За один день вы прогуляетесь по зелёному Боржоми, исследуете башни и дворы крепости Рабат, а затем пройдёте по тоннелям и террасам высеченной в скале Вардзии.
По пути увидите пейзажи Боржомского ущелья и узнаете, как менялись архитектура, культура и жизнь южной Грузии на протяжении веков.
По пути увидите пейзажи Боржомского ущелья и узнаете, как менялись архитектура, культура и жизнь южной Грузии на протяжении веков.
Описание экскурсии
6:45 — выезд из Тбилиси
Отправимся на юг Грузии через Боржомское ущелье.
9:30 — Боржоми
Прогуляемся по Центральному парку и попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника. Полюбуемся видами ущелья и поговорим о том, как Боржоми стал известным курортом.
12:00 — крепость Рабат
В Ахалцихе исследуем большой комплекс с башнями, мощёными улицами и дворами. Вы узнаете, какую роль Рабат играл в разные исторические эпохи. По желанию можно посетить музей.
14:00 — обед
15:00 — Вардзия
Отправимся к знаменитому пещерному комплексу, высеченному в скале. Пройдём по тоннелям, террасам и залам и разберёмся, как был устроен этот необычный город. Обсудим его создание и роль в истории средневековой Грузии.
18:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Обратите внимание: детских кресел нет
- Дополнительно оплачиваются обед, вход в Боржомский парк — 5 лари (≈ €1,70) за чел., билет в крепость Рабат — 20 лари (≈ €6,65) за взрослого и 15 лари (≈ €5) за школьника
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€42
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы (Freedom Square)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы хотим, чтобы вы почувствовали настоящую Грузию — её тепло, энергию и ту атмосферу, которая остаётся в сердце надолго. Наши экскурсии — это эмоции, маленькие открытия и взгляд местного жителя.
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