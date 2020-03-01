Maya проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Эко-сыры: виды и производство

Первым делом вы посетите знаковый маленький домашний завод по производству уникальных сыров. Их многообразие вас поразит — здесь и сыры, вымоченные в Саперави, и сулугуни с травами, и дамбал-хачо, сыры, вылежавшие несколько месяцев в специально созданных условиях, козьи, коровьи… Список нескончаемый. Все это под бокал вина и рассказы об истоках и тонкостях сыроделия в Грузии. Также вы сможете пройти мастер-класс по приготовлению сыра, чтобы потом забрать его домой.

Исторические памятники Кахетии

Далее вы направитесь в древнейшую резиденцию грузинских царей — Уджарму. Именно здесь жил царь Вахтанг Горгасали, при котором крепость достигла расцвета, а столицу перенесли в нынешний Тбилиси. Затем по живописной дороге Гомбори поедете на родину Мимино — Телави, самое сердце Кахетии, где вас ждет прогулка по мощеным улочкам старого города и посещение дворца «Батонис-Цихе» — резиденции кахетинских царей в 17-18 веках. А неподалеку я покажу вам еще одну местную достопримечательность — могучее 900-летнее дерево, которое мы попробуем обнять все вместе.

Биодинамическая винодельня — все, как и 8000 лет назад

Сначала вы посетите винный завод, где продегустируете потрясающие вина из квеври и вина, изготовленные европейским способом. А после — отправитесь на винное хозяйство, где фермеры возрождают древние традиции и производят вина, которые пока идут только на экспорт — в Грузии они не продаются! Секреты приготовления уникальных сортов вина строго охраняются и предаются из поколения в поколение. Вы расположитесь прямо в виноградниках с видом на Кавказский хребет, а освещать место будут свечи и костры — так как все строго придерживается древних традиций и там вы не найдете электроэнергии. Вас ждет невообразимо вкусное и натуральное вино, ароматный шашлык с натуральным «долис пури» (особенный грузинский хлеб) и овощами, выращенными собственноручно хозяином. Все, как 8000 лет назад. Ведь наши предки так питались — мясо, жаренное на углях, свежие огурцы и помидоры, хлеб, выпеченный в тоне, и кувшин вина из квеври. И еще милые светлячки, которые помогают освещать это необыкновенное место — все условия, чтобы понять: это рай на Земле!