Встретим вас в аэропорту Тбилиси и поедем заселяться в отель. Во второй половине дня отправимся на обзорную экскурсию по столице Грузии, а вечером соберёмся на ужин в ресторане, где предусмотрена шоу-программа. Будем петь песни и танцевать! Познакомимся друг с другом поближе и отдохнём перед насыщенным путешествием.

Если группа небольшая, предусмотрен ужин в доме у тамады. При полной группе поужинаем в грузинском ресторане.