть перенесена или отменена
  • Также мы предлагаем рыбалку с лодки и морскую рыбалку. Условия и цены уточняйте в переписке.
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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