Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Вы полюбуетесь Алазанской долиной, слиянием рек Куры и Арагви и познакомитесь с достопримечательностями Тбилиси.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель. Встреча возможна в Тбилиси, Кутаиси или во Владикавказе. На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после дороги. Можно самостоятельно прогуляться по городу.
Монастырь Джвари, Мцхета, знакомство с Тбилиси
Сегодня, в 09:00, отправляемся к старинному монастырю Джвари, о котором в поэме «Мцыри» писал Лермонтов, и где, по преданию, святая Нино, принесшая в Грузию православие, впервые установила православный крест. Осмотрим святыню и полюбуемся панорамой древней столицы Грузии — Мцхеты — и слиянием рек Куры и Арагви.
Затем едем в саму Мцхету, основанную ещё в 5-м веке до нашей эры. Прогуляемся по центру, увидим остатки укреплений Армазской крепости, крепость Бебрисцихе на крутом утёсе и монастырский комплекс Самтавро. Побываем и у главной достопримечательности города — кафедрального собора Светицховели.
Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт обзорная экскурсия. Проедем по проспекту Шота Руставели, увидим здание Парламента, дом-усадьбу семьи Воронцовых, площадь Свободы. Вы услышите рассказ об истории города и страны. Посетим плато Метехи — район, с которого началось рождение столицы Грузии — и одноимённый храм. Пройдёмся по стеклянному мосту Мира и парку «Рике», по канатной дороге прокатимся до крепости Нарикала — насладимся видами с высоты и поговорим о прошлом цитадели.
Спустимся в оживлённый квартал Абанотубани к серным баням и, словно на машине времени, перенесёмся в прошлое, разглядывая старинные здания и культурные памятники. Здесь влюблённые встречаются у Башни с часами, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают сувениры ручной работы. Мощёные улочки завораживают эклектичной архитектурой и деревянными домами с резными балконами.
Вечером у вас останется свободное время. Желающие могут поужинать в национальном ресторане: попробовать традиционные блюда грузинской кухни и посмотреть фольклорное шоу (за доплату).
Кахетия: монастырь Бодбе и Сигнахи, Цинандали и Телави
В этот день едем в Кахетию — один из самых живописных регионов Грузии, царство гор и виноградников, родину грузинского вина. Вы познакомитесь с историей местного виноделия, узнаете о тонкостях выращивания винограда, научитесь разбираться в винах.
Затем посетим монастырь Святого Георгия — Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — и базилику, а также смотровую площадку, с которой открываются чарующие виды на Алазанскую долину и снежные вершины Главного Кавказского хребта. Прогуляемся по «Городу любви» — романтичному Сигнахи — чьи извилистые улочки и черепичные крыши создают европейскую атмосферу. Увидим древнюю крепостную стену и круглосуточный ЗАГС — знаменитую достопримечательность городка.
После обеда и винной дегустации (за доплату) отправляемся в Цинандали. Побываем в доме-музее общественной фигуры 19-го века — князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой, который впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям. Вы узнаете историю любви Александра Грибоедова к дочери князя.
Заключительная точка маршрута — город Телави, знакомый многим по фильму «Мимино». Вы увидите 900-летний платан, возле которого традиционно загадывают желания. А обратный путь в Тбилиси пройдёт через Гомборский перевал (1600 м над уровнем моря), откуда открываются невероятные пейзажи. Прибытие в Тбилиси около 19:00, свободное время.
Отъезд
Пришло время купить с собой вино, чурчхелу и сувениры, а после — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси / Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна встреча во Владикавказе в 14:00Завершение: Тбилиси / Кутаиси / Владикавказ, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.