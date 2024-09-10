5 часов
Билеты
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Начало: Возле станции М. Авлабар
Завтра в 18:00
6 янв в 18:00
$95 за билет
4 часа
Билеты
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
«В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и мегрельский танец Мхедрули»
8 янв в 17:00
9 янв в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
5 часов
Билеты
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Аутентично отдохнуть и освоить искусство танца и тоста
Начало: В районе Метехи
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€85 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 сентября 2024Всё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли как дорогих гостей. Атмосфера праздничная.
- EElena29 июня 2024У нас была англо-русская группа из 8 человек. Мы приехали на встречу к церкви как к указанному месту сбора, но,
- УУколова8 июня 2024Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить! Ингрид, Саба, Георгий!!! Спасибо Вам огромное за чудесный
- PPolina6 марта 2024Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семьеБронировали отдельно мастер класс и дегустацию вина, но по каким-то причинам не получилось провести эту экскурсию, и нам наш гид
- ДДарья4 февраля 2024Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семьеБелла нас не смогла принять и Лора предложила нам альтернативный вариант у Ильи с застольем и мы ни разу не
- ЯЯрослав2 февраля 2024Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семьеБыли на мастерклассе у Беллы, научились готовить хачапури 2 видов и мчади. Белла показала нам свой винный погреб, угостила вином
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Билеты на шоу»
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