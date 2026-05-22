44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Кахетию - регион, где каждый камень пропитан историей, а воздух - ароматом вина.
Ваше путешествие начнется с посещения Сигнахи, известного как город любви, где вы читать дальшеуменьшить
сможете насладиться видами Алазанской долины и посетить монастырь Бодбе, хранящий историю святой Нины.
Затем вы отправитесь в Телави, где крепостные стены расскажут вам уникальные истории древней Кахетии.
Но что может быть лучше знакомства с культурой региона, чем дегустация его вин? Вас ждут угощения на домашней винодельне и на винном заводе, где вы узнаете секреты изготовления легендарных грузинских вин. Попробуйте уникальные сорта, научитесь печь хлеб и создавать чурчхелу. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и невероятно вкусным. Забронируйте своё приключение в Кахетию и откройте для себя настоящую Грузию
Лучшее время для посещения Кахетии - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций. Весной и летом природа расцветает, а осенью можно участвовать в сборе винограда. Зимой, хотя и прохладнее, экскурсия также доступна, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бодбийский монастырь
Крепость Телави
Винный завод в Кварели
Описание экскурсии
Страна храмов и крепостей на холмах
Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре. Его древние стены с 4 века хранят историю грузинского христианства и судьбы святой Нины, здесь же покоятся мощи великой просветительницы. Кроме того, наш путь пройдёт через сторожевую крепость 16 века.
Страна вин и угощений
Говоришь «Кахетия» — говоришь «грузинское вино»! Эта ассоциация возникла уже несколько веков назад: вы узнаете об истории местного виноделия и о том, как вино издревле связано с бытом и религией Грузии. В начале поездки побываете на частной домашней винодельне, а в конце — на винном заводе в Кварели. На самом большом складе вина в мире вы услышите об особенностях его хранения и попробуете Кахетию на вкус. А также продегустируете сыр и чачу домашнего производства, сможете испечь хлеб, собственноручно сварить татару приготовить чурчхелу.
Осенью вы сможете поучаствовать в сборе винограда, производстве вина и перегонке чачи.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно
В стоимость экскурсии не включены дегустации на домашней винодельне от 15 до 35 лари/чел.; на винном заводе от 7 лари/чел. Дегустации по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георги — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 976 туристов
Здравствуйте, путешественники! Меня зовут Георгий, мне 38 лет. Я профессиональный организатор индивидуальных туров по всей Грузии. С радостью познакомлю вас с этой замечательной страной!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Marina
Ездили с Георгием в Кахетию и получили огромное удовольствие от поездки. Он не просто водитель или гид — с ним чувствуешь себя как в путешествии с хорошим знакомым. Очень внимательный, ответственный, с отличным чувством такта и юмора. День прошёл легко, красиво и очень душевно. С удовольствием поехали бы с ним снова.
Спасибо Георгий!
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Анастасия
Мне очень понравилась эта экскурсия! увидела шикарные виды долины, попробовала прекрасное вино. Георгий много рассказывал о виноделии Грузии и традиции, отвез в место, где мы попробовали вкусный сыр, а дегустация на последней винодельне это восхитительно! Спасибо большое за эту поездку! Очень рекомендую!
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В
Валерий
Огромная благодарность Георгию за познавательное путешествие! По нашей просьбе, немного изменили маршрут и побывали на трех винодельнях Кахетии! Посетили храм Святой Нино и побывали в Сигнахи. Заехали в Телави и прикоснулись к 900 летнему платану. Незабываемое вкусное путешествие в Кахетию.
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Э
Эдуард
Мы искали человека, который не будет пересказывать информацию из гугла и повторять типичную программу экскурсий. И нашли!) Поэтому крепко жму руку Георгию за тур по Кахетии, и благодарю за увлекательную читать дальшеуменьшить
поездку.
Во-первых, интересно услышать историю виноделия от винодела. Георгий легко может посоветовать вино, подсказать на дегустации и рассказать интересные факты о винных регионах и технологиях производства. Во-вторых, нам очень понравился маршрут. Не было долгих и утомительных переездов, крутых серпантинов. Мы заезжали на винную дегустацию, любовались уголками Алазанской долины, пробовали домашний хлеб и сыр, а ещё пили домашнее вино.
Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана, куда Георгий привез нас после экскурсии. Там можно попробовать настоящую грузинскую кухню, где отдыхают местные, а не толпы туристов)
В следующий раз поедем вместе с Георгием познавать горы) Спасибо!
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О
Ольга
Мы очень остались довольны экскурсией. Все было интересно и познавательно. Сначала была дегустация и экскурсия по винзаводу. Были в частном доме где пекут хлеб в тандыре, мне предлагали попробовать самой читать дальшеуменьшить
в тандыр хлеб уложить, на что я отказалась боясь испортить))))) Купили в этой семье хлеб, домашнее вино и сыр, и тут же за столиком его продегустировали под тост Георгия о жемчужинах))) Мой муж, теперь при случае этот тост говорит (простите Георгий, но он его прихватизировал). Потом поехали в женский монастырь Святой Нино, там Георгий любезно нас подождал, пока мы спустились и поднялись 700 порожек и искупались в купели(в районе 1-1,5 часа) -это была наша мечта. Потом поехали до Большого Кавказского хребта, где в горе семи метровый тоннель винного завода, была экскурсия. И самое классное было на десерт, посещение дома-музея домашней утвари и виноделия, там была самая лучшая и колоритная дегустация. Мы своими глазами увидели как в каменной ванне перетирают виноград и разливают по кувшинам в полу. Этот день останется самым хорошим воспоминанием. Спасибо нашему водителю, гиду и фотографу Георгию!
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P
Pavel
Добрый день! Пару дней назад ездили в Кахетию с Георгием! Это было очень интересно, душевно и увлекательно. По дороге заезжали на дегустацию вина,пробовали местный хлеб,сыр и домашнее вино. Во время читать дальшеуменьшить
поездки была легкая,дружественная и непринужденная атмосфера. Пока в дороге наслаждались невероятными видами, Георгий рассказал много интересного про свою страну,людей,традиции. Очень много узнали про вино,чем отличается грузинские и европейские технологии, много разных тонкостей. Георгий так же порекомендовал хорошее место,где можно вкусно и душевно посидеть, в итоге мы остались в полном восторге! Финальная часть поездки была незабываемой)) спасибо огромное за такой хороший и насыщенный день в Грузии!
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