1 чел.
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Квест
3.5 часа
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Квест
2 часа
Квест по старому Тифлису
Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке
Начало: Ул. Горгасали 3
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест: найти символ любви и долголетия
Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет
Начало: заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€15 за человека
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€32 за человека
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€200 за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир13 февраля 2024Очень необычная экскурсия! Классно, что ни от кого не зависишь, проходишь в своем ритме, хоть 2 дня) Мы в Тбилиси
- ММилана19 августа 2023Хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам этого замечательного мероприятия. Вам действительно удалось создать уникальный формат квеста по городу. Задания
- ААнастасия29 июля 2023Это наш второй квест в Валерием по Тбилиси! Мы этой встречи очень ждали, и на этот раз были совершенно поражены
- ААлексей19 июля 2019Все было замечательно! Гид прекрасный! А квест получился настоящим приключением! Всем рекомендую этого гида! И сами к нему вернёмся и надеюсь не раз! Спасибо Майя. Алексей и его семья из Москвы. З. Ы. Не верьте, что в Грузии плохое отношение к русским!!!
- ААлександр13 мая 2019Экскурсия началась прямо от нашего дома - Майя с водителем заехали за нами. Майя приятный рассказчик, не устаешь от материала.
- ААнна28 марта 2019Добрый вечер! Были на экскурсии с Майей 26.03, остались очень довольны. История и легенды о Грузии и грузинах очень занимательны. Квест очень понравился детям. Большое спасибо Майе за интересную программу!
- ВВиктор13 июня 2018Замечательная экскурсия. Майя большой профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Игры»
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