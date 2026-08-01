Найдено 3 экскурсии в категории « Усадьбы и дворцы » в Батуми, цены от €43, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная до 12 чел. «Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе Уникальная экскурсия для любителей природы и истории: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе с блюдами местной кухни «12:50–13:10 — переезд к старинной усадьбе 19 века у горной реки» от €220 за всё до 2 чел. 2 часа 4% Мини-группа до 10 чел. Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками Начало: На винодельне «Руины церкви 5 века на территории усадьбы» Расписание: ежедневно в 20:00 €43 €45 за человека 3 часа 4% Индивидуальная Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками Начало: У вашего отеля «Руины церкви 5 века на территории усадьбы» от €109 €114 за человека Другие экскурсии Батуми

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