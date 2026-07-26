Кахетия — не только стройные ряды виноградников и древние винодельческие традиции. Это ещё и духовный центр страны. Мы покажем вам уникальный монастырский комплекс Давид-Гареджи, высеченный в скалах и окружённый разноцветными инопланетными холмами. А ещё вы приготовите чурчхелу и попробуете вино в деревушке Манави.

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Описание экскурсии

Мастер-класс и дегустация. В деревушке Манави, где растёт уникальный виноград сорта мцване, вы своими руками приготовите чурчхелу, а ещё продегустируете вино.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите ансамбль пещерных монастырей 6 века, протянувшихся на 25 км в полупустыне Кахетии. Его основал святой Давид, один из 13 ассирийских отцов. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим лавру Давида только снаружи.

Организационные детали