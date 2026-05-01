Два народа - один маршрут и десятки впечатлений: индивидуально по Грузии и Армении

Изучить Тбилиси и Ереван, посетить храмы Мцхеты, монастырь у Севана, родину Мимино и отведать вин
В обеих странах вы посетите столицы, увидите архитектурные и природные символы, познакомитесь с историей и бытом жителей.

Узнаете о глубокой духовности грузин и армян и влиянии христианства на культуру, осматривая древние
читать дальше

святыни — Метехи, Джвари, Самтавро, Светицховели, Севанаванк.

Прикоснётесь к традициям виноделия, побываете на родине советского киногероя Мимино — в Дилижане, поговорите о Георгии Просветителе и хачкарах. И, конечно, вдоволь налюбуетесь горами — на всём пути Кавказ будет нашим верным спутником!

Описание тура

Организационные детали

Проживание и питание оплачиваются отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси, Мцхета

Тбилиси. Погуляем по Старому городу и увидим знаковые достопримечательности. Рассмотрим серные бани, храм Метехи, крепость Нарикала, кукольный театр Габриадзе. Посетим площадь Свободы и торговый квартал Тифлиса, попробуем вина.

Мцхета. Побываем в первой столице Грузии. Это духовное сердце страны — заглянем в монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели. Заедем на рынок за чурчхелой и специями.

2 день

Дилижан, Севан, Ереван

Дилижан. Знакомство с Арменией начнём с родины Мимино. Погуляем по историческому центру и увидим памятник героям советской комедии.

Севан. Полюбуемся визитной карточкой страны — живописным озером. Зайдём в монастырь Севанаванк на берегу, поговорим о Георгии Просветителе и хачкарах.

Ереван. Изучим символы столицы: главную площадь, оперу, лестницу «Каскад», Северный проспект. Затем вернёмся в Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Винная дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Канатная дорога к крепости Нарикала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 10:00
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 694 туристов
Гамарджоба, генацвале! Я и моя команда гидов организуем экскурсии и туры по всей Грузии и соседним странам более 10 лет. Я видел много, но красоту родного края трудно с чем-либо
читать дальше

сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Постараюсь открыть свою родину такой, какой её вижу и люблю я!

