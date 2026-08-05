Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Проведите вечер не в ресторане, а в семейном доме над Батуми — там, где делают вино и готовят хачапури словно для своих.
Вы увидите фруктовые сады и виноградники, заглянете в винный погреб с квеври, по желанию попробуете местное вино и вместе с хозяином винодельни и его женой приготовите два главных грузинских блюда — хинкали и хачапури.
Описание мастер-класса
Руины церкви 5 века на территории усадьбы
По приезде вы окажетесь на участке хозяина винодельни, где сохранились руины древней церкви. Это необычное начало гастрономического вечера: здесь история буквально находится в нескольких шагах от семейного дома, сада и виноградников.
Прогулка по садам и виноградникам
Вы пройдёте по территории усадьбы, увидите фруктовые сады и виноградники, из которых рождается местное вино.
Винодельческий погреб и квеври
Заглянете в погреб, где хранится вино и находится оборудование для его производства. Увидите квеври — традиционные грузинские глиняные сосуды для выдержки вина. При желании поучаствуете в дегустации.
Мастер-класс по лепке хачапури и хинкали
Главная часть вечера — приготовление хинкали и хачапури вместе с хозяином винодельни и его женой. Вам покажут, как правильно замешивать тесто, делать начинку, лепить хинкали и формировать хачапури — и вы попробуете повторить всё сами.
Закат на крыше винодельни
Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни. Отсюда открывается панорамный вид на Батуми, Чёрное море и горы — идеальный момент, чтобы встретить закат и сделать красочные фото.
Ужин из блюд, приготовленных своими руками
Вы сядете с хозяевами за стол и попробуете собственные хинкали и хачапури. Это не просто ужин, а тёплое завершение вечера. Вы поймёте, как рождаются блюда грузинской кухни, и увезёте с собой кулинарный навык, который можно использовать дома.
Организационные детали
Добраться до винодельни можно на своём транспорте, маршрутке или такси — дорога занимает около 30–40 минут от центра Батуми. Также мы можем организовать трансфер за компанию от 2 человек — детали в переписке
Дегустация вина оплачивается отдельно (в зависимости от выбранного вина) и доступна только участникам 18+
Напитки к ужину можно заказать по меню: бокал вина — от 8 лари (€2,7)
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На винодельне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1547 туристов
Мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
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