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как оказалось, таксисты привезли нас не к тому входу, поэтому изначально получилась путаница с местом встречи. Рекомендую назначать встречу прямо по адресу проведения шоу-программы. Что касается самого мероприятия- это было здорово! Для нас танцевали ученики школы национального танца, где работают отличные педагоги и гостеприимные хозяева Саба и Ингрид. Ребята танцевали великолепно, с душой и с чувством гордости за свое дело. Все номера были интересные и впечатляющие мастерством! Для нас был накрыт хороший стол с грузинскими национальными блюдами, вином и чачей. Был мастер-класс по приготовлению хинкали и мастер-класс по танцам. И то и другое оставило незабываемые впечатления и эмоции!! Саба не просто хороший педагог, но и замечательный тамада и музыкант. Попросите Ингрид показать свои работы, она талантливая художница, мы приобрели одну из её работ. Ингрид, отдельное спасибо Вам за подарок! Лидия - спасибо за создание домашней атмосферы и уютного настроения!! Мы рады, что наш вечер прошёл в такой замечательной компании.