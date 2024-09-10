Посетите невероятные шоу в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Тбилиси, цены от $85. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Пешая
5 отзывов
5 часов
Билеты
Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
Начало: Возле станции М. Авлабар
Завтра в 18:00
6 янв в 18:00
$95 за билет
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
4 отзыва
4 часа
Билеты
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
«В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и мегрельский танец Мхедрули»
8 янв в 17:00
9 янв в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
5 часов
Билеты
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Аутентично отдохнуть и освоить искусство танца и тоста
Начало: В районе Метехи
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
85 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 сентября 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    Всё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли как дорогих гостей. Атмосфера праздничная.
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    Мастер-класс по хинкали очень понравился. И кушать их потом тоже 😁 В общем, очень советую! Мы сначала сомневались в выборе, потому что мало отзывов. Но всё было супер.

    Всё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли какВсё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли какВсё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли какВсё прошло великолепно. Прекрасные хозяева. Были танцы, песни, вкусная еда и домашнее вино. Нас приняли как
  • E
    Elena
    29 июня 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    У нас была англо-русская группа из 8 человек. Мы приехали на встречу к церкви как к указанному месту сбора, но,
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    как оказалось, таксисты привезли нас не к тому входу, поэтому изначально получилась путаница с местом встречи. Рекомендую назначать встречу прямо по адресу проведения шоу-программы. Что касается самого мероприятия- это было здорово! Для нас танцевали ученики школы национального танца, где работают отличные педагоги и гостеприимные хозяева Саба и Ингрид. Ребята танцевали великолепно, с душой и с чувством гордости за свое дело. Все номера были интересные и впечатляющие мастерством! Для нас был накрыт хороший стол с грузинскими национальными блюдами, вином и чачей. Был мастер-класс по приготовлению хинкали и мастер-класс по танцам. И то и другое оставило незабываемые впечатления и эмоции!! Саба не просто хороший педагог, но и замечательный тамада и музыкант. Попросите Ингрид показать свои работы, она талантливая художница, мы приобрели одну из её работ. Ингрид, отдельное спасибо Вам за подарок! Лидия - спасибо за создание домашней атмосферы и уютного настроения!! Мы рады, что наш вечер прошёл в такой замечательной компании.

  • У
    Уколова
    8 июня 2024
    Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
    Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить! Ингрид, Саба, Георгий!!! Спасибо Вам огромное за чудесный
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    вечер! У меня было ощущение, как будто попала в передачу по телевизору, когда рассказывают про путешествия, смотришь и хочешь так же😊 Вот с нами это и произошло! Невероятно гостеприимный, вкусный, интересный, красивый, добрый и душевный вечер! Отдельное спасибо вашим ученикам за прекрасные танцы🙏 Воспоминания об этом вечере останутся в наших сердцах навсегда! Бесконечное спасибо Вам от всей нашей компании!

    Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!Даже не знаю, как писать отзыв, потому что все эмоции словами не выразить!
  • P
    Polina
    6 марта 2024
    Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
    Бронировали отдельно мастер класс и дегустацию вина, но по каким-то причинам не получилось провести эту экскурсию, и нам наш гид
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    Лора предложила провести другую экскурсию за те же деньги (экскурсия- мастер Класс с шоу программой у Ильи, или как-то так) В общем, мастер класс был просто великолепный. Советуем идти когда у вас самих шумная большая компания, либо когда собирается много народу. Лора понравилась как экскурсовод, сориентировала нас по достопримечательностям и в принципе очень помогла нам, показала как, где и что покупать) так же рассказала много чего интересного про Тбилиси и грузинские традиции, во время экскурсии сопровождала нас от начала до самого конца. В общем, она супер! Спасибо за такую чудесную экскурсию!!!

  • Д
    Дарья
    4 февраля 2024
    Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
    Белла нас не смогла принять и Лора предложила нам альтернативный вариант у Ильи с застольем и мы ни разу не
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    пожалели об этом! Всё было интересно, вкусно, весело. Научились готовить хинкали, хачапури по имеретински и хачапури-лодочка (аджарские) по нашей просьбе. Мы обязательно вернёмся! Спасибо Лоре и Илье.

  • Я
    Ярослав
    2 февраля 2024
    Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
    Были на мастерклассе у Беллы, научились готовить хачапури 2 видов и мчади. Белла показала нам свой винный погреб, угостила вином
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    и накрыла для нас небольшой столик. Время прошло тепло, душевно, по-семейному. Спасибо Ларисе за организацию и Белле за гостеприимство и мастеркласс

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Билеты на шоу»

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  1. Весёлые мастерклассы грузинской кухни с Шоу Программой в грузинской семье
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  3. Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в январе 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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