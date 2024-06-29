4.5 часа
Билеты
Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
Начало: Площадь Свободы, здание Ратуши, возле Грифонов
Расписание: 12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$45 за билет
скидка
25%
5 часов
Билеты
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Начало: Возле станции М. Авлабар
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 95$71 за билет
4 часа
Билеты
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena29 июня 2024У нас была англо-русская группа из 8 человек. Мы приехали на встречу к церкви как к указанному месту сбора, но,
- УУколова8 июня 2024Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить! Ингрид, Саба, Георгий!!! Спасибо Вам огромное за чудесный
- ССофья7 января 2024Хотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программу. Когда бронировали мероприятие не
- ЛЛариса6 января 2023Этно-тур: три музея, этнография и мастерские СакартвелоВсе прошло хорошо. Неформалтное отношение, эмоциональный рассказ о городе и его достопримечательностях-отличительные черты экскурсовода Ларисы. Очень понравились музеи своей экзотикрй
- IIgor18 октября 2022Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвелоотличная экскурсия. Экскурсовод общительная, маршрут выбирали под запросы и музеи очень хорошие особенно музей оружия. очень много узнал об истории Грузии.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Билеты»
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