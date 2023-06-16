Индивидуальное путешествие только для вашей компании по колоритной Индии. Встретим вас в Дели и покажем главные достопримечательности двух городов за 3 дня. Вы увидите шедевр мировой архитектуры — мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Узнаете о процессе инкрустации мрамора и побываете в заброшенной ныне столице Империи Великих Моголов. Полюбуетесь впечатляющими фортами и дворцами и попробуете блюда индийской кухни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.