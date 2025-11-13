Мои заказы

Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени

Заглянуть в пещеры Уплисцихе, перепробовать вина за ужином и посетить бальнеологические курорты
Нагулялись по Тбилиси и хотите отдохнуть на черноморском побережье Батуми? Предлагаем разнообразить эту поездку, по пути посетив интересные достопримечательности.

Вы узнаете, как древние люди жили в пещерах Уплисцихе, и увидите веками
намоленные святыни — Джвари, Убиси и Атенский Сион.

Пройдётесь по Гори, Кутаиси и городу-призраку Цхалтубо, который был известным советским спа-курортом. Сможете окунуться в целебный источник и познакомиться с античным наследием в Вани.

А также ненадолго задержитесь в ущелье Атени: останетесь на ночь в горном шато и за ужином продегустируете вина местного производства.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При необходимости можно перестроить маршрут из Батуми в Тбилиси.

Программа тура по дням

1 день

Монастырь Джвари, мемориал Дидгорской битвы, пещерный город Уплисцихе, ужин с дегустацией на винодельне

Заберём вас в столице и поедем в древнее сердце Сакартвело — Мцхету. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием рек Арагви и Куры и продолжим путь.

Увидим мемориал Дидгорской битвы — важного сражения 12 века, после которого Тбилиси был освобождён от сельджукских войск. Осмотрим удивительный Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скалах. Вечером прибудем на винодельню в ущелье Атени, где у нас запланированы ужин, дегустация напитков и ночёвка.

Монастырь Джвари, мемориал Дидгорской битвы, пещерный город Уплисцихе, ужин с дегустацией на винодельне
2 день

Атенский Сион, монастырь Убиси, города Гори и Кутаиси

Начнём день с завтрака и прогулки по ущелью Атени. Осмотрим Атенский Сион — один из древнейших храмов Грузии. Поедем дальше и окажемся в городке Гори, немного пройдёмся. Далее наш путь лежит в деревню Убиси, где мы посетим средневековый монастырь с уникальными фресками. По приезде в Кутаиси состоится вечерняя экскурсия.

Атенский Сион, монастырь Убиси, города Гори и Кутаиси
3 день

Курорты Цхалтубо и Вани, купание в источниках, археологический музей, город Батуми

Заедем на курорты Цхалтубо и Вани, известные целебными природными источниками. При подходящей погоде мы искупаемся, а также познакомимся с коллекцией античных находок археологического музея. По прибытии в Батуми устроим небольшой променад, а затем попрощаемся.

Курорты Цхалтубо и Вани, купание в источниках, археологический музей, город Батуми

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$450
1-местное размещение$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин с дегустацией
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Батуми
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Доплата за 1-местное размещение - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00
Завершение: Центр/ваш отель в Батуми, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
читать дальше

раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)

