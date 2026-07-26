Кахетия — не только стройные ряды виноградников и древние винодельческие традиции. Это ещё и духовный центр страны.
Мы покажем вам уникальный монастырский комплекс Давид-Гареджи, высеченный в скалах и окружённый разноцветными инопланетными холмами. А ещё вы приготовите чурчхелу и попробуете вино в деревушке Манави.
Мы покажем вам уникальный монастырский комплекс Давид-Гареджи, высеченный в скалах и окружённый разноцветными инопланетными холмами. А ещё вы приготовите чурчхелу и попробуете вино в деревушке Манави.
Описание экскурсии
Мастер-класс и дегустация. В деревушке Манави, где растёт уникальный виноград сорта мцване, вы своими руками приготовите чурчхелу, а ещё продегустируете вино.
Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите ансамбль пещерных монастырей 6 века, протянувшихся на 25 км в полупустыне Кахетии. Его основал святой Давид, один из 13 ассирийских отцов. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим лавру Давида только снаружи.
Организационные детали
- В стоимость включено: мастер-класс по приготовлению чурчхелы и дегустация вина (18+)
- В зависимости от количества участников экскурсия пройдёт на автомобиле, минивэне или микроавтобусе
- В пути проведём ~2 ч в одну сторону и ~1,5 ч обратно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 495 туристов
Я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны. А теперь хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
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