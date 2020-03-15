83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Знакомство с Батуми начнётся в городском парке конца 19 века — вы узнаете его историю и увидите кипарис, посаженный императором Александром III. Конечно, я расскажу о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии. Напротив парка заглянем в старый дворик, где жил и работал Есенин. Кроме того, вы встретите Медею, пробившую грузинское окно в Европу, и узнаете о поэте Илье Чавчавадзе у его памятника.

Сплетение культур и вероисповеданий

Жители Батуми — это множество общин с собственными религиями, обычаями и традициями. Вы познакомитесь со знаковыми религиозными объектами, отражающими это многообразие, и поймёте, как каждой культуре удалось сохранить самобытность. В программе прогулки роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св. Николая и Св. Варвары, еврейская синагога, неизвестная туристам протестантская церковь, полуразрушенная армяно-католическая церковь, мусульманская мечеть Орта Ахмед Паша и Армянская Апостольская церковь Св. Спасителя.

Идеальные места для прогулок

В батумском Парке Чудес вы почти не найдёте зелени, но увидите необыкновенные современные конструкции — Алфавитную башню и скульптуру Али и Нино, связанную с историей любви, а также откроете тайну старого батумского маяка. Закончим прогулку в Приморском парке, или Батумском бульваре, где вас ждут необычные скульптуры и свежий морской воздух.