Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря. Нас ждет посещение природных достопримечательностей и водопадов, крепости времен Римской империи и моста царицы Тамары.
Завершится наш тур музыкальной фольклорной программой и ужином из аджарских блюд.
Завершится наш тур музыкальной фольклорной программой и ужином из аджарских блюд.
Что вы увидите 🤩
- Монумент Андрея Первозванного
- Крепость Гонио
- Слияние двух рек
- Водопад Мирвети
- Мост царицы Тамары
- Купание в горной реке(в летний период)
- Водопад Мачахела
- Смотровая площадка
- Дегустации вина
- Гостевой дом с грузинским фольклором
Что вас ждет:
- Монумент и водопад Андрея Первозванного. Этот проект посвящен приходу святого в Грузию. Для того чтобы проповедовать христианство.
- Крепость Гонио. Эта крепость была построена в римский период. Согласно Плинию, крепость была воздвигнута к 1в н. э. Она была стратегическим, политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. с 40-ых годов 6 века там укрепились византийцы. С 1547-1878 г. здесь располагался гарнизон Османской империи.
- слияние двух рек Чорох и Аджарисцкали. Река Ажжарисцкали берёт свое начало на Арсианском хребте. Её протяженность составляет 90км. Вторая река — Чорох. Течет со стороны Турции. Общая протяженность 438 км и всего 26 км приходится на грузинские земли.
- Водопад Мирвети. Удивительный водопад скрытый от посторонних глаз. Дорога до него протекает через самшитовый лес. Он струится по скалам, окружен пышной растительностью. Высота водопада около 30 метров.
- Мост царицы Тамары. Мост сооружен в XII веке. Его длина — 29 м, ширина — 2, 5 м. Построенный еще в XII веке (во времена правления царицы Тамары) из камней, скрепленных раствором, мост выгибается над водой на высоте около 6 м. Изюминкой моста является отсутствие опор и каких-либо поручней.
- Купание в реке Мачахела(в летний период). Река с минеральной водой очень полезна для кожи и здоровья в целом. Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор.
- Заедем в мини погреб и попробуем настоящего грузинского вина.
- Гостевой дом с грузинским фольклором. Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда. Еду и напитки нужно будет заказывать по меню.
Важно знать
- возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны.
- Что не входит
- Обед в кафе с национальным меню
- Вход в крепость Гонио (взрослый — 5 лари, детский —1 лари)
- Место начала и завершения
- Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно в 10:00
Алина З.
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