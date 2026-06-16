Монастырь Джвари, Военно-Грузинская дорога и Троицкая церковь в Гергети
Пушкин и Лермонтов видели в Казбеке символ свободы и вечности, а Верещагин и Куинджи перенесли его величие на холст.
Вы полюбуетесь исполином, вдохновлявшим поэтов и художников, с самого известного ракурса — у Троицкой церкви.
А также изучите пропитанный молитвой монастырь Джвари и знаковые достопримечательности вдоль Военно-Грузинской дороги.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
9:45–10:15 — монастырь Джвари
Со смотровой полюбуемся обителью 6 века и слиянием Арагви и Куры — тем самым, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри».
11:00–11:15 — Жинвальское водохранилище
Увидим бирюзовую гладь, отражающую горы и леса. Поговорим о строительстве и затопленных здесь сокровищах.
13:00–13:30 — арка Дружбы народов
Преодолеем Крестовый перевал и доберёмся к одному из символов Военно-Грузинской дороги. Отсюда видны ущелье Арагви и Кельское плато с потухшими вулканами — невероятные панорамы!
14:30–15:15 — Троицкая церковь
Сменим транспорт и поднимемся в Гергети. У подножия могучего Казбека уже 7 веков стоит одинокий храм. А ещё открываются захватывающие дух виды на заснеженные пики гор и кажется, будто воздух дурманит и звенит от чистоты, — никто не останется равнодушным.
15:30–16:30 — обед в таверне
Спустимся и попробуем хинкали, ведь Казбеги — их родина.
18:30–19:00 — крепость Ананури
Увидим средневековую княжескую резиденцию, которую называли каменным ключом к ущелью Арагви — настолько важное стратегическое значение она имела в 17–19 столетиях.
21:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Едем на кроссовере или седане. В салоне есть Wi-Fi и вода
В стоимость включён подъём к церкви в Гергети на внедорожнике
Обед оплачивается отдельно — от €15
Заберём вас от отеля в Старом городе. Если вы живёте в другом районе, может потребоваться доплата. Подробности уточняйте в переписке
С 10 апреля по 25 ноября выезд возможен в любой день. В другое время нужно учитывать погоду — предварительно согласуйте дату с гидом
За доплату возможна экскурсия для компании до 5 человек с трансфером на минивэне. Подробности уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я выросла в Грузии: училась в школе, получила два высших образования. Живу, тружусь, люблю и воспитываю трёх детей. История, традиции, кулинария, особенности виноделия, жизненные ценности нашей страны вшиты в моё читать дальшеуменьшить
самосознание. Возможность встречаться с новыми людьми, знакомить их с нашей многогранной и красивой землёй, находить общие точки соприкосновения — это интересно, поэтому я люблю свою работу.
Я занимаюсь путешествиями с 2016 года. Составляю и провожу авторские экскурсии и туры во всех регионах Грузии. Вместе с друзьями-коллегами я училась, сдавала сложные экзамены в Ассоциацию гидов Грузии и теперь работаю в одной компании. Мы продолжаем исследовать новые локации и стараемся, чтобы ваш отдых в нашей стране был вкусным и красивым.
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