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Душевный Тбилиси: город и горожане

Саютина А.
Саютина А. – Гид из Тбилиси
Душевный Тбилиси: город и горожане
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $30 за экскурсию

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Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане

Что вы увидите

  • Площадь Свободы
  • старый Армянский базар
  • Татарский мейдан
  • крепость Нарикала
  • район бань Абанотубани
  • район Шардени
  • Сионский собор
  • Анчисхати
  • театр марионеток Резо Габриадзе
Тбилиси – это не просто старинный город 🏙️ с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью. Это, прежде всего, люди, которые в нем живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным легкой утренней дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок в итальянском дворике. Пойдемте знакомиться?:-)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу
Начало
🚩 площадь Свободы
Место завершения
🏁 площадь возле театра марионеток
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане
Душевный Тбилиси: город и горожане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Саютина А.
Саютина А.
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