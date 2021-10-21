Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
За неделю успеем побывать в Тбилиси и исследовать достопримечательности Мцхеты, попробовать разные сорта вин в Кахетии и заехать на горнолыжный курорт Гудаури.
Вы увидите пещеру Прометея и Мартвильский каньон, погуляете по каменным улицам пещерного города Уплисцихе и узнаете историю усадьбы Цинандали.
ноя
ноя
Описание
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.
После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.
Для женщин: необходимо взять платок на голову.
Программа тура по дням
Приезд в Тбилиси: обзорная экскурсия по городу
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и поедем заселяться в отель. Во второй половине дня отправимся на обзорную экскурсию по столице Грузии, а вечером соберёмся на ужин в ресторане, где предусмотрена шоу-программа. Будем петь песни и танцевать! Познакомимся друг с другом поближе и отдохнём перед насыщенным путешествием.
Если группа небольшая, предусмотрен ужин в доме у тамады. При полной группе поужинаем в грузинском ресторане.
Край виноделия - Кахетия
Сегодня едем в Кахетию. Этот район известен благодаря местным винодельням, и мы не упустим шанс узнать больше о том, как производится вино. На одной из виноделен попробуем более 10 сортов напитка. У вас будет возможность поучаствовать в процессе изготовления вина, а ещё вы приготовите настоящую чурчхелу.
Отведаем блюда кахетинской кухни, посетим винный музей. Желающие смогут покататься на водных велосипедах.
На ночь останемся в отеле с видом на озеро и горы.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака в 12:00 выселяемся из отеля и выезжаем обратно в Тбилиси. По пути заглянем в усадьбу Цинандали. На территории имения есть сад с экзотическими видами растений. Именно в нём Александр Грибоедов встретился со своей будущей женой Нино Чавчавадзе. Также здесь расположен погреб, в котором хранится коллекция вин. Осенью в усадьбе царит особая атмосфера, которую мы сможем ощутить во время прогулки.
По прибытии в Тбилиси у вас будет свободное время. Вы сможете отдохнуть в отеле или пройтись по улицам вечернего города.
Казбеги
Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги. По дороге посетим крепость Ананури и заедем на популярный горнолыжный курорт Гудаури. Желающие смогут полетать на параплане или покататься на лыжах (в зависимости от сезона).
Проезжая по Крестовому перевалу, сделаем остановку, чтобы насладиться осенними пейзажами со смотровой площадки арки Дружбы народов.
Осмотрим старинный храм Святой Троицы Гергети у подножия Казбека. Вернёмся в Тбилиси.
Мцхета, Уплисцихе и Кутаиси
Сегодня нас ждёт насыщенный день! Первым делом поедем в Мцхету — древнюю столицу Сакартвело. Погуляем по городу и осмотрим главные достопримечательности.
Затем отправимся в пещерный город Уплисцихе, чтобы погрузиться в историю языческой жизни Грузии. Погуляем по каменным улицам, исследуя высеченные в скалах жилые помещения.
Последней точкой маршрута этого дня будет Кутаиси. Известно, что город существовал ещё в VI-V веках до нашей эры. Мы побываем в Гелатском монастыре, где сохранились фрески XIII-XVI вв.
Переночуем в отеле в Кутаиси.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон
С утра прогуляемся по городу, а затем поедем в пещеру Прометея. Здесь можно увидеть подземный водопад и озеро. Музыкальное сопровождение подчеркивает величие каменных сводов, а разноцветное освещение создает ощущение, что вы попали в сказочный мир.
После этого доберёмся до Мартвильского каньона, чтобы вдоволь налюбоваться природными пейзажами. По дну ущелья протекает лазурная река Абаша, благодаря которой и появился каньон.
Далее нас ждёт обратный путь в Тбилиси.
Окончание тура
После завтрака в отеле мы отвезём вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч в Сакартвело!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени прибытияЗавершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.