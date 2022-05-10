Погрузитесь в тишину Тбилиси на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные уголки города и его архитектурные символы без суеты
Индивидуальная экскурсия «Тбилиси для интровертов» предлагает уникальную возможность насладиться городом в спокойной обстановке.
Прогулка по проспекту Руставели, старинным дворикам и мосту Мира позволит ощутить дух старого Тифлиса.
Путешествие продолжится на канатной дороге читать дальшеуменьшить
с захватывающим видом на крепость Нарикала и водопад в живописном ущелье. В завершение, посетители могут насладиться грузинской кухней в одном из лучших ресторанов. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для тех, кто ценит тишину и историю
Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями экскурсии без изнуряющей жары. Осенью, в октябре и ноябре, город окрашивается в золотые тона, что добавляет особого шарма прогулкам. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит учесть, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий. Весной, в марте и апреле, Тбилиси оживает после зимы, и это время идеально для тех, кто хочет избежать большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Руставели
Площадь Свободы
Церковь Анчисхати
Мост Мира
Крепость Нарикала
Описание экскурсии
В гостях у Руставели и тбилисских двориков
Мы начнем прогулку в центре Тбилиси, где в обеденное время жизнь кипит. В тишине ещё сонного города я расскажу о великом поэте Руставели и его печальной истории любви к царице. Гуляя по одноимённому проспекту, вы встретите немало зданий, олицетворяющих старый Тифлис, а на площади Свободы — небесного покровителя Грузии. А следом увидите тбилисские дворики и балкончики, нависшие над крепостной стеной, — визитную карточку города.
Старина и молодость столицы
Не застилаемые безостановочным движением, все характерные чёрточки Тбилиси выступят на первый план, обнажая контрасты. Вы узнаете, как обманывают путешественников часы на театре Резо Габриадзе и почему храмовая архитектура Грузии такая, как она есть. В церкви Анчисхати VI века услышите о спрятанной иконе, а у стеклянного моста Мира — о зашифрованном в нём послании.
Полёт над городом и прогулка к водопаду
Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь. Пролёт над распростёршимся внизу Тбилиси станет кульминацией прогулки: вы увидите крыши города и легендарную крепость Нарикала, у которой мы сойдём с канатки. Спустившись с горы, вы найдёте водопад в конце живописного ущелья и квартал серных бань, где я расскажу главную легенду Тифлиса — о фазане и соколе.
К концу нашей прогулки Тбилиси отряхнётся от сна, станет привычным и шумным, но впечатление о нём на рассвете останется с вами навсегда.
По вашему желанию
Мы можем начать утро с чашки кофе или чая в уютном кафе с панорамным видом на Тбилиси. А после продолжительной прогулки по проспектам и площадям вы наверняка захотите смыть с себя усталость теплой серной водой — я могу забронировать серную баню на ваш вкус, выслав фотографии. Обещаю, что на экскурсии у вас разыграется аппетит, и тут Грузия сможет вас порадовать своей богатой и вкусной кухней. Также абсолютно бесплатно я могу забронировать один из лучших ресторанов города, где вас вкусно накормят. Цены приятно удивят, и вы наконец узнаете, какие в Грузии порции.
Организационные детали
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1626 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей читать дальшеуменьшить
Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Первое, что хочется сказать - экскурсовод очень внимательный и терпеливый. Приходилось из-за обстоятельств переносить пару раз экскурсию, но это абсолютно не повлияло на настроение. Очень важно, когда пешая экскурсия, подстраиваться читать дальшеуменьшить
под ритм и возможности туристов. За 3 часа мы абсолютно не почувствовали себя уставшими, наоборот, казалось, что готовы ходить и слушать целый день! Очень увлекательный рассказ, интересные закоулочки, которыми так славится Тбилиси. Мы ощутили всю прелесть и загадочность этого города. Мы в восторге от экскурсии и экскурсовода!!!
