Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе

Кахетинский регион один из богатых краев Грузии

Кахетинский регион один из богатых краев Грузии.

Кахетия ждёт именно Вас — разделите с гостеприимными хозяевами радость человеческого общения за стаканом вина.

Продегустируйте любовь и искренность, дружбу и романтику, поэзию и истину!
Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе
Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе
Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе
Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе
Кахетия: Сигнаги, Алазанская долина, женский монастырь Бодбе

Что вы увидите 🤩

  • Сигнаги
  • Алазанская долина
  • Женский монастырь Бодбе

Что вас ожидает:

    Маленький романтический городок — музей под открытым небом
    Вы сможете познакомиться с историей края, насладиться пейзажами, старинными храмами и крепостями. Нас ждёт город любви Сигнаги — город-крепость, расположенный на высоком холме в центре Алазанской долины. Центральная часть города отреставрирована и превращена в музей под открытым небом. Хорошо сохранившаяся крепость, 24 башен которой грозно смотрят на Алазанскую долину, уже давно утратила свое назначение, но открывает изумительные виды на долину и отроги Главного Кавказского хребта. Особенной популярностью Сигнахи пользуется у влюбленных, для которых здесь действует круглосуточный Дворец бракосочетаний, благодаря чему город получил своё второе и истинное название — город Любви.
    Благодатная атмосфера монастыря и душевное грузинское застолье
    Монастырь Бодбе в двух километрах от города Сигнаги, в живописной местности расположен Бодбийский монастырь — обитель, где покоится святая равноапостольная Нино — просветительница Грузии. С монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. Мы можем посетить винные погреба и дегустировать настоящее грузинское вино, попробовать шашлык на виноградной лозе, послушать грузинское многоголосное пение…

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Кахетия
    $150

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Тамара Р.
    Тамара Р.
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