Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия

Тбилиси - уникальный город, в котором соседствует современность и аутентичные древние постройки

Тбилиси — уникальный город, в котором соседствует современность и аутентичные древние постройки.

Здесь можно прогуляться как по ультра модным районам, так и по старинным кварталам с колоритными национальными постройками, итальянскими двориками и восточными базарчиками.

Вы увидите Мейдан — смешение культур и религий.

Район Серных бань — свидетель войн и мира.

Разноцветный Кала — Тбилисская открытка.

Великий кукольник и Падающая башня.

Каньоны и водопады в сердце города.

Пятнадцать веков истории в одной прогулке!
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия
Тбилиси - очарование древности. Пешая экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Свободы
  • Здание бывшей Мэрии
  • Пушкинский Сквер и Бюст А. С. Пушкина
  • Музей Искусств Грузии
  • Колонна Св. Георгия Победоносца
  • Остатки Крепостных И Городских Построек
  • Набережная реки Куры
  • Ул. Бараташвили
  • Крепостные стены
  • Скульптура Иоана Петрици
  • Конка
  • Скульптура «Фонарный Мастер»
  • Скульптура «Берикеби»
  • Скульптура «Дворник»
  • Театр Марионеток Резо Габриадзе
  • Падающая Башня
  • Дворец Президента Грузии
  • Самый древний храм Тбилиси — Базилика Анчисхати
  • Улочка Шавтели. Грузинские дома XIX в
  • Резиденция Патриарха Грузии
  • Мост Мира (Стеклянный мост над Курой)
  • Парк Рике
  • Станция Канатной Дороги
  • Дворец «Сачино»
  • Площадь Европы
  • Метехская Церковь Богородицы
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Метехский Мост
  • Крепость «Нарикала»
  • Скульптура «Картлис Деда (Мать Грузии)»
  • Татарская площадь — Мейдан
  • Армянская Церковь Сурб Геворг
  • Cерные Бани
  • Пёстрая баня
  • Мечеть
  • Инжировое ущелье
  • Цавкисский Водопад

Что вас ожидает:

    От футуристических небоскребов к водопадам
    Прогулка по Тбилиси — это путешествие не только в пространстве, но и во времени. Гуляя внутри оживленного города с современными домами, автомобильными развязками, новейшими небоскребами и футуристическими зданиями с их причудливыми формами, вы можете неожиданно очутиться в прохладе природного каньона посреди отвесных скал и водопадов. А также очень удивиться соседству Современной архитектуры с постройками древнейших периодов. Периодов правления грузинских царей и становления Христианства.
    Атмосфера Грузии
    Тбилиси — это переплетение различных религий и культур, что делает его еще более интересным и заманчивым. Тбилиси — это запахи специй, аромат вина и невероятно вкусной и разнообразной кухни. Мы прогуливаясь по центру Тбилиси — старому городу, Вы сможете ощутить атмосферу этого очаровательного места и почувствовать весь колорит Грузии! До встречи в Тбилиси, друзья, приходите на экскурсию!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человекДля группы 5-20 человек
    Пешая Экскурсия «Тбилиси — очарование древности»
    $15
    $14

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Живой гид профессионал, любящий свой родной город Тбилиси, с большим опытом работы
    • Прекрасный, интересный, продуманный маршрут.
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Pushkin street, 9, Офис "Hop On Hop Off Tbilisi"
    Завершение: Район Серных Бань
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с туристом

    Алина К.
    Алина К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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