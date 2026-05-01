Тбилиси. Экскурсию по городу начнём у памятника его основателю, царю Вахтангу Горгасали. С холма Метехи полюбуемся старым Тифлисом, поговорим о подвигах полководца.

Осмотрим единственный столичный дворец, принадлежавший царице Дареджан. Погуляем по современному парку Рике, по канатной дороге поднимемся к мощным стенам крепости Нарикала и монументу «Мать-Грузия». Затем винтовая лестница приведёт нас в Инжирное ущелье с водопадом.

Гуляя среди серных бань, обсудим Пушкина, Дюма, Хануму и смотрины невест. Загадаем желание на мосту Любви, пройдём по площади Мейдан — старейшему шопинг-центру Тбилиси. Увидим театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы города и мост Мира.

Мцхета. Едем в первую столицу страны, а ныне — духовный центр Грузии, или второй Иерусалим. Посетим собор Светицховели, где хранится Хитон Господень и молилась Святая Нино. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры, вспомним строки лермонтовской поэмы. А также пообедаем в национальном ресторане с бокалом белого или красного вина.