По Грузии от гор до моря: Тбилиси, Кахетия и Батуми с дегустацией и мастер-классами

Погулять по каньону Дашбаши и заглянуть на винодельню, побывать в Сигнахи и отдохнуть в серных банях
С нами вы не просто увидите природные и рукотворные богатства Грузии, но и познакомитесь с душой этого удивительного края. В Тбилиси исследуете колоритные улочки и осмотрите крепость Нарикала.

В Кахетии полюбуетесь
читать дальше

Алазанской долиной, приготовите хинкали и хачапури, познакомитесь с секретами виноделия и продегустируете напиток.

Окажетесь выше облаков в селении Гомис-Мта, прогуляетесь над пропастью по Бриллиантовому мосту и покатаетесь на лодке по Мартвильскому каньону. А ещё послушаете шум волн и проводите закат на горе Арго в Батуми. Тур пройдёт в камерной группе до 10 человек.

Описание тура

Организационные детали

За неделю до тура мы создадим чат с участниками, где познакомимся и ответим на вопросы. Там будет тайминг и список необходимых вещей.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси, крепость Нарикала и серные бани

Встретим вас и отвезём в гостиницу. После небольшого отдыха погуляем по улочкам Старого города, по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и полюбуемся панорамой Тбилиси. Покажем, где купить симкарты и выгодно обменять деньги. Вечером вы посетите серные бани.

2 день

Кахетия: Сигнахи, Алазанская долина, винодельня и мастер-классы

Отправимся в Кахетию — винодельческий регион. По пути вас ждут пикник и мастер-класс по приготовлению хлеба. В Сигнахи, городе любви, прогуляемся по атмосферным улочкам и полюбуемся Алазанской долиной. Затем посетим винодельню, где вы узнаете историю и секреты производства главного грузинского напитка. На мастер-классе приготовите хинкали и хачапури и насладитесь ими на застолье. Вечером вернёмся в Тбилиси.

3 день

Каньон Дашбаши и Бриллиантовый мост

В каньоне Дашбаши погуляем по Бриллиантовому мосту, будто парящему над пропастью. Вечером у вас будет свободное время в Тбилиси.

4 день

Гомис-Мта и Батуми

Отправимся в Гомис-Мта — горную деревню на высоте 2100 метров, парящую над облаками. Здесь получаются эффектные снимки над «белым морем» небес. Устроим пикник и поедем в Батуми. Вечером прогуляемся по набережной и послушаем шум волн.

5 день

Мартвильский каньон, прогулка на лодке и закат на горе Арго

Побываем в Мартвильском каньоне и пройдём по кристально чистой воде на лодке. Вернёмся в Батуми и поднимемся по канатной дороге на гору Арго, чтобы проводить закат.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$906
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ланч
  • Трансферы по маршруту
  • Дегустация вина на винодельне (18+)
  • Мастер-классы по приготовлению хлеба, хинкали и хачапури
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 17:00
Завершение: Батуми, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
читать дальше

и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

