Игры – экскурсии в Тбилиси

Найдено 8 экскурсий в категории «Игры» в Тбилиси, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключенческий квест в Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Квест по старому Тифлису
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 10 чел.
Квест: найти символ любви и долголетия
🚗 На машине
Квест
3 часа
4 отзыва
Квест: найти символ любви и долголетия
Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет
Начало: заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за всё до 4 чел.
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
15 за человека
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
32 за человека
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
200 за всё до 2 чел.
Тбилиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    13 февраля 2024
    Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
    Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
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    уже бывали, но никогда не брали экскурсию, поэтому было удивительно открывать город по новому) Теперь по качеству: голоса приятные (мужской и женский), слушать интересно. Загадки не супер сложные, на логику. Иногда непонятно, но подсказки всегда выручают, ну а если совсем не получится отгадать то подскажут ответ) Спасибо команде кто это делал, с удовольствием бы прошел еще такие экскурсии!

  • М
    Милана
    19 августа 2023
    Приключенческий квест в Тбилиси
    Хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия. Вам действительно удалось создать уникальный формат квеста по городу. Задания
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    и локации были подобраны очень интересные и разнообразные. Моментами было ощущение, что находишься на реалити-шоу только без камер. На мой взгляд, квест больше рассчитан на несколько групп, чтобы можно было ощутить конкурентную борьбу. Но мы с подругой ни чуть не пожалели, что попали на эту игру и открыли для себя много интересных мест по Тбилиси. Данный квест также будет интересен для семей с детьми.

  • А
    Анастасия
    29 июля 2023
    Приключенческий квест в Тбилиси
    Это наш второй квест в Валерием по Тбилиси! Мы этой встречи очень ждали, и на этот раз были совершенно поражены
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    размахом и фантазией организаторов. Жаль, что детали я не могу раскрыть, чтобы интрига квеста не пропала, но в нем было всё: от головоломок до необычных встреч, от неожиданных средств передвижения до исторических загадок и исторических лабиринтов. Удивительно, но задания квеста приводили нас в те места, где мы мечтали побывать, но еще не были. И даже тридцатиградусная жара не могла нас остановить (хотя от нее мы немного шалели) - время ограничено и хотелось пройти весь путь до конца. Финал игры совершенно невероятный! Можно играть большой компанией, а можно вдвоем - мы с сыном получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Всем рекомендуем! А мы будем ждать новых приключений в невероятном городе. До встречи!

  • А
    Алексей
    19 июля 2019
    Квест по старому Тифлису
    Все было замечательно! Гид прекрасный! А квест получился настоящим приключением! Всем рекомендую этого гида! И сами к нему вернёмся и надеюсь не раз! Спасибо Майя. Алексей и его семья из Москвы. З. Ы. Не верьте, что в Грузии плохое отношение к русским!!!
  • А
    Александр
    13 мая 2019
    Квест: найти символ любви и долголетия
    Экскурсия началась прямо от нашего дома - Майя с водителем заехали за нами. Майя приятный рассказчик, не устаешь от материала.
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    Мы были с пятилетней дочкой, она тоже не утомилась. Мы попали под сильный дождь, поэтому Майя немного перестроила квест, чтобы мы не промокли и получили удовольствие от прогулки по Мцхете. Майя произвела впечатление распологающего к себе человека, впечатление от экскурсии осталось положительное, задумка с квестом интересная.

  • А
    Анна
    28 марта 2019
    Квест: найти символ любви и долголетия
    Добрый вечер! Были на экскурсии с Майей 26.03, остались очень довольны. История и легенды о Грузии и грузинах очень занимательны. Квест очень понравился детям. Большое спасибо Майе за интересную программу!
  • В
    Виктор
    13 июня 2018
    Квест: найти символ любви и долголетия
    Замечательная экскурсия. Майя большой профессионал.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Игры»

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  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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