Тбилиси – это не просто старинный город 🏙️ с узкими улочками, ажурными балконами, церквями и крепостью. Это, прежде всего, люди, которые в нем живут и делают его таким, каков он есть: неспешно и лениво просыпающимся по утрам под крики «Мацооони! Мацониии!», окутанным легкой утренней дымкой, запахом только что сваренного кофе по-турецки и свежими новостями от соседок в итальянском дворике. Пойдемте знакомиться?:-)