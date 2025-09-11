читать дальше

формат. Всё было легко, комфортно и очень познавательно. Особая благодарность нашему гиду Зазе — это настоящий профессионал с огромным багажом знаний и удивительной способностью рассказывать так, что хочется слушать. Также надо отметить гордость и любовь к истории своего народа, которой были пронизаны рассказы Зазы об увиденных нами местах и свершавшихся там событиях. Запомнилось доброжелательная атмосфера нашего путешествия, прекрасная грузинская еда, вкусные вина, захватывающие виды Алазанской долины со смотровой площадки в городе любви Сигнахи. Спасибо за подаренное время, новые открытия и незабываемые эмоции!