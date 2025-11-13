Заберём вас в столице и поедем в древнее сердце Сакартвело — Мцхету. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием рек Арагви и Куры и продолжим путь.

Увидим мемориал Дидгорской битвы — важного сражения 12 века, после которого Тбилиси был освобождён от сельджукских войск. Осмотрим удивительный Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скалах. Вечером прибудем на винодельню в ущелье Атени, где у нас запланированы ужин, дегустация напитков и ночёвка.