Что вас ожидает:

От футуристических небоскребов к водопадам

Прогулка по Тбилиси — это путешествие не только в пространстве, но и во времени. Гуляя внутри оживленного города с современными домами, автомобильными развязками, новейшими небоскребами и футуристическими зданиями с их причудливыми формами, вы можете неожиданно очутиться в прохладе природного каньона посреди отвесных скал и водопадов. А также очень удивиться соседству Современной архитектуры с постройками древнейших периодов. Периодов правления грузинских царей и становления Христианства.

Атмосфера Грузии

Тбилиси — это переплетение различных религий и культур, что делает его еще более интересным и заманчивым. Тбилиси — это запахи специй, аромат вина и невероятно вкусной и разнообразной кухни. Мы прогуливаясь по центру Тбилиси — старому городу, Вы сможете ощутить атмосферу этого очаровательного места и почувствовать весь колорит Грузии! До встречи в Тбилиси, друзья, приходите на экскурсию!

Важная информация: