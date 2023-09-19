Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город

Прогулка на катере по Куре

5
1 отзыв
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Мы встретимся в районе Серных бань и отправимся в Инжирное ущелье, посмотрим на водопад в центре Тбилиси и послушаем истории о создании города.

А после нас ждет необычная прогулка на катере по Куре — с воды город и его старинные районы выглядят совершенно иначе!
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Сквер Алиева
  • Абанотубани
  • Пятничная мечеть
  • Пушкинская баня
  • Памятник Соколу и Фазану
  • Речка Дабаханка
  • Мост влюблённых
  • Храм Метехи
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Мост Мира (снизу)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Взгляд на город с водыНас ждет прогулка на катере по Куре, во время которой вы по-новому посмотрите на старые районы Калаубани и Клдисубани. Мы проплывём несколько красивых мостов, увидим пещеры, водопады и водопады в пещерах, а также бакланов, которые занесены в Красную Книгу и живут только на этом участке реки. К ним мы подплывем почти вплотную!
Мы встретимся в районе Абанотубани и первым делом пройдёмся в Инжирное ущелье до водопада, услышим легенду создания столицы, насладимся колоритом резных балкончиков, грузинскими банями, узнаем их историю и легенды. Потом мы отправимся по подземному ходу на пирс, откуда и начнётся наше путешествие по реке.
Прогулка на лодке занимает 20-30 минут. За это время вы насладитесь красотой природы и города, выпьете на катере чай, кофе, вино или чачу, сделаете замечательные фото и видео. Этот тур замечательно подходит тем, кто хочет увидеть много, но ограничен во времени, а также тем, кто просто хочет получить максимум удовольствия от прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Прогулка на катере по Куре и напитки на катере (чай, кофе, вино или чача на ваш выбор)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
Завершение: район Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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19 сен 2023
Хорошая познавательная экскурсия. Всё очень динамично и организованно. Видно, что гид любит свой город и много знает о нем. Интересно было посмотреть город с воды. Не очень понравилась дегустация в винном погребе. Сомелье мало рассказывал о вине, о технологии. Много времени ушло на споры с туристами и выяснения мнения туристов. Мне было жалко времени на это. Хотелось услышать рассказ профессионала о вине, а не высказывания туристов о своих предпочтениях и опыте потребления грузинского вина

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Природа и пейзажи
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