Что вас ожидает:

Маленький романтический городок — музей под открытым небом

Вы сможете познакомиться с историей края, насладиться пейзажами, старинными храмами и крепостями. Нас ждёт город любви Сигнаги — город-крепость, расположенный на высоком холме в центре Алазанской долины. Центральная часть города отреставрирована и превращена в музей под открытым небом. Хорошо сохранившаяся крепость, 24 башен которой грозно смотрят на Алазанскую долину, уже давно утратила свое назначение, но открывает изумительные виды на долину и отроги Главного Кавказского хребта. Особенной популярностью Сигнахи пользуется у влюбленных, для которых здесь действует круглосуточный Дворец бракосочетаний, благодаря чему город получил своё второе и истинное название — город Любви.

Благодатная атмосфера монастыря и душевное грузинское застолье

Монастырь Бодбе в двух километрах от города Сигнаги, в живописной местности расположен Бодбийский монастырь — обитель, где покоится святая равноапостольная Нино — просветительница Грузии. С монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. Мы можем посетить винные погреба и дегустировать настоящее грузинское вино, попробовать шашлык на виноградной лозе, послушать грузинское многоголосное пение…

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