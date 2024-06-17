Из-за погодных условий в октябре маршрут 3 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.

Проживание. В двухместных номерах в отелях на выбор: Тбилиси — «Garden House», 2*/ «Kopala», 3*/ «Citrus», 4* / «Tiflis Palace», 4+* или аналогичные;

Ереван — «Mandarin», 2* / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные.

Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.