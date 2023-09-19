Прогулка на катере по Куре
Мы встретимся в районе Серных бань и отправимся в Инжирное ущелье, посмотрим на водопад в центре Тбилиси и послушаем истории о создании города.
А после нас ждет необычная прогулка на катере по Куре — с воды город и его старинные районы выглядят совершенно иначе!
А после нас ждет необычная прогулка на катере по Куре — с воды город и его старинные районы выглядят совершенно иначе!
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Сквер Алиева
- Абанотубани
- Пятничная мечеть
- Пушкинская баня
- Памятник Соколу и Фазану
- Речка Дабаханка
- Мост влюблённых
- Храм Метехи
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост Мира (снизу)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Взгляд на город с водыНас ждет прогулка на катере по Куре, во время которой вы по-новому посмотрите на старые районы Калаубани и Клдисубани. Мы проплывём несколько красивых мостов, увидим пещеры, водопады и водопады в пещерах, а также бакланов, которые занесены в Красную Книгу и живут только на этом участке реки. К ним мы подплывем почти вплотную!
Мы встретимся в районе Абанотубани и первым делом пройдёмся в Инжирное ущелье до водопада, услышим легенду создания столицы, насладимся колоритом резных балкончиков, грузинскими банями, узнаем их историю и легенды. Потом мы отправимся по подземному ходу на пирс, откуда и начнётся наше путешествие по реке.
Прогулка на лодке занимает 20-30 минут. За это время вы насладитесь красотой природы и города, выпьете на катере чай, кофе, вино или чачу, сделаете замечательные фото и видео. Этот тур замечательно подходит тем, кто хочет увидеть много, но ограничен во времени, а также тем, кто просто хочет получить максимум удовольствия от прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Прогулка на катере по Куре и напитки на катере (чай, кофе, вино или чача на ваш выбор)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: сквер Гейдара Алиева, район Серных баньЗавершение: район Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
19 сен 2023
Хорошая познавательная экскурсия. Всё очень динамично и организованно. Видно, что гид любит свой город и много знает о нем. Интересно было посмотреть город с воды. Не очень понравилась дегустация в винном погребе. Сомелье мало рассказывал о вине, о технологии. Много времени ушло на споры с туристами и выяснения мнения туристов. Мне было жалко времени на это. Хотелось услышать рассказ профессионала о вине, а не высказывания туристов о своих предпочтениях и опыте потребления грузинского вина
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