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Четыре истории любви

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1 отзыв
Nataly -.
Nataly -. – Гид из Тбилиси
Самая романтичная прогулка 👣 по тихим улочкам Тбилиси.

Вы посетите места, где разворачивались самые скандальные, чувственные и трагические любовные истории 📖 Тифлиса.

Услышите захватывающие рассказы и удивительные легенды о любви по-грузински.

Кроме того, вы увидите некоторые из основных достопримечательностей 🏛️ города, прокатитесь на фуникулере и сможете осмотреть архитектурное наследие в стиле модерн.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $25 за экскурсию

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Четыре истории любви
Четыре истории любви

Что вы увидите

  • все объекты перечисленные в экскурсии.
  • Не устанете, бонусом станет модерн в Тбилиси, изумительно отреставрированный и очень красочный.
Пешеходная индивидуальная групповая обзорная экскурсия ⛳ приглашаем вас провести незабываемые дни в Грузии. Побродить по тихим улочкам Тбилиси и услышать четыре знаменитые истории 📖 любви:
  • Осмотреть дворец, построенный для любимой принцем Ольденбургским. Прогуляться 👣 по саду Мир-Фетте-Саида который известен Тбилисцам по сану владельца- Муштаид. Разбитый для его любимой, этот сад был красой Тбилиси 18- ого века и до сих пор остается одним из любимых. Говорят именно в этом саду, на сцене летнего театра играла актриса Марго, которой художник самоучка Нико Пиросмани преподнес миллион алых роз, продав все свое имущество. В пантеоне, на святой горе Мтацминда вы услышите еще одну незабываемую историю любви, молодой княжны Нино Чавчавадзе и Грибоедова.
Не забудьте надеть удобную обувь!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на фуникулер
Начало
🚩 Метро " Площадь Свободы"
Место завершения
🏁 Тбилиси
Четыре истории любви
Четыре истории любви
Четыре истории любви
Четыре истории любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nataly -.
Nataly -.
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