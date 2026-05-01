Главное в Грузии за одно путешествие: горы, города, вино

Погулять по Тбилиси, Боржоми, Кахетии, посетить монастыри и подняться к Троицкой церкви
Мы включили в программу любимые путешественниками места. Вы пройдёте по современным и старым районам Тбилиси, осмотрите крепости и соборы древней Мцхеты. Побываете в Кахетии, где узнаете секреты виноделия и продегустируете
вино. Исследуете город Уплисцихе, вырубленный в скалах. В Гори посетите дом-музей Сталина, а в курортном Боржоми погуляете по городскому парку.

Мы проедем по Военно-Грузинской дороге, останавливаясь у основных достопримечательностей, и полюбуемся завораживающими пейзажами.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки и крем.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в гостинице

Встретим вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или во Владикавказе с 8:00 до 13:00. Затем — трансфер в гостиницу, размещение, отдых.

2 день

Мцхета, экскурсия по Тбилиси

Утром отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние рек Арагви и Куры, прогуляемся по городу и осмотрим кафедральный собор Светицховели.

После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомим вас со столицей. Побываем на плато Метехи и в парке Рике, посмотрим на современный мост Мира. Пройдём по Старому городу с крепостью Нарикала, району серных бань и улице Шардена.

В 19:00 желающие поучаствуют в грузинском вечере: в программе ужин с традиционными блюдами и этническое шоу в национальном стиле (за доплату).

3 день

Кахетия: Бодбе, Сигнахи, Кварели и винная дегустация

Едем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся пейзажами Алазанской долины и погуляем по Сигнахи — городу любви.

После традиционного кахетинского обеда побываем в Кварели, где вас ждут экскурсия и винная дегустация.
В 19:00 вернёмся в Тбилиси.

4 день

Уплисцихе, Гори, Боржоми

Сегодня исследуем древний город Уплисцихе, вырубленный в скалах. Затем переедем в Гори, где посетим дом-музей Сталина. После отправимся в курортный Боржоми — увидим знаменитые минеральные источники и погуляем по парку.

5 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги

Отправимся в поездку по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся ярким цветом Жинвальского водохранилища, посетим крепость Ананури и знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. Насладимся видами у Арки дружбы народов на краю обрыва. Преодолеем Крестовый перевал, побываем в Степацминде и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.

После обеда увидим Дарьяльское ущелье и вернёмся в Тбилиси к 19:00. Также можем отвезти вас во Владикавказ.

6 день

Свободное время, отъезд

Пришло время купить сувениры, вино, чурчхелу и попрощаться с Грузией. Отвезём вас к любому рейсу или поезду Тбилиси или Владикавказа с 8:00 до 20:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)41 250 ₽
1-местное проживание54 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день и обратно в заключительный день
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Все входные билеты на объекты посещений по программе
  • Винная дегустация
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Канатная дорога - 30 лари с чел. или прогулка на электрокаре - 45 лари с чел. в парке Боржоми (оплата на месте)
  • Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Грузинский вечер - шоу-программа в национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 4500 ₽, дети до 18 лет - 3500 ₽, детское меню до 8 лет - 1500 ₽
Место начала и завершения?
Тбилиси, с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

