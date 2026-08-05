Проведите вечер не в ресторане, а в семейном доме над Батуми — там, где делают вино и готовят хачапури словно для своих. Вы увидите фруктовые сады и виноградники, заглянете в винный погреб с квеври, по желанию попробуете местное вино и вместе с хозяином винодельни и его женой приготовите два главных грузинских блюда — хинкали и хачапури.

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Описание мастер-класса

Руины церкви 5 века на территории усадьбы

По приезде вы окажетесь на участке хозяина винодельни, где сохранились руины древней церкви. Это необычное начало гастрономического вечера: здесь история буквально находится в нескольких шагах от семейного дома, сада и виноградников.

Прогулка по садам и виноградникам

Вы пройдёте по территории усадьбы, увидите фруктовые сады и виноградники, из которых рождается местное вино.

Винодельческий погреб и квеври

Заглянете в погреб, где хранится вино и находится оборудование для его производства. Увидите квеври — традиционные грузинские глиняные сосуды для выдержки вина. При желании поучаствуете в дегустации.

Мастер-класс по лепке хачапури и хинкали

Главная часть вечера — приготовление хинкали и хачапури вместе с хозяином винодельни и его женой. Вам покажут, как правильно замешивать тесто, делать начинку, лепить хинкали и формировать хачапури — и вы попробуете повторить всё сами.

Закат на крыше винодельни

Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни. Отсюда открывается панорамный вид на Батуми, Чёрное море и горы — идеальный момент, чтобы встретить закат и сделать красочные фото.

Ужин из блюд, приготовленных своими руками

Вы сядете с хозяевами за стол и попробуете собственные хинкали и хачапури. Это не просто ужин, а тёплое завершение вечера. Вы поймёте, как рождаются блюда грузинской кухни, и увезёте с собой кулинарный навык, который можно использовать дома.

Организационные детали