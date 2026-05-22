44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций. Весной и летом природа расцветает, а осенью можно участвовать в сборе винограда. Зимой, хотя и прохладнее, экскурсия также доступна, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Кахетию - регион, где каждый камень пропитан историей, а воздух - ароматом вина.Ваше путешествие начнется с посещения Сигнахи, известного как город любви, где вы

сможете насладиться видами Алазанской долины и посетить монастырь Бодбе, хранящий историю святой Нины. Затем вы отправитесь в Телави, где крепостные стены расскажут вам уникальные истории древней Кахетии. Но что может быть лучше знакомства с культурой региона, чем дегустация его вин? Вас ждут угощения на домашней винодельне и на винном заводе, где вы узнаете секреты изготовления легендарных грузинских вин. Попробуйте уникальные сорта, научитесь печь хлеб и создавать чурчхелу. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и невероятно вкусным. Забронируйте своё приключение в Кахетию и откройте для себя настоящую Грузию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Страна храмов и крепостей на холмах

Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре. Его древние стены с 4 века хранят историю грузинского христианства и судьбы святой Нины, здесь же покоятся мощи великой просветительницы. Кроме того, наш путь пройдёт через сторожевую крепость 16 века.

Страна вин и угощений

Говоришь «Кахетия» — говоришь «грузинское вино»! Эта ассоциация возникла уже несколько веков назад: вы узнаете об истории местного виноделия и о том, как вино издревле связано с бытом и религией Грузии. В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели. На самом большом складе вина в мире вы услышите об особенностях его хранения и попробуете Кахетию на вкус. А также продегустируете сыр и чачу домашнего производства, сможете испечь хлеб, собственноручно сварить татару приготовить чурчхелу.

Осенью вы сможете поучаствовать в сборе винограда, производстве вина и перегонке чачи.

Организационные детали