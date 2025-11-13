Персональный отпуск в Кахетии: шато, еда, вино - всё включено
Жить на винодельне с бассейном, наслаждаться красным и белым, объедаться лобио, хачапури и хинкали
Устройте себе отпуск гедониста с грузинским колоритом! Большая часть пройдёт в Кахетии: вы поселитесь в шато, окружённом виноградниками Алазанской долины, и будете нежиться у бассейна с бокалом киндзмараули.
Ежедневно будете дегустировать читать дальше
вина этого и других хозяйств, благодаря сомелье научитесь разбираться в многообразии местных сортов, узнаете об изготовлении квеври и биодинамических технологиях.
Насладитесь вкусами и ароматами не только напитков, но и блюд: попробуете изысканный сет от именитого шеф-повара, устроите пикник среди лоз и гроздьев, приготовите и потом съедите сытные хачапури, хинкали, лобио. Затем окунётесь в атмосферу старого Тифлиса с национальными танцами, песнями, тостами.
Напоследок съездите в Болниси, чтобы отведать ркацители и мцване в немецких погребах, познакомиться с потомственным виноделом и поужинать в стиле фьюжн.
Проживание. 2-местное размещение в шато посреди виноградников Алазанской долины и в отеле 3-4* в Тбилиси.
Питание. Всё включено: трёхразовое питание, вина, кулинарный мастер-класс, дегустации.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус.
Возраст участников. 7+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур индивидуальный, проведение для компании от 3 человек возможно в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Отдых в шато с приветственным гастроужином от шеф-повара и вином
Встретим вас у аэропорта Тбилиси и сразу поедем в Кахетию. Будем жить прямо на винодельне, где нас поприветствуют киндзмараули, и любоваться Алазанской долиной. Далее — свободное время у бассейна или в саду с бокалом вина. Вечером — гастроужин от шеф-повара: сет из 5 блюд со сменой соответствующих напитков.
2 день
Отдых на винодельне с винами, обеденным пикником и лёгким ужином
Завтракаем с бокалом киндзмараули и всё утро нежимся у бассейна. Также съездим на винзавод, чтобы вместе с профессиональным сомелье продегустировать напитки. А в сезон Ртвели поучаствуем в сборе винограда под танцы и тосты прямо среди лоз. Тут же состоится обед-пикник. Вечером — лёгкий ужин с молодым вином у бассейна.
3 день
Знакомство с квеври-мастером, дегустация биодинамических вин, кулинарный мастер-класс с последующим ужином
Впереди — насыщенный день. Съездим к гончару, который расскажет, как делают квеври — сосуды для виноделия. Продегустируем биодинамические вина, для изготовления которых применяются специальные методы как при выращивании, так и при последующей переработке гроздьев.
Далее — кулинарный мастер-класс с известным шеф-поваром. Все вместе приготовим и потом съедим лобио, хачапури, хинкали под вино. Ночевать останемся уже в другом шато.
4 день
Шато Мухрани, обед в винном погребе, прогулка по Старому Тбилиси с национальным ужином
Покидаем Кахетию и едем в Тбилиси. По пути посетим шато Мухрани — родовую усадьбу Багратионов. Пообедаем в историческом винном погребе с особым обслуживанием. По прибытии прогуляемся по Старому городу, поужинаем в ресторане с грузинскими танцами и песнями.
5 день
Немецкие погреба Болниси, дегустации, фьюжн-ужин
Этот день проведём в Болниси, основанном переселенцами из Германии. Посетим старые немецкие погреба, попробуем ркацители, мцване и другие сорта с историей. Пообедаем в винной деревне и сходим на дегустацию к потомственному виноделу. Вечером — ужин в стиле немецко-грузинского фьюжн. Потом вернёмся в Тбилиси.
6 день
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если захотите, до отъезда посетим ещё одну мини-дегустацию и совершим покупки.
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное читать дальше
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида.
Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!