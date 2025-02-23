Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Центр винодельческого региона — солнечная Кахетия. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Выезд в западную часть Грузии. Сегодня первая остановка нас ждет в городе-легенде, титанической работы древних зодчих, городе времен царицы Тамары — Уплисцихе. Далее мы продолжаем наш путь в Боржоми. Боржоми — очень красивый регион, знаменит своими источниками целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Здесь вашему вниманию будет представлен всем известный своим великолепием парк «Боржоми», где прямо из источников попробуем лечебной воды. Прибытие в Кутаиси, размещение в отеле. Добротный домашний имеретинский ужин скрасит ваш прекрасный вечер. 5 день. Обзорная экскурсия по Кутаиси, выезд в Батуми. Красивейший город Кутаиси — центр Имеретинского региона, второй по величине и значению город в Грузии. Здесь мы увидим храм Баграти, который основан в правлении Баграта Третьего, как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в 1003 г. Мужской монастырь Моцамета, славится древним поверьем — что это монастырь исполнения желаний. Далее посетим заповедник «Сатаплия» (сталактитовые и сталагмитовые образования, следы динозавров, площадка со стеклянным прозрачным полом). Выезд в Батуми — сердце Аджарии. Остановка на вкуснейший имеретинский обед (оплата на месте). Знакомство с этим регионом мы начнем с посещения Эдемского сада. Живописный Ботанический сад разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Свободный вечер. Ночь в отеле. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Центр винодельческого региона — солнечная Кахетия. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Выезд в западную часть Грузии. Сегодня первая остановка нас ждет в городе-легенде, титанической работы древних зодчих, городе времен царицы Тамары — Уплисцихе. Далее мы продолжаем наш путь в Боржоми. Боржоми — очень красивый регион, знаменит своими источниками целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Здесь вашему вниманию будет представлен всем известный своим великолепием парк «Боржоми», где прямо из источников попробуем лечебной воды. Прибытие в Кутаиси, размещение в отеле. Добротный домашний имеретинский ужин скрасит ваш прекрасный вечер. 5 день. Обзорная экскурсия по Кутаиси, выезд в Батуми. Красивейший город Кутаиси — центр Имеретинского региона, второй по величине и значению город в Грузии. Здесь мы увидим храм Баграти, который основан в правлении Баграта Третьего, как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в 1003 г. Мужской монастырь Моцамета, славится древним поверьем — что это монастырь исполнения желаний. Далее посетим заповедник «Сатаплия» (сталактитовые и сталагмитовые образования, следы динозавров, площадка со стеклянным прозрачным полом). Выезд в Батуми — сердце Аджарии. Остановка на вкуснейший имеретинский обед (оплата на месте). Знакомство с этим регионом мы начнем с посещения Эдемского сада. Живописный Ботанический сад разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Свободный вечер. Ночь в отеле. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

• Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Центр винодельческого региона — солнечная Кахетия. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Выезд в западную часть Грузии. Сегодня первая остановка нас ждет в городе-легенде, титанической работы древних зодчих, городе времен царицы Тамары — Уплисцихе. Далее мы продолжаем наш путь в Боржоми. Боржоми — очень красивый регион, знаменит своими источниками целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Здесь вашему вниманию будет представлен всем известный своим великолепием парк «Боржоми», где прямо из источников попробуем лечебной воды. Прибытие в Кутаиси, размещение в отеле. Добротный домашний имеретинский ужин скрасит ваш прекрасный вечер. 5 день. Обзорная экскурсия по Кутаиси, выезд в Батуми. Красивейший город Кутаиси — центр Имеретинского региона, второй по величине и значению город в Грузии. Здесь мы увидим храм Баграти, который основан в правлении Баграта Третьего, как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в 1003 г. Мужской монастырь Моцамета, славится древним поверьем — что это монастырь исполнения желаний. Далее посетим заповедник «Сатаплия» (сталактитовые и сталагмитовые образования, следы динозавров, площадка со стеклянным прозрачным полом). Выезд в Батуми — сердце Аджарии. Остановка на вкуснейший имеретинский обед (оплата на месте). Знакомство с этим регионом мы начнем с посещения Эдемского сада. Живописный Ботанический сад разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Свободный вечер. Ночь в отеле. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии: