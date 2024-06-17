Начнём наше путешествие с Тбилиси, посетим Кахетию, где пройдёмся по
Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в октябре маршрут 3 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.
Проживание. В двухместных номерах в отелях на выбор: Тбилиси — «Garden House», 2*/ «Kopala», 3*/ «Citrus», 4* / «Tiflis Palace», 4+* или аналогичные;
Ереван — «Mandarin», 2* / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные.
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель для заселения. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги, а уже завтра начнём знакомство с удивительной столицей.
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Утром отправляемся гулять по Тбилиси, наслаждаясь колоритом древнего города. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Далее — свободное время.
Путешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Этот день начнём с посещения Телави. По пути туда насладимся видами Алазанской долины. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе. Вас также ждёт экскурсия по замку Греми, выдержавшему персидские набеги. Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.
Во второй половине дня сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. В этом городке работает круглосуточный ЗАГС, благодаря которому место и прослыло «городом любви».
Монастырь Джвари и собор Светицховели в Мцхете
Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
Сегодня выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.
Вечером вернёмся в столицу.
Из Грузии в Армению: Дилижан и Севан
Покидаем Грузию и выдвигаемся в гостеприимную Армению. После пересечения границы доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.
Затем остановимся у жемчужины Армении — озера Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.
После направимся в Ереван. По приезде заселимся в отель.
Пешком по Еревану
Отправляемся гулять по столице Армении, которая старше Рима! Побываем на площади Республики, поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений — не забывайте торговаться.
Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
Утром направимся в монастырь Хор Вирап, где находился в заточении Григорий Просветитель, распространивший христианство в стране. Отсюда открываются потрясающие виды на величественный Арарат.
Затем посетим Птичью пещеру в селе Арени. Здесь была найдена самая древняя кожаная обувь в мире!
Побываем в монастыре Нораванк, расположенном в живописном ущелье среди красных скал. Окружающие пейзажи завораживают и создают ощущение, что вы находитесь где-то на Марсе.
Вечером вернёмся в Ереван.
Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»
Хотите увидеть кусочек Древней Греции в Армении? Тогда отправляемся к храму Гарни — единственному памятнику язычества в стране, построенному в 1 веке. Вокруг высятся горы, а воздух такой свежий, что уезжать отсюда совсем не хочется.
Следующая интересная локация — монастырь Гегард, высеченный в скале. Здесь хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа.
Завершим экскурсионную программу на заводе «Ной-Арарат»: познакомимся с технологией изготовления армянских коньяков и продегустируем горячительный напиток.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$865
|Отель 3*
|$979
|Отель 4*
|$1 093
|Отель 4+*
|$1 283
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отелях
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустации
- Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно из Еревана
- Обеды и ужины