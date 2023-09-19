Взгляд на город с водыНас ждет прогулка на катере по Куре, во время которой вы по-новому посмотрите на старые районы Калаубани и Клдисубани. Мы проплывём несколько красивых мостов, увидим пещеры, водопады и водопады в пещерах, а также бакланов, которые занесены в Красную Книгу и живут только на этом участке реки. К ним мы подплывем почти вплотную!

Мы встретимся в районе Абанотубани и первым делом пройдёмся в Инжирное ущелье до водопада, услышим легенду создания столицы, насладимся колоритом резных балкончиков, грузинскими банями, узнаем их историю и легенды. Потом мы отправимся по подземному ходу на пирс, откуда и начнётся наше путешествие по реке.

Прогулка на лодке занимает 20-30 минут. За это время вы насладитесь красотой природы и города, выпьете на катере чай, кофе, вино или чачу, сделаете замечательные фото и видео. Этот тур замечательно подходит тем, кто хочет увидеть много, но ограничен во времени, а также тем, кто просто хочет получить максимум удовольствия от прогулки.