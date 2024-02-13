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размахом и фантазией организаторов. Жаль, что детали я не могу раскрыть, чтобы интрига квеста не пропала, но в нем было всё: от головоломок до необычных встреч, от неожиданных средств передвижения до исторических загадок и исторических лабиринтов. Удивительно, но задания квеста приводили нас в те места, где мы мечтали побывать, но еще не были. И даже тридцатиградусная жара не могла нас остановить (хотя от нее мы немного шалели) - время ограничено и хотелось пройти весь путь до конца. Финал игры совершенно невероятный! Можно играть большой компанией, а можно вдвоем - мы с сыном получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Всем рекомендуем! А мы будем ждать новых приключений в невероятном городе. До встречи!