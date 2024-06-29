Билеты онлайн без очередей в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Тбилиси, цены от $45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
Пешая
2 отзыва
4.5 часа
Билеты
Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
Начало: Площадь Свободы, здание Ратуши, возле Грифонов
Расписание: 12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$45 за билет
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Пешая
скидка
25%
5 отзывов
5 часов
Билеты
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Начало: Возле станции М. Авлабар
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 95$71 за билет
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
3 отзыва
4 часа
Билеты
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    29 июня 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    У нас была англо-русская группа из 8 человек. Мы приехали на встречу к церкви как к указанному месту сбора, но,
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    как оказалось, таксисты привезли нас не к тому входу, поэтому изначально получилась путаница с местом встречи. Рекомендую назначать встречу прямо по адресу проведения шоу-программы. Что касается самого мероприятия- это было здорово! Для нас танцевали ученики школы национального танца, где работают отличные педагоги и гостеприимные хозяева Саба и Ингрид. Ребята танцевали великолепно, с душой и с чувством гордости за свое дело. Все номера были интересные и впечатляющие мастерством! Для нас был накрыт хороший стол с грузинскими национальными блюдами, вином и чачей. Был мастер-класс по приготовлению хинкали и мастер-класс по танцам. И то и другое оставило незабываемые впечатления и эмоции!! Саба не просто хороший педагог, но и замечательный тамада и музыкант. Попросите Ингрид показать свои работы, она талантливая художница, мы приобрели одну из её работ. Ингрид, отдельное спасибо Вам за подарок! Лидия - спасибо за создание домашней атмосферы и уютного настроения!! Мы рады, что наш вечер прошёл в такой замечательной компании.

  • У
    Уколова
    8 июня 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить! Ингрид, Саба, Георгий!!! Спасибо Вам огромное за чудесный
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    вечер! У меня было ощущение, как будто попала в передачу по телевизору, когда рассказывают про путешествия, смотришь и хочешь так же😊 Вот с нами это и произошло! Невероятно гостеприимный, вкусный, интересный, красивый, добрый и душевный вечер! Отдельное спасибо вашим ученикам за прекрасные танцы🙏 Воспоминания об этом вечере останутся в наших сердцах навсегда! Бесконечное спасибо Вам от всей нашей компании!

    Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!
  • С
    Софья
    7 января 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    Хотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программу. Когда бронировали мероприятие не
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    было отзывов, мы переживали, но волнения были напрасны. Вся программа прошла на одном дыхании. Мы как будто побывали на грузинском застолье у давних друзей. Было всё без чего не обходится ни один грузинский стол: и тосты, и разговоры об истории, и грузинские песни под пандури и гитару, и конечно грузинские танцы. Сначала нам танцевали воспитанники Ингрит и Саба, ребята занимаются народными танцами более 15 лет, а хозяева рассказывали о сакральном смысле зашифрованном в танце, а потом прошёл мастер класс и танцевал уже все. Особо впечатлил реконструированный бой при помощи национального оружия и с применением древних боевых техник. Всё было очень душевно, захватывающе, познавательно! Большое спасибо всем за то что любите свою историю и культуру и так замечательно можете познакомить с ней других!

    Хотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программуХотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программуХотим поблагодарить и рассказать о замечательных людях: Сабо и Ингрит. Мы посетили семьёй их гостевую программу
  • Л
    Лариса
    6 января 2023
    Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
    Все прошло хорошо. Неформалтное отношение, эмоциональный рассказ о городе и его достопримечательностях-отличительные черты экскурсовода Ларисы. Очень понравились музеи своей экзотикрй
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    и увлеченностью их сотрудников своим делом. Особое спасибо за рекомендации по пгсещению кафе и посвящение в другихе бытовыхе особеннгсти жизни города

  • I
    Igor
    18 октября 2022
    Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
    отличная экскурсия. Экскурсовод общительная, маршрут выбирали под запросы и музеи очень хорошие особенно музей оружия. очень много узнал об истории Грузии.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Билеты»

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  3. Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
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  7. Собор Светицховели
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  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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