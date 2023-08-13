Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно

Индивидуальная экскурсия по Тбилиси: Встреча с легендами и историями города

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Ответы на вопросы
Мы прогуляемся по самым любимым местам гостей нашего края — Банному Кварталу, Инжировому ущелью, отдохнём у водопада в центре города, увидим все важные локации в этом районе, сквер и даже настоящий подземный ход! А после вы насладитесь прохладой и прекрасными видами города во время прогулки на катере по реке Куре.
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Взгляд по-новому: на катере по Куре - кратко, весело и интересно
Ближайшие даты:
13
авг
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авг
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авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Банный Квартал
  • Инжировое ущелье
  • Водопад в центре города
  • Река Кура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы встретимся в сквере Гейдара Алиева, прогуляемся по Крышам бань 1925-1926 г. г. Далее идём в ущелье до водопада. Выпьем кофе или вина прямо на набережной и отправимся на прогулку по реке Куре, которая безусловно украсит ваш день и оставит положительные эмоции на долгое время. Вы услышите множество историй и легенд и будете в восторге от необычной прогулки! Если вы ещё и ценитель хорошего вина, то я с радостью проведу вас в один из лучших погребов, где вы сможете узнать все о грузинском вине и, конечно, попробовать его лично.
  • Продолжительность экскурсии: 2-3 часа.
  • Актуальными будут: питьевая вода, удобная обувь, солнцезащитные очки и крем, головные уборы, наличные.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Прогулка на катере по Куре + напитки на катере
  • Дегустация вина (по желанию)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: район Серных Бань в сквере Гейдара Алиева
Завершение: Винный погреб 17-ого века либо сквер Гейдара Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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