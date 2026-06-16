Пушкин и Лермонтов видели в Казбеке символ свободы и вечности, а Верещагин и Куинджи перенесли его величие на холст. Вы полюбуетесь исполином, вдохновлявшим поэтов и художников, с самого известного ракурса — у Троицкой церкви. А также изучите пропитанный молитвой монастырь Джвари и знаковые достопримечательности вдоль Военно-Грузинской дороги.

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Можно с детьми

от €180 за человека

Описание экскурсии

9:00 — выезд

9:45–10:15 — монастырь Джвари

Со смотровой полюбуемся обителью 6 века и слиянием Арагви и Куры — тем самым, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри».

11:00–11:15 — Жинвальское водохранилище

Увидим бирюзовую гладь, отражающую горы и леса. Поговорим о строительстве и затопленных здесь сокровищах.

13:00–13:30 — арка Дружбы народов

Преодолеем Крестовый перевал и доберёмся к одному из символов Военно-Грузинской дороги. Отсюда видны ущелье Арагви и Кельское плато с потухшими вулканами — невероятные панорамы!

14:30–15:15 — Троицкая церковь

Сменим транспорт и поднимемся в Гергети. У подножия могучего Казбека уже 7 веков стоит одинокий храм. А ещё открываются захватывающие дух виды на заснеженные пики гор и кажется, будто воздух дурманит и звенит от чистоты, — никто не останется равнодушным.

15:30–16:30 — обед в таверне

Спустимся и попробуем хинкали, ведь Казбеги — их родина.

18:30–19:00 — крепость Ананури

Увидим средневековую княжескую резиденцию, которую называли каменным ключом к ущелью Арагви — настолько важное стратегическое значение она имела в 17–19 столетиях.

21:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали