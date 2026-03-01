-
20%
Гранд-путешествие в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Тбилиси до 15:30 или на ж/д вокзале в 16:...
6 апр в 15:30
20 апр в 15:30
75 600 ₽
94 500 ₽ за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
23 мар в 00:00
6 апр в 00:00
$970 за человека
Дуэт с кавказским колоритом: индивидуальное путешествие по Грузии и Армении
Доехать к Казбеку и Севану, выпить вина в Кахетии, погулять по пещерам Уплисцихе и Симфонии камней
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
7 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$980 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дилижан»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Дилижан" можно забронировать 3 тура от 970 до 75 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2026 год по теме «Дилижан», 3 ⭐ отзыва, цены от 970₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май