Nataly -. – Гид из Тбилиси

Самая романтичная прогулка 👣 по тихим улочкам Тбилиси.



Вы посетите места, где разворачивались самые скандальные, чувственные и трагические любовные истории 📖 Тифлиса.



Услышите захватывающие рассказы и удивительные легенды о любви по-грузински.



Кроме того, вы увидите некоторые из основных достопримечательностей 🏛️ города, прокатитесь на фуникулере и сможете осмотреть архитектурное наследие в стиле модерн.