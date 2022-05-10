Тбилиси для интровертов

Лучшее время для посещения Тбилиси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город утопает в зелени. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями экскурсии без изнуряющей жары. Осенью, в октябре и ноябре, город окрашивается в золотые тона, что добавляет особого шарма прогулкам. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит учесть, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий. Весной, в марте и апреле, Тбилиси оживает после зимы, и это время идеально для тех, кто хочет избежать большого наплыва туристов.

с захватывающим видом на крепость Нарикала и водопад в живописном ущелье. В завершение, посетители могут насладиться грузинской кухней в одном из лучших ресторанов. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для тех, кто ценит тишину и историю

Описание экскурсии

В гостях у Руставели и тбилисских двориков

Мы начнем прогулку в центре Тбилиси, где в обеденное время жизнь кипит. В тишине ещё сонного города я расскажу о великом поэте Руставели и его печальной истории любви к царице. Гуляя по одноимённому проспекту, вы встретите немало зданий, олицетворяющих старый Тифлис, а на площади Свободы — небесного покровителя Грузии. А следом увидите тбилисские дворики и балкончики, нависшие над крепостной стеной, — визитную карточку города.

Старина и молодость столицы

Не застилаемые безостановочным движением, все характерные чёрточки Тбилиси выступят на первый план, обнажая контрасты. Вы узнаете, как обманывают путешественников часы на театре Резо Габриадзе и почему храмовая архитектура Грузии такая, как она есть. В церкви Анчисхати VI века услышите о спрятанной иконе, а у стеклянного моста Мира — о зашифрованном в нём послании.

Полёт над городом и прогулка к водопаду

Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь. Пролёт над распростёршимся внизу Тбилиси станет кульминацией прогулки: вы увидите крыши города и легендарную крепость Нарикала, у которой мы сойдём с канатки. Спустившись с горы, вы найдёте водопад в конце живописного ущелья и квартал серных бань, где я расскажу главную легенду Тифлиса — о фазане и соколе.

К концу нашей прогулки Тбилиси отряхнётся от сна, станет привычным и шумным, но впечатление о нём на рассвете останется с вами навсегда.

По вашему желанию

Мы можем начать утро с чашки кофе или чая в уютном кафе с панорамным видом на Тбилиси. А после продолжительной прогулки по проспектам и площадям вы наверняка захотите смыть с себя усталость теплой серной водой — я могу забронировать серную баню на ваш вкус, выслав фотографии. Обещаю, что на экскурсии у вас разыграется аппетит, и тут Грузия сможет вас порадовать своей богатой и вкусной кухней. Также абсолютно бесплатно я могу забронировать один из лучших ресторанов города, где вас вкусно накормят. Цены приятно удивят, и вы наконец узнаете, какие в Грузии порции.

Организационные детали

Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.