Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
2 дек в 12:00
5 дек в 12:00
94 000 ₽ за человека
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
25 мая в 10:00
14 сен в 10:00
₽ за человека
Ваш первый отпуск в Грузии: все символы от Тбилиси до Уплисцихе и вкусы Кахетии
Зайти в святыни Мцхеты и дом Сталина, изучить древние пещеры и Сигнахи, отведать вин, сыров и хлеба
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$375 за человека
