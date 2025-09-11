Поездка в винное сердце Грузии, где вас встретят живописные панорамы, подземный винный тоннель и огромные глиняные кувшины. Вы вдохнёте прохладу гор и ароматы грузинской кухни. Попробуете местное вино и узнаете, как в Кварели сочетаются древняя вера, природа и гастрономия.
Описание экскурсии
- Телави. Короткая остановка в историческом центре Кахетии. Отсюда открывается панорама на Алазанскую долину и горы
- Цинандали — усадьба князя Чавчавадзе. Дворец 19 века, где сплелись грузинская и европейская культуры. Мы прогуляемся по парку, заглянем в винный погреб и поговорим об истории семьи
- Музей квеври в Кварели. Вы увидите настоящие квеври, мастерскую и древние инструменты. Технология внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО
- Обед с видом на виноградники или горные склоны. Попробуем мцвади, хинкали, пхали, лобио и, конечно, домашнее вино (по желанию)
- Озеро Ильи. Здесь можно прогуляться, искупаться или просто посидеть в тени деревьев
- Винный тоннель Киндзмараули, вырубленный в скале. Вы заглянете в винные залы и попробуете несколько сортов вина
- Монастырь Некреси. Один из самых древних монастырей Грузии — основан в 6 веке. Он стоит на вершине холма с видом на Алазанскую долину
Вы узнаете:
- Как устроено традиционное грузинское виноделие
- Чем кахетинские вина отличаются от европейских
- Что за братья-близнецы, посвятившие жизнь кувшинам
- Как князь Чавчавадзе объединял Европу и Грузию
- Почему Кварели называют «винным сердцем» страны
- Какое значение имеет монастырь Некреси и что он рассказывает о раннем христианстве
Примерный тайминг
8:15 — сбор в Тбилиси, выезд
10:00 — остановка в Телави
10:30 — усадьба Чавчавадзе в Цинандали
12:00 — музей квеври
13:00 — обед в ресторане (по желанию)
14:30 — отдых у озера Ильи (купание зависит от сезона)
15:30 — тоннель Киндзмараули
16:30 — монастырь Некреси
17:30 — выезд в Тбилиси через Сигнахи
около 21:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от размера группы)
- Специальная физическая подготовка не требуется, поездка подойдёт семьям с детьми старше 7 лет (помните, что программа ориентирована на взрослую аудиторию — дегустации и насыщенный маршрут)
- Дополнительные расходы (ориентировочно, с чел.):
— Усадьба Чавчавадзе — 10 лари
— Музей квеври — 45 лари
— Винный тоннель Киндзмараули— 15 лари
— Подъём к монастырю Некреси — 5 лари (по желанию и погоде)
— Обед — от 40 до 60 лари
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Экскурсия длится около 12 часов
Ф
Фархат
11 сен 2025
Были с супругой в Тбилиси в сентябре 2025, взяли индивидуальную экскурсию «Из Тбилиси в Кварели» Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Организация на высшем уровне: продуманный маршрут, интересное содержание и удобный
