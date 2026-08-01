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«Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
Уникальная экскурсия для любителей природы и истории: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе с блюдами местной кухни
«12:50–13:10 — переезд к старинной усадьбе 19 века у горной реки»
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
от €220 за всё до 2 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: На винодельне
«Руины церкви 5 века на территории усадьбы»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 авг в 20:00
€43
€45 за человека
-
4%
Индивидуальная
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: У вашего отеля
«Руины церкви 5 века на территории усадьбы»
Завтра в 19:00
9 авг в 19:00
от €109
€114 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Усадьбы и дворцы»
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