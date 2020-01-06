44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Страна храмов и крепостей на холмах

Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре. Его древние стены с 4 века хранят историю грузинского христианства и судьбы святой Нины, здесь же покоятся мощи великой просветительницы. Кроме того, наш путь пройдёт через сторожевую крепость 16 века и горный Некреси — старейший монастырский комплекс Грузии.

Страна вин и угощений

Говоришь «Кахетия» — говоришь «грузинское вино»! Эта ассоциация возникла уже несколько веков назад: вы узнаете об истории местного виноделия и о том, как вино издревле связано с бытом и религией Грузии. В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели. На самом большом складе вина в мире вы услышите об особенностях его хранения и попробуете Кахетию на вкус. А также продегустируете сыр и чачу домашнего производства, сможете испечь хлеб, собственноручно сварить татару приготовить чурчхелу.

Осенью вы сможете поучаствовать в сборе винограда, производстве вина и перегонке чачи.