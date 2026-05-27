По Грузии от гор до моря: Тбилиси, Кахетия и Батуми с дегустацией и мастер-классами
Погулять по каньону Дашбаши и заглянуть на винодельню, побывать в Сигнахи и отдохнуть в серных банях
С нами вы не просто увидите природные и рукотворные богатства Грузии, но и познакомитесь с душой этого удивительного края. В Тбилиси исследуете колоритные улочки и осмотрите крепость Нарикала.
В Кахетии полюбуетесь
Алазанской долиной, приготовите хинкали и хачапури, познакомитесь с секретами виноделия и продегустируете напиток.
Окажетесь выше облаков в селении Гомис-Мта, прогуляетесь над пропастью по Бриллиантовому мосту и покатаетесь на лодке по Мартвильскому каньону. А ещё послушаете шум волн и проводите закат на горе Арго в Батуми. Тур пройдёт в камерной группе до 10 человек.
Описание тура
Организационные детали
За неделю до тура мы создадим чат с участниками, где познакомимся и ответим на вопросы. Там будет тайминг и список необходимых вещей.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и серные бани
Встретим вас и отвезём в гостиницу. После небольшого отдыха погуляем по улочкам Старого города, по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и полюбуемся панорамой Тбилиси. Покажем, где купить симкарты и выгодно обменять деньги. Вечером вы посетите серные бани.
2 день
Кахетия: Сигнахи, Алазанская долина, винодельня и мастер-классы
Отправимся в Кахетию — винодельческий регион. По пути вас ждут пикник и мастер-класс по приготовлению хлеба. В Сигнахи, городе любви, прогуляемся по атмосферным улочкам и полюбуемся Алазанской долиной. Затем посетим винодельню, где вы узнаете историю и секреты производства главного грузинского напитка. На мастер-классе приготовите хинкали и хачапури и насладитесь ими на застолье. Вечером вернёмся в Тбилиси.
3 день
Каньон Дашбаши и Бриллиантовый мост
В каньоне Дашбаши погуляем по Бриллиантовому мосту, будто парящему над пропастью. Вечером у вас будет свободное время в Тбилиси.
4 день
Гомис-Мта и Батуми
Отправимся в Гомис-Мта — горную деревню на высоте 2100 метров, парящую над облаками. Здесь получаются эффектные снимки над «белым морем» небес. Устроим пикник и поедем в Батуми. Вечером прогуляемся по набережной и послушаем шум волн.
5 день
Мартвильский каньон, прогулка на лодке и закат на горе Арго
Побываем в Мартвильском каньоне и пройдём по кристально чистой воде на лодке. Вернёмся в Батуми и поднимемся по канатной дороге на гору Арго, чтобы проводить закат.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
$906
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 1 ланч
Трансферы по маршруту
Дегустация вина на винодельне (18+)
Мастер-классы по приготовлению хлеба, хинкали и хачапури
Посещение бани
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 17:00
Завершение: Батуми, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Тбилиси
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог.
С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением читать дальшеуменьшить
и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.
