Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении

Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Едем знакомиться с с богатой историей, культурой и традициями Грузии и Армении, а также наслаждаться потрясающими пейзажами и гостеприимством местных жителей.

Начнём наше путешествие с Тбилиси, посетим Кахетию, где пройдёмся по
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улицам уютного Сигнахи, заедем в древнюю столицу Мцхету, увидим знаковые монастыри и соборы.

В Армении исследуем достопримечательности Еревана, полюбуемся Севаном и заглянем на курорт Дилижан, а также побываем на границе с Турцией, чтобы погрузиться в атмосферу Хор Вирапа. Осмотрим языческий храм Гарни и удивительный Нораванк, высящийся среди красных скал.

Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в октябре маршрут 3 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.

Проживание. В двухместных номерах в отелях на выбор: Тбилиси — «Garden House», 2*/ «Kopala», 3*/ «Citrus», 4* / «Tiflis Palace», 4+* или аналогичные;
Ереван — «Mandarin», 2* / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные.
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, Грузия

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель для заселения. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги, а уже завтра начнём знакомство с удивительной столицей.

2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Утром отправляемся гулять по Тбилиси, наслаждаясь колоритом древнего города. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Далее — свободное время.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
3 день

Путешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация вина

Этот день начнём с посещения Телави. По пути туда насладимся видами Алазанской долины. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе. Вас также ждёт экскурсия по замку Греми, выдержавшему персидские набеги. Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.

Во второй половине дня сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. В этом городке работает круглосуточный ЗАГС, благодаря которому место и прослыло «городом любви».

Путешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в винный край: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация вина
4 день

Монастырь Джвари и собор Светицховели в Мцхете

Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Монастырь Джвари и собор Светицховели в МцхетеМонастырь Джвари и собор Светицховели в МцхетеМонастырь Джвари и собор Светицховели в МцхетеМонастырь Джвари и собор Светицховели в Мцхете
5 день

Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети

Сегодня выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.

Вечером вернёмся в столицу.

Крепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
6 день

Из Грузии в Армению: Дилижан и Севан

Покидаем Грузию и выдвигаемся в гостеприимную Армению. После пересечения границы доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.

Затем остановимся у жемчужины Армении — озера Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.

После направимся в Ереван. По приезде заселимся в отель.

Из Грузии в Армению: Дилижан и СеванИз Грузии в Армению: Дилижан и СеванИз Грузии в Армению: Дилижан и СеванИз Грузии в Армению: Дилижан и Севан
7 день

Пешком по Еревану

Отправляемся гулять по столице Армении, которая старше Рима! Побываем на площади Республики, поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений — не забывайте торговаться.

Пешком по ЕревануПешком по ЕревануПешком по ЕревануПешком по ЕревануПешком по Еревану
8 день

Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк

Утром направимся в монастырь Хор Вирап, где находился в заточении Григорий Просветитель, распространивший христианство в стране. Отсюда открываются потрясающие виды на величественный Арарат.

Затем посетим Птичью пещеру в селе Арени. Здесь была найдена самая древняя кожаная обувь в мире!

Побываем в монастыре Нораванк, расположенном в живописном ущелье среди красных скал. Окружающие пейзажи завораживают и создают ощущение, что вы находитесь где-то на Марсе.

Вечером вернёмся в Ереван.

Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкХор Вирап, Птичья пещера и НораванкХор Вирап, Птичья пещера и НораванкХор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
9 день

Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»

Хотите увидеть кусочек Древней Греции в Армении? Тогда отправляемся к храму Гарни — единственному памятнику язычества в стране, построенному в 1 веке. Вокруг высятся горы, а воздух такой свежий, что уезжать отсюда совсем не хочется.

Следующая интересная локация — монастырь Гегард, высеченный в скале. Здесь хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа.

Завершим экскурсионную программу на заводе «Ной-Арарат»: познакомимся с технологией изготовления армянских коньяков и продегустируем горячительный напиток.

Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»
10 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$865
Отель 3*$979
Отель 4*$1 093
Отель 4+*$1 283
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустации
  • Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно из Еревана
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКахетияВыездныеПопулярные местаСигнахиВоенно-Грузинская дорогаОзеро СеванПрирода и пейзажиВсе турыЕреванКрепость АнануриТуры на 10 днейГорыВинные туры

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