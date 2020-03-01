Maya проводит ещё 4 экскурсии

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Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад

Maya
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Maya – ваш гид
Акцент этого гастрономического путешествия сделан на экологически чистых продуктах, которые производят лишь немногие местные фермеры.

На домашней сыроварне и в винном хозяйстве вы откроете новую сторону древнего кулинарного и винодельческого искусства Грузии.

Я познакомлю вас с людьми, которые возрождают тысячелетние традиции, строго соблюдают рецептуру и условия производства — даже электричества вы здесь не найдете! Помимо фантастических дегустаций и душевного обеда в винограднике, вы посетите значимые исторические памятники Кахетии и, конечно, получите удовольствие от величественных пейзажей.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча заедем за вами
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Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов

Что вас ожидает

Эко-сыры: виды и производство
Первым делом вы посетите знаковый маленький домашний завод по производству уникальных сыров. Их многообразие вас поразит — здесь и сыры, вымоченные в Саперави, и сулугуни с травами, и дамбал-хачо, сыры, вылежавшие несколько месяцев в специально созданных условиях, козьи, коровьи… Список нескончаемый. Все это под бокал вина и рассказы об истоках и тонкостях сыроделия в Грузии. Также вы сможете пройти мастер-класс по приготовлению сыра, чтобы потом забрать его домой.

Исторические памятники Кахетии
Далее вы направитесь в древнейшую резиденцию грузинских царей — Уджарму. Именно здесь жил царь Вахтанг Горгасали, при котором крепость достигла расцвета, а столицу перенесли в нынешний Тбилиси. Затем по живописной дороге Гомбори поедете на родину Мимино — Телави, самое сердце Кахетии, где вас ждет прогулка по мощеным улочкам старого города и посещение дворца «Батонис-Цихе» — резиденции кахетинских царей в 17-18 веках. А неподалеку я покажу вам еще одну местную достопримечательность — могучее 900-летнее дерево, которое мы попробуем обнять все вместе.

Биодинамическая винодельня — все, как и 8000 лет назад
Сначала вы посетите винный завод, где продегустируете потрясающие вина из квеври и вина, изготовленные европейским способом. А после — отправитесь на винное хозяйство, где фермеры возрождают древние традиции и производят вина, которые пока идут только на экспорт — в Грузии они не продаются! Секреты приготовления уникальных сортов вина строго охраняются и предаются из поколения в поколение. Вы расположитесь прямо в виноградниках с видом на Кавказский хребет, а освещать место будут свечи и костры — так как все строго придерживается древних традиций и там вы не найдете электроэнергии. Вас ждет невообразимо вкусное и натуральное вино, ароматный шашлык с натуральным «долис пури» (особенный грузинский хлеб) и овощами, выращенными собственноручно хозяином. Все, как 8000 лет назад. Ведь наши предки так питались — мясо, жаренное на углях, свежие огурцы и помидоры, хлеб, выпеченный в тоне, и кувшин вина из квеври. И еще милые светлячки, которые помогают освещать это необыкновенное место — все условия, чтобы понять: это рай на Земле!

Организационные детали

  • В стоимость включено: посещение заводов, дегустации, входные билеты, транспортное обслуживание.
  • В стоимость не входит: питание на виноградниках (точная стоимость зависит от количества человек, набора блюд и сезона).
Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов
Эко винно-сырный тур для гурманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура заедем за вами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
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