Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитные очки и крем.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в гостинице
Встретим вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или во Владикавказе с 8:00 до 13:00. Затем — трансфер в гостиницу, размещение, отдых.
Мцхета, экскурсия по Тбилиси
Утром отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние рек Арагви и Куры, прогуляемся по городу и осмотрим кафедральный собор Светицховели.
После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомим вас со столицей. Побываем на плато Метехи и в парке Рике, посмотрим на современный мост Мира. Пройдём по Старому городу с крепостью Нарикала, району серных бань и улице Шардена.
В 19:00 желающие поучаствуют в грузинском вечере: в программе ужин с традиционными блюдами и этническое шоу в национальном стиле (за доплату).
Кахетия: Бодбе, Сигнахи, Кварели и винная дегустация
Едем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся пейзажами Алазанской долины и погуляем по Сигнахи — городу любви.
После традиционного кахетинского обеда побываем в Кварели, где вас ждут экскурсия и винная дегустация.
В 19:00 вернёмся в Тбилиси.
Уплисцихе, Гори, Боржоми
Сегодня исследуем древний город Уплисцихе, вырубленный в скалах. Затем переедем в Гори, где посетим дом-музей Сталина. После отправимся в курортный Боржоми — увидим знаменитые минеральные источники и погуляем по парку.
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги
Отправимся в поездку по Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся ярким цветом Жинвальского водохранилища, посетим крепость Ананури и знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. Насладимся видами у Арки дружбы народов на краю обрыва. Преодолеем Крестовый перевал, побываем в Степацминде и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.
После обеда увидим Дарьяльское ущелье и вернёмся в Тбилиси к 19:00. Также можем отвезти вас во Владикавказ.
Свободное время, отъезд
Пришло время купить сувениры, вино, чурчхелу и попрощаться с Грузией. Отвезём вас к любому рейсу или поезду Тбилиси или Владикавказа с 8:00 до 20:00. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание (цена за 1 человека)
|41 250 ₽
|1-местное проживание
|54 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта в 1-й день и обратно в заключительный день
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Все входные билеты на объекты посещений по программе
- Винная дегустация
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Канатная дорога - 30 лари с чел. или прогулка на электрокаре - 45 лари с чел. в парке Боржоми (оплата на месте)
- Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Грузинский вечер - шоу-программа в национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 4500 ₽, дети до 18 лет - 3500 ₽, детское меню до 8 лет - 1500 ₽