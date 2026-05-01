Полюбуетесь виноградниками Алазани и Арени, где рождается красное и белое
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кавказ
Встретим вас у аэропорта Тбилиси и доставим в отель.
Тбилиси, Мцхета, обед по-грузински
Тбилиси. Экскурсию по городу начнём у памятника его основателю, царю Вахтангу Горгасали. С холма Метехи полюбуемся старым Тифлисом, поговорим о подвигах полководца.
Осмотрим единственный столичный дворец, принадлежавший царице Дареджан. Погуляем по современному парку Рике, по канатной дороге поднимемся к мощным стенам крепости Нарикала и монументу «Мать-Грузия». Затем винтовая лестница приведёт нас в Инжирное ущелье с водопадом.
Гуляя среди серных бань, обсудим Пушкина, Дюма, Хануму и смотрины невест. Загадаем желание на мосту Любви, пройдём по площади Мейдан — старейшему шопинг-центру Тбилиси. Увидим театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы города и мост Мира.
Мцхета. Едем в первую столицу страны, а ныне — духовный центр Грузии, или второй Иерусалим. Посетим собор Светицховели, где хранится Хитон Господень и молилась Святая Нино. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры, вспомним строки лермонтовской поэмы. А также пообедаем в национальном ресторане с бокалом белого или красного вина.
Кахетия, винные дегустации
Алазанская долина. На родине грузинского виноделия и гостеприимства нас встретят стройные ряды виноградников. По пути обсудим традиции Сакартвело, крылатые фразы, тосты, полезные советы.
Кахетинский завод. После экскурсии по производству — дегустация вин прямо из цистерн.
Монастырь Бодбе. Посетим обитель, в которой покоятся мощи христианской просветительницы Грузии Святой Нино. На территории бьют чудотворные источники — говорят, загаданное здесь обязательно сбудется.
Сигнахи. В городе любви насладимся сочетанием грузинской и итальянской атмосферы. Продолжим погружаться в тонкости виноделия и в погребе попробуем ещё несколько сортов. Здесь же запланирован обед с домашним вином (оплачивается отдельно). Затем — прогулка по крепостной стене и мощёным улочкам с уютными двориками.
Боржоми, Уплисцихе
Боржоми. Дорога через живописное ущелье приведёт нас на знаменитый курорт. Вы поймёте, почему его называют зелёным раем, узнаете больше о минеральных источниках, археологических находках, развитии города. В парке полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее, а в ажурном павильоне попробуете воду, ставшую символом страны. Насладитесь пейзажами из кабинки фуникулёра и со смотровой наверху — отсюда открывается лучший вид на Боржоми.
Уплисцихе. В пещерном городе обратимся к истокам Сакартвело на рубеже 2-1 тысячелетий до н. э. Поговорим о жизни, расцвете и упадке языческой Грузии. Рассмотрим высеченные в скалах помещения: жилые комнаты, эллинистический театр, тронный зал, культовые сооружения. Полюбуемся панорамами Куры.
Военно-Грузинская дорога
Повторим маршрут Пушкина и на весь день отправимся в горы. Осмотрим крепость Ананури на фоне бирюзы Жинвальского водохранилища, побеседуем о непокорных арагвийских князьях. Увидим слияние чёрной и белой рек в Пасанаури и целебный родник Слёзы соловья.
Остановимся у арки Дружбы над глубоким ущельем — здесь получаются восхитительные кадры! Посетим Гудаури, а в Степанцминде полюбуемся открыточными видами — Троицкой церковью на фоне седого Казбека. Желающие поднимутся от подножия на высоту 2170 м на джипах.
Кулинарный мастер-класс с обедом (оплачивается отдельно). Нас ждёт в гости семья, которая научит готовить горные хинкали. По вкусу и размеру они отличаются от обычных. Вы нарубите фарш специальными кинжалами и слепите грузинские пельмени, а затем их попробуете. Также на стол подадут хабизгини — разновидность хачапури, которые делают только тут.
Обратите внимание: зимой, при непогоде и перекрытии дорог, сократим маршрут, но по возвращении в Тбилиси добавим пару красивых локаций.
Дилижан, Севан
Дилижан. Пересечём границу с Арменией и вскоре окажемся на знаменитом бальнеологическом курорте. Посетим этноквартал с ремесленными мастерскими и лавками резчиков по дереву.
Севан. Полюбуемся голубой жемчужиной, окружённой горными цепями. А также увидим древний оплот веры — монастырь Севанаванк, которому больше 1150 лет!
Сегодня и завтра ночуем в Ереване.
Храм Гарни, монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс, Ереван
Храм Гарни. Отправимся в ущелье реки Азат к единственному в стране античному памятнику. Как он здесь появился? Почему к нему ведут исполинские ступени? Почему вокруг именно 24 колонны? Все ответы получим, изучая языческое сооружение.
Монастырь Гегард. Посетим пещерный комплекс с невероятной энергетикой, заглянем в кельи. Поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других хранившихся тут реликвиях. Проследим историю обители и христианства Армении.
Кулинарный мастер-класс с дегустацией. Местная поговорка гласит: «Хлеб — посох жизни». Вы познакомитесь с традициями, процессом выпечки лаваша и, конечно, его попробуете.
Ереван. Напоследок погуляем по вечерней столице. Беседуя о тысячелетней истории, осмотрим архитектуру: оперу, лестницу Каскад, Национальное собрание, площадь Республики. Пройдём по центральным улицам и окинем взглядом весь город со смотровой.
Свободный день
За доплату доступна факультативная экскурсия в монастырь Эчмиадзин (Кафедральный собор, храмы Святой Гаянэ и Святой Рипсиме) и церковь Звартноц.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация в Арени, Птичья пещера
Хор Вирап. Дорога вдоль гор, холмов, долин, виноградников приведёт нас в колыбель христианства Армении — подножию библейского Арарата. Уже почти 14 веков здесь высится монастырь-крепость, в которой томился в заточении Григорий Просветитель.
Нораванк. Ещё один духовный символ страны — окружённая красными скалами обитель. Изучим шедевры армянского храмового зодчества, оценим мощь природы со смотровой и, возможно, встретим горных козлов.
Арени. По живописному серпантину доберёмся в край виноделия. Заглянем на завод, где познакомимся с производством и, конечно, попробуем вина.
Птичья пещера. Через узкую расщелину в известняковых скалах пройдём в карстовые залы. Здесь найдены следы первых поселений на этих землях — самые ранние археологические находки относят к 6-5 векам до н. э!
Возвращение домой
Завтракаем и едем в аэропорт к обратным рейсам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1091
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом в Грузии и гидом-водителем в Армении
- Входные билеты, экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Еревана
- Питание вне программы
- Мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури с обедом и вином в горах - $35
- Билет на канатную дорогу в Боржоми
- По желанию:
- Доплата за 1-местное размещение - $303
- Подъём на Гергети на джипе - $8-10
- Повышение уровня отелей
- Трансфер из Владикавказа/Кутаиси