44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Историческое, природное и «винное» достояние края в Сигнахи, Телави и их окрестностях

Giorgi
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Giorgi – ваш гид
В городе любви Сигнахи очаровательные улочки выведут вас к монастырю Бодбе.

Крепостные стены Телави расскажут историю Кахетии.

А на домашней винодельне и винном заводе вы откроете главный вкус Грузии.

И всё это — на фоне живописной Алазанской долины и Гомборского перевала.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии44 отзыва
4.68
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки

Что вас ожидает

Страна храмов и крепостей на холмах
Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре. Его древние стены с 4 века хранят историю грузинского христианства и судьбы святой Нины, здесь же покоятся мощи великой просветительницы. Кроме того, наш путь пройдёт через сторожевую крепость 16 века и горный Некреси — старейший монастырский комплекс Грузии.

Страна вин и угощений
Говоришь «Кахетия» — говоришь «грузинское вино»! Эта ассоциация возникла уже несколько веков назад: вы узнаете об истории местного виноделия и о том, как вино издревле связано с бытом и религией Грузии. В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели. На самом большом складе вина в мире вы услышите об особенностях его хранения и попробуете Кахетию на вкус. А также продегустируете сыр и чачу домашнего производства, сможете испечь хлеб, собственноручно сварить татару приготовить чурчхелу.

Осенью вы сможете поучаствовать в сборе винограда, производстве вина и перегонке чачи.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно.
  • В стоимость экскурсии не входят дегустации (на домашней винодельне от 15 до 35 лари/чел.; на винном заводе от 7 лари/чел.). Дегустации по желанию.
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки
Страна Кахетия: дивные уголки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Giorgi
Giorgi
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Георгий, мне 38 лет. Я профессиональный организатор индивидуальных туров по всей Грузии. С радостью познакомлю вас с этой замечательной страной!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Большое спасибо Георгию за прекрасный день! Узнали о вине больше, чем за всю жизнь. А еще много интересного о грузинских традициях. Посмотрели знаковые исторические места и прекрасную кахетинскую землю.
5 ноября 2019
Экскурсия по Кахетии нам очень понравилась! Очень много узнали про изготовление вина в Грузии, про разные сорта, регионы, тонкости вкуса. Дегустация очень насыщенная)) Надегустировались от души. Главное, что Георгий показал нам то, что сами, без знающего человека мы никогда бы не нашли и не попробовали!
1 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом по виноделию, мы узнали много интересного и о технологиях получения вина, и о посещаемых в ходе экскурсии местах - Сигнахи, Гурджаани, монастырь Бодбе и пр. Вас ожидает 4 остановки с дегустацией вин и крепких напитков, в том числе посещение двух заводов. Будьте к этому готовы. Очень удобно, что Гиорги забирает вас из места проживания и - главное - вечером доставляет туда же. Большое спасибо гиду за хорошо подготовленную экскурсию.
30 сентября 2019
Это без приувеличения был лучший день нашей поездки в Грузию. Мы посетили стоооолько мест, что по моим сторис даже те кто бывал в Грузии не поверили что это все один день. Грамотная логистика, точный маршрут, при этом никогда не торопил и мы наслаждались каждым моментом! Даже пожалела что не взяла экскурсию на день рождения, он точно был бы незабываемым! Георгий спасибо ОГРОМНОЕ! Обязательно еще встретимся, уверена!
25 сентября 2019
Мы очень остались довольны экскурсией. Все было интересно и познавательно. Сначала была дегустация и экскурсия по винзаводу. Были в частном доме где пекут хлеб в тандыре, мне предлагали попробовать самой в тандыр хлеб уложить, на что я отказалась боясь испортить))))) Купили в этой семье хлеб, домашнее вино и сыр, и тут же за столиком его продегустировали под тост Георгия о жемчужинах))) Мой муж, теперь при случае этот тост говорит (простите Георгий, но он его прихватизировал). Потом поехали в женский монастырь Святой Нино, там Георгий любезно нас подождал, пока мы спустились и поднялись 700 порожек и искупались в купели( в районе 1-1,5 часа) -это была наша мечта. Потом поехали до Большого Кавказского хребта, где в горе семи метровый тоннель винного завода, была экскурсия. И самое классное было на десерт, посещение дома-музея домашней утвари и виноделия, там была самая лучшая и колоритная дегустация. Мы своими глазами увидели как в каменной ванне перетирают виноград и разливают по кувшинам в полу. Этот день останется самым хорошим воспоминанием. Спасибо нашему водителю, гиду и фотографу Георгию!
20 июля 2019
Добрый день! Пару дней назад ездили в Кахетию с Георгием! Это было очень интересно, душевно и увлекательно. По дороге заезжали на дегустацию вина,пробовали местный хлеб ,сыр и домашнее вино. Во время поездки была легкая,дружественная и непринужденная атмосфера. Пока в дороге наслаждались невероятными видами, Георгий рассказал много интересного про свою страну,людей,традиции. Очень много узнали про вино ,чем отличается грузинские и европейские технологии, много разных тонкостей. Георгий так же порекомендовал хорошее место ,где можно вкусно и душевно посидеть, в итоге мы остались в полном восторге! Финальная часть поездки была незабываемой)) спасибо огромное за такой хороший и насыщенный день в Грузии!
17 мая 2019
Побольше таких как Георгий и будет все ок
12 мая 2019
Экскурсия с Георгием понравилась, но есть несколько замечаний. Гиду на мой взгляд надо прибавить эмоций в свой рассказ. Все таки это винный край Грузии, Ее гордость. По больше информации про Кахетию. Про грузинское вино Георгием была дана полная информация. Не понравилось пребывание на винных погребах Халеба. Экскурсию проводила местная девушка: очень быстро (не более 10мин), не приветливо и дорого (15 лари за короткий рассказ и дегустацию двух сортов вин - не серьезно).
8 мая 2019
Добрый день! Отлично провели день с гидом Георгием. Экскурсия прошла в лёгкой непринуждённой беседе по красивейшим местам Кахетии. Поездка запланирована на очень высоком уровне, очень интересно и обстоятельно. Приятно было чувствовать рядом хорошего товарища, Георгия. Спасибо.
4 мая 2019
Добрый день. Мы воспользовались данной экскурсией 1 мая. Георгий самого начал показал себя с отличной стороны. Пунктуален,отзывчив,хорошо знает историю а виноделие нам показалось это его конёк. Вся экскурсия нам очень понравилось а та изюминка в конце была супер. Георгий огромное Вам спасибо. Рекомендуем всем.
Ещё 34 отзыва

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