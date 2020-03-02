Тбилиси для интровертов

Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Я помогу вам прочесть историю Тифлиса в камне, а безлюдное утро позволит насладиться вдумчивым созерцанием города. Вы прогуляетесь по широкому проспекту Руставели, по молчаливым дворикам, мимо древних церквей и по изящному мосту Мира, погружаясь в интересные факты о столице и её архитектурных символах.
А на фотографиях, которые сможете сделать вы сами, будет только Тбилиси — и ничего лишнего!
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Что вас ожидает
В гостях у Руставели и тбилисских двориков
Мы начнем прогулку в центре Тбилиси, где в обеденное время жизнь кипит. В тишине ещё сонного города я расскажу о великом поэте Руставели и его печальной истории любви к царице. Гуляя по одноимённому проспекту, вы встретите немало зданий, олицетворяющих старый Тифлис, а на площади Свободы — небесного покровителя Грузии. А следом увидите тбилисские дворики и балкончики, нависшие над крепостной стеной, — визитную карточку города.
Старина и молодость столицы
Не застилаемые безостановочным движением, все характерные чёрточки Тбилиси выступят на первый план, обнажая контрасты. Вы узнаете, как обманывают путешественников часы на театре Резо Габриадзе и почему храмовая архитектура Грузии такая, как она есть. В церкви Анчисхати VI века услышите о спрятанной иконе, а у стеклянного моста Мира — о зашифрованном в нём послании.
Полёт над городом и прогулка к водопаду
Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь. Пролёт над распростёршимся внизу Тбилиси станет кульминацией прогулки: вы увидите крыши города и легендарную крепость Нарикала, у которой мы сойдём с канатки. Спустившись с горы, вы найдёте водопад в конце живописного ущелья и квартал серных бань, где я расскажу главную легенду Тифлиса — о фазане и соколе.
К концу нашей прогулки Тбилиси отряхнётся от сна, станет привычным и шумным, но впечатление о нём на рассвете останется с вами навсегда.
По вашему желанию
Мы можем начать утро с чашки кофе или чая в уютном кафе с панорамным видом на Тбилиси. А после продолжительной прогулки по проспектам и площадям вы наверняка захотите смыть с себя усталость теплой серной водой — я могу забронировать серную баню на ваш вкус, выслав фотографии. Обещаю, что на экскурсии у вас разыграется аппетит, и тут Грузия сможет вас порадовать своей богатой и вкусной кухней. Также абсолютно бесплатно я могу забронировать один из лучших ресторанов города, где вас вкусно накормят. Цены приятно удивят, и вы наконец узнаете, какие в Грузии порции.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура Площадь свободы.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.