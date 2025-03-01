А один день проведём на природе, в национальном парке «Рантхамбор», где вы увидите бенгальских тигров и других хищников с безопасного расстояния, а также различные виды птиц в их естественной среде обитания.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В Агре в отеле «Тадж вилас»/«Авалан». В «Рантхамборе»: The Sher Garh 4*/Ranthambore Heritage 3*. Размещение 2-местное.
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость включено 3-развовое питание, минеральная вода в дороге.
Транспорт. Suzuki Desire/Suzuki Ciaz/Toyota Etiosс кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Переезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской форт
Встречаемся рано утром и отправляемся в Агру, чтобы полюбоваться Тадж-Махалом на рассвете. Говорят, самый чудесный вид на него — в лучах утреннего солнца. Мы познакомим вас с индоисламской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции.
Затем побываем в городском форте, построенном в 9-10 веках правителем из индийской династии Чаухан, а затем перестроенном правителем из династии Моголов. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта и рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника, благодаря которым крепость называют «Красными воротами Индии».
После — размещение в отеле, отдых.
Маленький Тадж «, переезд в национальный парк» Рантхамбор
Позавтракав, осмотрим мавзолей Итимад-Уд-Даула из белого мрамора, который местные жители за внешнее сходство с Тадж-Махалом называют «Маленький Тадж».
Затем отправимся в национальный парк «Рантхамбор», где разместимся в отеле и отдохнём.
Сафари в национальном парке
Этот день проведём на природе. Национальный парк «Рантхамбор» известен обитающими здесь бенгальскими тиграми. Вас дважды ждёт сафари по парку: утреннее, до завтрака, и вечернее — после обеда. Вы сможете понаблюдать за тиграми, увидеть других хищников и многочисленные виды пернатых в их естественной среде обитания.
Вечером — отдых в отеле.
Возвращение в Дели
После завтрака возвращаемся обратно в Дели. По приезде — трансфер до вашего отеля или в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды и ужины, минеральная вода
- Трансферы на комфортабельном автомобиле
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в Тадж-Махал, Итимад-Уд-Даулу, Красный форт
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Дели и обратно
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты