Индивидуальная экскурсия по Тбилиси: Встреча с легендами и историями города
Мы прогуляемся по самым любимым местам гостей нашего края — Банному Кварталу, Инжировому ущелью, отдохнём у водопада в центре города, увидим все важные локации в этом районе, сквер и даже настоящий подземный ход! А после вы насладитесь прохладой и прекрасными видами города во время прогулки на катере по реке Куре.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Банный Квартал
- Инжировое ущелье
- Водопад в центре города
- Река Кура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы встретимся в сквере Гейдара Алиева, прогуляемся по Крышам бань 1925-1926 г. г. Далее идём в ущелье до водопада. Выпьем кофе или вина прямо на набережной и отправимся на прогулку по реке Куре, которая безусловно украсит ваш день и оставит положительные эмоции на долгое время. Вы услышите множество историй и легенд и будете в восторге от необычной прогулки! Если вы ещё и ценитель хорошего вина, то я с радостью проведу вас в один из лучших погребов, где вы сможете узнать все о грузинском вине и, конечно, попробовать его лично.
- Продолжительность экскурсии: 2-3 часа.
- Актуальными будут: питьевая вода, удобная обувь, солнцезащитные очки и крем, головные уборы, наличные.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Прогулка на катере по Куре + напитки на катере
- Дегустация вина (по желанию)
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: район Серных Бань в сквере Гейдара АлиеваЗавершение: Винный погреб 17-ого века либо сквер Гейдара Алиева
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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