Не устанете, бонусом станет модерн в Тбилиси, изумительно отреставрированный и очень красочный.
Пешеходная индивидуальная групповая обзорная экскурсия ⛳ приглашаем вас провести незабываемые дни в Грузии. Побродить по тихим улочкам Тбилиси и услышать четыре знаменитые истории 📖 любви:
Осмотреть дворец, построенный для любимой принцем Ольденбургским. Прогуляться 👣 по саду Мир-Фетте-Саида который известен Тбилисцам по сану владельца- Муштаид. Разбитый для его любимой, этот сад был красой Тбилиси 18- ого века и до сих пор остается одним из любимых. Говорят именно в этом саду, на сцене летнего театра играла актриса Марго, которой художник самоучка Нико Пиросмани преподнес миллион алых роз, продав все свое имущество. В пантеоне, на святой горе Мтацминда вы услышите еще одну незабываемую историю любви, молодой княжны Нино Чавчавадзе и Грибоедова.
Не забудьте надеть удобную обувь!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на фуникулер
Начало
🚩 Метро " Площадь Свободы"
Место завершения
🏁 Тбилиси
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.