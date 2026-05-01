Солнце над Алазани и Араратом: отпуск в Грузии и Армении с дегустациями блюд и вин

Тбилиси и Ереван, Кахетия и Севан, Боржоми, горы и святыни, вкусы и кавказское гостеприимство
В Тбилиси вы рассмотрите округлые крыши бань и резные балконы, а в Мцхете — храмы, впитавшие вековые молитвы и аромат ладана.

Полюбуетесь виноградниками Алазани и Арени, где рождается красное и белое
— не напиток, а продолжение разговора.

Попетляете по Военно-Грузинскому серпантину, чтобы подобраться к стражу седого Казбека — Троицкой церкви.

Побываете там, где хочется замедлиться: вдохнёте запахи хвои в Дилижане и Боржоми, увидите небесную чашу Севана в кольце гор.

Отыщете следы первых людей в Уплисцихе и Птичьей пещере, изучите шепчущий мифы о римских богах Гарни.

Посетите оплоты веры — монастыри Гегард, Хор Вирап, Нораванк — и увидите ветхозаветный Арарат, где завершил путь Ноев ковчег. Погуляете по розовому Еревану, который на закате пылает подобно сочному гранату.

А также станете дорогим гостем за щедро накрытым столом, попробуете терпкие грузинские и армянские вина, слепите хинкали и испечёте лаваш — не идеально, но с душой.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кавказ

Встретим вас у аэропорта Тбилиси и доставим в отель.

2 день

Тбилиси, Мцхета, обед по-грузински

Тбилиси. Экскурсию по городу начнём у памятника его основателю, царю Вахтангу Горгасали. С холма Метехи полюбуемся старым Тифлисом, поговорим о подвигах полководца.

Осмотрим единственный столичный дворец, принадлежавший царице Дареджан. Погуляем по современному парку Рике, по канатной дороге поднимемся к мощным стенам крепости Нарикала и монументу «Мать-Грузия». Затем винтовая лестница приведёт нас в Инжирное ущелье с водопадом.

Гуляя среди серных бань, обсудим Пушкина, Дюма, Хануму и смотрины невест. Загадаем желание на мосту Любви, пройдём по площади Мейдан — старейшему шопинг-центру Тбилиси. Увидим театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы города и мост Мира.

Мцхета. Едем в первую столицу страны, а ныне — духовный центр Грузии, или второй Иерусалим. Посетим собор Светицховели, где хранится Хитон Господень и молилась Святая Нино. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры, вспомним строки лермонтовской поэмы. А также пообедаем в национальном ресторане с бокалом белого или красного вина.

3 день

Кахетия, винные дегустации

Алазанская долина. На родине грузинского виноделия и гостеприимства нас встретят стройные ряды виноградников. По пути обсудим традиции Сакартвело, крылатые фразы, тосты, полезные советы.

Кахетинский завод. После экскурсии по производству — дегустация вин прямо из цистерн.

Монастырь Бодбе. Посетим обитель, в которой покоятся мощи христианской просветительницы Грузии Святой Нино. На территории бьют чудотворные источники — говорят, загаданное здесь обязательно сбудется.

Сигнахи. В городе любви насладимся сочетанием грузинской и итальянской атмосферы. Продолжим погружаться в тонкости виноделия и в погребе попробуем ещё несколько сортов. Здесь же запланирован обед с домашним вином (оплачивается отдельно). Затем — прогулка по крепостной стене и мощёным улочкам с уютными двориками.

4 день

Боржоми, Уплисцихе

Боржоми. Дорога через живописное ущелье приведёт нас на знаменитый курорт. Вы поймёте, почему его называют зелёным раем, узнаете больше о минеральных источниках, археологических находках, развитии города. В парке полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее, а в ажурном павильоне попробуете воду, ставшую символом страны. Насладитесь пейзажами из кабинки фуникулёра и со смотровой наверху — отсюда открывается лучший вид на Боржоми.

Уплисцихе. В пещерном городе обратимся к истокам Сакартвело на рубеже 2-1 тысячелетий до н. э. Поговорим о жизни, расцвете и упадке языческой Грузии. Рассмотрим высеченные в скалах помещения: жилые комнаты, эллинистический театр, тронный зал, культовые сооружения. Полюбуемся панорамами Куры.