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n
natalia
Хочу выразить огромную благодарность за наконец то нормальную экскурсию. Хочу поделиться опытом для тех кто будет читать мой отзыв. Сначала мы взяли дешевую экскурсию у другого гида, как оказалось низкая читать дальшеуменьшить
цена на экскурсию была не спроста. Во первых было огромное количество участников группы и мы просто кучковались передвигаясь, а узкие улочки только ухудшали дело. У гида не было микрофона ну и просто "орал" на всех с целью того чтоб все услышали, однако это смешно смотрелось, и то все равно не все слышали. Во вторых я бы не сказала что гид хорошо знал материал. Скорее мы просто прогулялись по определенным местам. Суета в группе не давало нам покой, кто фоткаться хотел и задерживались, кто уставал, кто на перекур, кто проголодался и ныл всю дорогу. В общем дешевая и огромно-групповая экскурсия оказалась для нас хаосом. Конечно же мы не хотели наступать на те же грабли и искали экскурсию не с "фаст-фудовской" ценой, а с адекватной. Нашли гида с хорошими отзывами. В итоге заказали экскурсию у Романа. Экскурсия прошло просто идеально!!! Ритм спокойный, подавалась информация доходчиво и понятно, персонально для нас. Нас никуда не подгоняли и не задерживали, экскурсия шла в нашем ритме. Роман человек образованный и умеющий грамотно говорить. Сравнивая с прошлой экскурсией, мы прям слушали и наслаждались. Не смотря что гид действительно заслуживает чтоб ему написали отзыв, он даже слово об этом не промолвил. Во время прощания, после нашей благодарности он просто сказал" рад стараться". Вот наш прошлый гид после экскурсии вымаливал у нас хороший отзыв)))) ИТОГ: не экономьте на дешевых экскурсиях, если не хотите платить дважды заказывая другую экскурсию. Берите индивидуальные экскурсии если действительно заинтересованы в качестве. Романа, как гида конечно же буду рекомендовать.
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А
Арсений
17 мая посетили данную экскурсию. Все очень понравилось, показали кучу интересных мест, которые не посещали туристы. Посмотрели и обсудили старый и новый город, прокатились по канатной дороге. При этом гид читать дальшеуменьшить
забронировал нам ресторан, который сам и посоветовал (Ресторан Мельница), который реально оказался самым вкусным местом в Тбилиси (хотя говорят их несколько). Единственное что омрачило отдых в данном ресторане, что мы попали на платное представление, а оно на грузинском, а значит мы ничего не поняли. Но вернемся к экскурсии, нам рассказали историю, показали красивые места, дали кучу советов. После экскурсии нас отвели в винный погреб. Экскурсию гид попросил перенести на 2 часа на 11 утра, но так как мы только прилетели ночью, то это было отлично! Вообщем все понравилось.
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S
Serj
Так как мы любители активных пеших маршрутов, рассматривая ТОП гидов по Тбилиси, это были люди уже в возрасте и пухлые молоды. Со стариками и толстенькими не особо активно походишь. В читать дальшеуменьшить
таком случае остановились на Романе и он не подвел. Молодой парень легко подстраивается предпочтениям людей и делает экскурсию увлекательной. В общем 5/5. Самое смешное было что мы во время прогулки видели этих самых топ гидов и проходили мимо них, а когда возвращались они стояли там же или уходили совсем не далеко. Я бы умер от такой экскурсии, где только бла бла бла … Ведь инфу и в интернете можно добыть, а нам нужны места. В общем мы сделали правильно что обратились не к ним.
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Ж
Женя
Заказали 3 экскурсии по Тбилиси, по разным местам Тбилиси. 1 экскурсия - По знаковым местам. Гид рассказывал только про вино. Мы понимаем что Грузия это винная странна, но говорить всю экскурсию читать дальшеуменьшить
про вино тоже не вариант. 2 экскурсия - проспекты, сухой мост и Мтацминда. Девушка была милой в общении, но как гид увы. Мы понимаем что на данном сайте экскурсии от местных, но все же нужно уметь грамотно говорить. 3 экскурсия - Тбилиси для интровертов с Романом Исходя из прошлых экскурсии мы были расстроены и подсознательно особо ничего не ожидали, но надежда все же была исходя из искренних и душевных отзывов у Романа (именно по этому его и выбрали). При встрече нам сразу же понравилось грамотная речь и дружелюбие гида, как будто нас встречал местный друг. Ну а сама экскурсия прошла на одном дыхании (оно и понятно, ведь мы жаждали информации которую нам так и не предоставили за прошедшие две экскурсии). Так же узнав что у нас уже были экскурсии Роман сказал "В таком случае я покажу вам Тбилиси с другого ракурса". Искренно благодарны судьбе что мы встретились с Романом. Лично для нас Роман является одним из лучших гидов своего города. В будущем обязательно возьмем у него экскурсии по регионам и посмотрим какой он гид уже своей страны;) Всем хорошего отдыха!!!
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Е
Елена
Это было великолепно! Спасибо огромное за высокий профессионализм, тонкое чувство юмора и чуткое отношение к каждому участнику нашей маленькой команды (нас было 4, все разного возраста). Если хотите влюбится в читать дальшеуменьшить
этот город с первого взгляда и навсегда, то это к Роману! Было всё - и чудные тихие улочки, и величественные храмы, и город с высоты, и волшебная башня у театра… В общем - что тут говорить - это надо видеть! Спасибо Роману за знакомство с прекрасным Тбилиси! Спасибо Тбилиси, что принял нас! Мы обязательно вернёмся уже за другими экскурсиями и только к Роману!