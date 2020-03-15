83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям

Arkadiy
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Arkadiy – ваш гид
В Батуми путешественники рискуют растеряться в его красочном многообразии, что неудивительно — в судьбе города переплелись многие дороги и культуры.

На моей прогулке вы познакомитесь с историей, изучите религиозную архитектуру, прогуляетесь по современному Парку Чудес и прочувствуете атмосферу сердца города на Батумском бульваре.

Всю прогулку мои рассказы будут разбавлены сюжетами из жизни горожан и легендами — теми, что знают лишь батумцы.
38 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Парка 6-ого мая
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У этой экскурсии83 отзыва
4.9
Все краски Батуми
Все краски Батуми

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III. Конечно, я расскажу о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии. Напротив парка заглянем в старый дворик, где жил и работал Есенин. Кроме того, вы встретите Медею, пробившую грузинское окно в Европу, и узнаете о поэте Илье Чавчавадзе у его памятника.

Сплетение культур и вероисповеданий
Жители Батуми — это множество общин с собственными религиями, обычаями и традициями. Вы познакомитесь со знаковыми религиозными объектами, отражающими это многообразие, и поймёте, как каждой культуре удалось сохранить самобытность. В программе прогулки роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св. Николая и Св. Варвары, еврейская синагога, неизвестная туристам протестантская церковь, полуразрушенная армяно-католическая церковь, мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша и Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя.

Идеальные места для прогулок
В батумском Парке Чудес вы почти не найдёте зелени, но увидите необыкновенные современные конструкции — Алфавитную башню и скульптуру Али и Нино, связанную с историей любви, а также откроете тайну старого батумского маяка. Закончим прогулку в Приморском парке, или Батумском бульваре, где вас ждут необычные скульптуры и свежий морской воздух.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми
Все краски Батуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Парка 6-ого мая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arkadiy
Arkadiy
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Аркадий, а Грузия — это мой дом, страна, где я родился и вырос, где родились и жили мои предки на протяжении многих десятилетий, а может и веков. Многое здесь близко и дорого моему сердцу. Поэтому одним из моих любимых занятий является открывать мою Страну всем тем, кто желает поближе познакомиться с Ней, проникнуть в Её культуру, историю, тайны, познать неповторимый характер и насладиться Её красотой! Мне 38 лет. Я музыкант, композитор, поэт и менеджер по маркетингу. Помимо этого очень люблю спорт, читать книги и общаться с людьми. С нетерпением жду встречи!
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83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Excellent tour! Highly recommended
25 февраля 2020
Экскурсия построена в виде увлекательных рассказов по каждому объекту после краткого введения в историю края. При всей сложности истории Батуми, повествование очень уравновешено, нетенденциозно. Экскурсия прошла в размеренном, неутомительном темпе. Спасибо!
19 февраля 2020
Мы получили огромное удовольствие. Влюбились в Батуми! Гид у нас был Аркадий, настоящий профессионал, эрудированный и образованный человек. Было очень интересно. Спасибо большое из Украины.
18 февраля 2020
Спасибо Аркадию за экскурсию! Посетили Батуми впервые. Это был солнечный день, а город был в снегу, что большая редкость. Подача информации очень легкая для восприятия. Для первого знакомства с городом это идеальный вариант. Во время экскурсии увидели все основные достопримечательности, заглянули во дворики, куда самостоятельно не добрались бы. Аркадий очень знающий гид и пунктуальный.
8 января 2020
Рекомендую Аркадия как отличного экскурсовода и приятного человека
4 января 2020
В восторге от экскурсии! Очень интересно ! Аркадий очень милый и приятный собеседник !
6 декабря 2019
Интересный экскурсовод
Очень рекомендую
26 ноября 2019
Очень прекрасный гид. Хороший маршрут, который сопровождается интересными историями от гида. Все остались очень довольными и полны энтузиазма.
10 ноября 2019
Спасибо Аркадию за отличную экскурсию! Были с сыном 9 лет. Маршрут позволяет увидеть все интересные места города, исторические факты в стиле жизненных историй, интересно, доступно и ребенку
30 октября 2019
Отлично. Аркадий очень эрудированный человек и хорошо знает историю Батуми. 3.5 часа пролетели незаметно и мы много успели узнать. Спасибо большое!
Ещё 73 отзыва

Arkadiy проводит ещё 1 экскурсию

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