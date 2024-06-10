Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Рыбалка — дело тонкое и требует навыка, но наш опытный проводник подскажет и покажет, как поймать самую большую рыбу в вашей жизни! В часе езды от Батуми, на территории Колхидского национального парка вы полюбуетесь заповедной природой и порыбачите на озере с богатой водной фауной. Улов приготовим на костре, или вы сможете забрать его с собой.
Рыбалка в колхидском заповеднике — это не только добывание рыбы, но и единение с дикой природой. На территории парка есть эндемичные и реликтовые растения, пережившие последний ледниковый период. А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров.
Водоём богат различными видами рыбы: на ваш крючок может попасться сом, щука, окунь, карась, кефаль, сазан, карп. Наш проводник расскажет о пресноводных обитателях и поделится тонкостями рыболовного дела.
Поглядывать за снастями в ожидании поклёвки, когда нежный ветерок играет на воде и тихо покачивает поплавок, а солнце отражается от воды, заставляя щуриться — это ли не умиротворение?
Пойманную рыбу мы приготовим на костре, или вы заберёте её с собой.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, услуги гида-проводника, рыболовные снасти
Дорога в одну сторону займёт 1-1,5 часа
Рыбалка может начаться утром или вечером. На утренний или вечерний клёв выезд из Батуми в 7:00 или 15:00 соответственно.
Из-за погодных условий рыбалка может быть перенесена или отменена
Также мы предлагаем рыбалку с лодки и морскую рыбалку. Условия и цены уточняйте в переписке.
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Robert — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 1838 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем читать дальше
велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.