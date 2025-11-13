Впереди — насыщенный день. Съездим к гончару, который расскажет, как делают квеври — сосуды для виноделия. Продегустируем биодинамические вина, для изготовления которых применяются специальные методы как при выращивании, так и при последующей переработке гроздьев.

Далее — кулинарный мастер-класс с известным шеф-поваром. Все вместе приготовим и потом съедим лобио, хачапури, хинкали под вино. Ночевать останемся уже в другом шато.