5 день

Военно-Грузинская дорога

Повторим маршрут Пушкина и на весь день отправимся в горы. Осмотрим крепость Ананури на фоне бирюзы Жинвальского водохранилища, побеседуем о непокорных арагвийских князьях. Увидим слияние чёрной и белой рек в Пасанаури и целебный родник Слёзы соловья.

Остановимся у арки Дружбы над глубоким ущельем — здесь получаются восхитительные кадры! Посетим Гудаури, а в Степанцминде полюбуемся открыточными видами — Троицкой церковью на фоне седого Казбека. Желающие поднимутся от подножия на высоту 2170 м на джипах.

Кулинарный мастер-класс с обедом (оплачивается отдельно). Нас ждёт в гости семья, которая научит готовить горные хинкали. По вкусу и размеру они отличаются от обычных. Вы нарубите фарш специальными кинжалами и слепите грузинские пельмени, а затем их попробуете. Также на стол подадут хабизгини — разновидность хачапури, которые делают только тут.

Обратите внимание: зимой, при непогоде и перекрытии дорог, сократим маршрут, но по возвращении в Тбилиси добавим пару красивых локаций.

6 день

Дилижан, Севан

Дилижан. Пересечём границу с Арменией и вскоре окажемся на знаменитом бальнеологическом курорте. Посетим этноквартал с ремесленными мастерскими и лавками резчиков по дереву.

Севан. Полюбуемся голубой жемчужиной, окружённой горными цепями. А также увидим древний оплот веры — монастырь Севанаванк, которому больше 1150 лет!

Сегодня и завтра ночуем в Ереване.

7 день

Храм Гарни, монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс, Ереван

Храм Гарни. Отправимся в ущелье реки Азат к единственному в стране античному памятнику. Как он здесь появился? Почему к нему ведут исполинские ступени? Почему вокруг именно 24 колонны? Все ответы получим, изучая языческое сооружение.

Монастырь Гегард. Посетим пещерный комплекс с невероятной энергетикой, заглянем в кельи. Поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других хранившихся тут реликвиях. Проследим историю обители и христианства Армении.

Кулинарный мастер-класс с дегустацией. Местная поговорка гласит: «Хлеб — посох жизни». Вы познакомитесь с традициями, процессом выпечки лаваша и, конечно, его попробуете.

Ереван. Напоследок погуляем по вечерней столице. Беседуя о тысячелетней истории, осмотрим архитектуру: оперу, лестницу Каскад, Национальное собрание, площадь Республики. Пройдём по центральным улицам и окинем взглядом весь город со смотровой.

8 день

Свободный день

За доплату доступна факультативная экскурсия в монастырь Эчмиадзин (Кафедральный собор, храмы Святой Гаянэ и Святой Рипсиме) и церковь Звартноц.

9 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация в Арени, Птичья пещера

Хор Вирап. Дорога вдоль гор, холмов, долин, виноградников приведёт нас в колыбель христианства Армении — подножию библейского Арарата. Уже почти 14 веков здесь высится монастырь-крепость, в которой томился в заточении Григорий Просветитель.

Нораванк. Ещё один духовный символ страны — окружённая красными скалами обитель. Изучим шедевры армянского храмового зодчества, оценим мощь природы со смотровой и, возможно, встретим горных козлов.

Арени. По живописному серпантину доберёмся в край виноделия. Заглянем на завод, где познакомимся с производством и, конечно, попробуем вина.

Птичья пещера. Через узкую расщелину в известняковых скалах пройдём в карстовые залы. Здесь найдены следы первых поселений на этих землях — самые ранние археологические находки относят к 6-5 векам до н. э!

10 день

Возвращение домой

Завтракаем и едем в аэропорт к обратным рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1091
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом в Грузии и гидом-водителем в Армении
  • Входные билеты, экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Еревана
  • Питание вне программы
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури с обедом и вином в горах - $35
  • Билет на канатную дорогу в Боржоми
  • По желанию:
  • Доплата за 1-местное размещение - $303
  • Подъём на Гергети на джипе - $8-10
  • Повышение уровня отелей
  • Трансфер из Владикавказа/Кутаиси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 9:00
Завершение: Аэропорт Еревана, 11:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 954 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

