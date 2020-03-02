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Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности

Роман
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Роман – представитель гидов
Чтобы прочувствовать всю атмосферу колоритных улиц и услышать шёпот прошлого, нужны тишина и отсутствие толп.

Я помогу вам прочесть историю Тифлиса в камне, а безлюдное утро позволит насладиться вдумчивым созерцанием города. Вы прогуляетесь по широкому проспекту Руставели, по молчаливым дворикам, мимо древних церквей и по изящному мосту Мира, погружаясь в интересные факты о столице и её архитектурных символах.

А на фотографиях, которые сможете сделать вы сами, будет только Тбилиси — и ничего лишнего!
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь свободы
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У этой экскурсии53 отзыва
4.91
Тбилиси для интровертов
Тбилиси для интровертов

Что вас ожидает

В гостях у Руставели и тбилисских двориков
Мы начнем прогулку в центре Тбилиси, где в обеденное время жизнь кипит. В тишине ещё сонного города я расскажу о великом поэте Руставели и его печальной истории любви к царице. Гуляя по одноимённому проспекту, вы встретите немало зданий, олицетворяющих старый Тифлис, а на площади Свободы — небесного покровителя Грузии. А следом увидите тбилисские дворики и балкончики, нависшие над крепостной стеной, — визитную карточку города.

Старина и молодость столицы
Не застилаемые безостановочным движением, все характерные чёрточки Тбилиси выступят на первый план, обнажая контрасты. Вы узнаете, как обманывают путешественников часы на театре Резо Габриадзе и почему храмовая архитектура Грузии такая, как она есть. В церкви Анчисхати VI века услышите о спрятанной иконе, а у стеклянного моста Мира — о зашифрованном в нём послании.

Полёт над городом и прогулка к водопаду
Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь. Пролёт над распростёршимся внизу Тбилиси станет кульминацией прогулки: вы увидите крыши города и легендарную крепость Нарикала, у которой мы сойдём с канатки. Спустившись с горы, вы найдёте водопад в конце живописного ущелья и квартал серных бань, где я расскажу главную легенду Тифлиса — о фазане и соколе.

К концу нашей прогулки Тбилиси отряхнётся от сна, станет привычным и шумным, но впечатление о нём на рассвете останется с вами навсегда.

По вашему желанию
Мы можем начать утро с чашки кофе или чая в уютном кафе с панорамным видом на Тбилиси. А после продолжительной прогулки по проспектам и площадям вы наверняка захотите смыть с себя усталость теплой серной водой — я могу забронировать серную баню на ваш вкус, выслав фотографии. Обещаю, что на экскурсии у вас разыграется аппетит, и тут Грузия сможет вас порадовать своей богатой и вкусной кухней. Также абсолютно бесплатно я могу забронировать один из лучших ресторанов города, где вас вкусно накормят. Цены приятно удивят, и вы наконец узнаете, какие в Грузии порции.

Тбилиси для интровертов
Тбилиси для интровертов
Тбилиси для интровертов
Тбилиси для интровертов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Экскурсия была познавательной , прошла на одном дыхании . Спасибо Роману, рекомендуем !
14 февраля 2020
Шикарный гид , который подстраивается под экскурсию даже если есть маленькие дети , очень терпеливый и внимательный и все шикарно рассказывает ! Спасибо огромное !
15 октября 2019
Спасибо за увлекательную экскурсию! Тбилиси действительно восхитительный город с многовековой историей. Благодаря Роману мы многое узнали и повидали. От меня с женой только самые лучшие рекомендации.
13 октября 2019
Экскурсия которую мы заказали у Романа нам понравилась. Единственное огорчило что у канатной дороги стояла большая очередь и мы не смогли на нее попасть, но тут нет вины гида. С понимающим подходом Роман предложили дополнительную точку, которой не было в описании маршрута. Это была шикарная смотровая площадка с видом как на старый, таки на новый город. Спасибо большое, рекомендуем.
12 октября 2019
Роман, огромное вам спасибо за такую чудесную экскурсию. Нам понравилось абсолютно все.
8 октября 2019
Душевная экскурсия с лучшими местами в городе. Огромное спасибо Роману за столь чудесный маршрут и рассказы. Самые лучшие рекомендации от нас ;))))
7 октября 2019
Роман оказался очень душевным и отзывчивым гидом. Показал даже те места которые не входили в маршрут, рассказал очень много интересного и порекомендовал места которые нас интересовали. В общем как гид и человек Роман супер, а Тбилиси, просто нет слов... Это сказка, это колорит, это незабываемо.
4 октября 2019
Образованный молодой человек любящий свой город провел нам очень интересную экскурсию. Будем вас рекомендовать.
29 сентября 2019
Экскурсия и гид полностью оправдали наши ожидания. В добавок Роман посоветовал нам рестораны, винные погреба и др. Все очень понравилось, спасибо.
28 сентября 2019
Экскурсия понравилась! Рекомендуем
Ещё 43 отзыва

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