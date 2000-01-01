Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором

Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря

5
1 отзыв
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря. Нас ждет посещение природных достопримечательностей и водопадов, крепости времен Римской империи и моста царицы Тамары.

Завершится наш тур музыкальной фольклорной программой и ужином из аджарских блюд.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором

Что вы увидите 🤩

  • Монумент Андрея Первозванного
  • Крепость Гонио
  • Слияние двух рек
  • Водопад Мирвети
  • Мост царицы Тамары
  • Купание в горной реке(в летний период)
  • Водопад Мачахела
  • Смотровая площадка
  • Дегустации вина
  • Гостевой дом с грузинским фольклором

Что вас ждет:

  • Монумент и водопад Андрея Первозванного. Этот проект посвящен приходу святого в Грузию. Для того чтобы проповедовать христианство.
  • Крепость Гонио. Эта крепость была построена в римский период. Согласно Плинию, крепость была воздвигнута к 1в н. э. Она была стратегическим, политическим, экономическим и культурным центром восточной границы Рима. с 40-ых годов 6 века там укрепились византийцы. С 1547-1878 г. здесь располагался гарнизон Османской империи.
  • слияние двух рек Чорох и Аджарисцкали. Река Ажжарисцкали берёт свое начало на Арсианском хребте. Её протяженность составляет 90км. Вторая река — Чорох. Течет со стороны Турции. Общая протяженность 438 км и всего 26 км приходится на грузинские земли.
  • Водопад Мирвети. Удивительный водопад скрытый от посторонних глаз. Дорога до него протекает через самшитовый лес. Он струится по скалам, окружен пышной растительностью. Высота водопада около 30 метров.
  • Мост царицы Тамары. Мост сооружен в XII веке. Его длина — 29 м, ширина — 2, 5 м. Построенный еще в XII веке (во времена правления царицы Тамары) из камней, скрепленных раствором, мост выгибается над водой на высоте около 6 м. Изюминкой моста является отсутствие опор и каких-либо поручней.
  • Купание в реке Мачахела(в летний период). Река с минеральной водой очень полезна для кожи и здоровья в целом. Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор.
  • Заедем в мини погреб и попробуем настоящего грузинского вина.
  • Гостевой дом с грузинским фольклором. Здесь вас ждут танцы, песни и вкуснейшая еда. Еду и напитки нужно будет заказывать по меню.
Важно знать
  • возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
общий
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны.
Что не входит
  • Обед в кафе с национальным меню
  • Вход в крепость Гонио (взрослый — 5 лари, детский —1 лари)
Место начала и завершения
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 10:00

Алина З.
Алина З.
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