За один день вы прогуляетесь по зелёному Боржоми, исследуете башни и дворы крепости Рабат, а затем пройдёте по тоннелям и террасам высеченной в скале Вардзии. По пути увидите пейзажи Боржомского ущелья и узнаете, как менялись архитектура, культура и жизнь южной Грузии на протяжении веков.

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Описание экскурсии

6:45 — выезд из Тбилиси

Отправимся на юг Грузии через Боржомское ущелье.

9:30 — Боржоми

Прогуляемся по Центральному парку и попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника. Полюбуемся видами ущелья и поговорим о том, как Боржоми стал известным курортом.

12:00 — крепость Рабат

В Ахалцихе исследуем большой комплекс с башнями, мощёными улицами и дворами. Вы узнаете, какую роль Рабат играл в разные исторические эпохи. По желанию можно посетить музей.

14:00 — обед

15:00 — Вардзия

Отправимся к знаменитому пещерному комплексу, высеченному в скале. Пройдём по тоннелям, террасам и залам и разберёмся, как был устроен этот необычный город. Обсудим его создание и роль в истории средневековой Грузии.

18:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали