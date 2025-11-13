Мои заказы

Персональный отпуск в Кахетии: шато, еда, вино - всё включено

Жить на винодельне с бассейном, наслаждаться красным и белым, объедаться лобио, хачапури и хинкали
Устройте себе отпуск гедониста с грузинским колоритом! Большая часть пройдёт в Кахетии: вы поселитесь в шато, окружённом виноградниками Алазанской долины, и будете нежиться у бассейна с бокалом киндзмараули.

Ежедневно будете дегустировать
вина этого и других хозяйств, благодаря сомелье научитесь разбираться в многообразии местных сортов, узнаете об изготовлении квеври и биодинамических технологиях.

Насладитесь вкусами и ароматами не только напитков, но и блюд: попробуете изысканный сет от именитого шеф-повара, устроите пикник среди лоз и гроздьев, приготовите и потом съедите сытные хачапури, хинкали, лобио. Затем окунётесь в атмосферу старого Тифлиса с национальными танцами, песнями, тостами.

Напоследок съездите в Болниси, чтобы отведать ркацители и мцване в немецких погребах, познакомиться с потомственным виноделом и поужинать в стиле фьюжн.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. 2-местное размещение в шато посреди виноградников Алазанской долины и в отеле 3-4* в Тбилиси.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Всё включено: трёхразовое питание, вина, кулинарный мастер-класс, дегустации.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур индивидуальный, проведение для компании от 3 человек возможно в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Отдых в шато с приветственным гастроужином от шеф-повара и вином

Встретим вас у аэропорта Тбилиси и сразу поедем в Кахетию. Будем жить прямо на винодельне, где нас поприветствуют киндзмараули, и любоваться Алазанской долиной. Далее — свободное время у бассейна или в саду с бокалом вина. Вечером — гастроужин от шеф-повара: сет из 5 блюд со сменой соответствующих напитков.

Отдых в шато с приветственным гастроужином от шеф-повара и вином
2 день

Отдых на винодельне с винами, обеденным пикником и лёгким ужином

Завтракаем с бокалом киндзмараули и всё утро нежимся у бассейна. Также съездим на винзавод, чтобы вместе с профессиональным сомелье продегустировать напитки. А в сезон Ртвели поучаствуем в сборе винограда под танцы и тосты прямо среди лоз. Тут же состоится обед-пикник. Вечером — лёгкий ужин с молодым вином у бассейна.

Отдых на винодельне с винами, обеденным пикником и лёгким ужином
3 день

Знакомство с квеври-мастером, дегустация биодинамических вин, кулинарный мастер-класс с последующим ужином

Впереди — насыщенный день. Съездим к гончару, который расскажет, как делают квеври — сосуды для виноделия. Продегустируем биодинамические вина, для изготовления которых применяются специальные методы как при выращивании, так и при последующей переработке гроздьев.

Далее — кулинарный мастер-класс с известным шеф-поваром. Все вместе приготовим и потом съедим лобио, хачапури, хинкали под вино. Ночевать останемся уже в другом шато.

Знакомство с квеври-мастером, дегустация биодинамических вин, кулинарный мастер-класс с последующим ужином
4 день

Шато Мухрани, обед в винном погребе, прогулка по Старому Тбилиси с национальным ужином

Покидаем Кахетию и едем в Тбилиси. По пути посетим шато Мухрани — родовую усадьбу Багратионов. Пообедаем в историческом винном погребе с особым обслуживанием. По прибытии прогуляемся по Старому городу, поужинаем в ресторане с грузинскими танцами и песнями.

Шато Мухрани, обед в винном погребе, прогулка по Старому Тбилиси с национальным ужином
5 день

Немецкие погреба Болниси, дегустации, фьюжн-ужин

Этот день проведём в Болниси, основанном переселенцами из Германии. Посетим старые немецкие погреба, попробуем ркацители, мцване и другие сорта с историей. Пообедаем в винной деревне и сходим на дегустацию к потомственному виноделу. Вечером — ужин в стиле немецко-грузинского фьюжн. Потом вернёмся в Тбилиси.

Немецкие погреба Болниси, дегустации, фьюжн-ужин
6 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если захотите, до отъезда посетим ещё одну мини-дегустацию и совершим покупки.

Возвращение домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€837
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Тбилиси, первая половина дня, к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

