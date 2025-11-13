При необходимости можно перестроить маршрут из Батуми в Тбилиси.
Программа тура по дням
1 день
Монастырь Джвари, мемориал Дидгорской битвы, пещерный город Уплисцихе, ужин с дегустацией на винодельне
Заберём вас в столице и поедем в древнее сердце Сакартвело — Мцхету. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием рек Арагви и Куры и продолжим путь.
Увидим мемориал Дидгорской битвы — важного сражения 12 века, после которого Тбилиси был освобождён от сельджукских войск. Осмотрим удивительный Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скалах. Вечером прибудем на винодельню в ущелье Атени, где у нас запланированы ужин, дегустация напитков и ночёвка.
2 день
Атенский Сион, монастырь Убиси, города Гори и Кутаиси
Начнём день с завтрака и прогулки по ущелью Атени. Осмотрим Атенский Сион — один из древнейших храмов Грузии. Поедем дальше и окажемся в городке Гори, немного пройдёмся. Далее наш путь лежит в деревню Убиси, где мы посетим средневековый монастырь с уникальными фресками. По приезде в Кутаиси состоится вечерняя экскурсия.
3 день
Курорты Цхалтубо и Вани, купание в источниках, археологический музей, город Батуми
Заедем на курорты Цхалтубо и Вани, известные целебными природными источниками. При подходящей погоде мы искупаемся, а также познакомимся с коллекцией античных находок археологического музея. По прибытии в Батуми устроим небольшой променад, а затем попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 ужин с дегустацией
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Батуми
Обеды и ужины (кроме одного)
Доплата за 1-местное размещение - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00
Завершение: Центр/ваш отель в Батуми, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый читать дальше
раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)