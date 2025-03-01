Архитектура Агры и сафари в нацпарке "Рантхамбор". Индивидуальный тур из Дели "всё включено"

Увидеть Тадж-Махал на рассвете, изучить древнюю крепость-форт и понаблюдать за бенгальскими тиграми
В этой поездке вы познакомитесь с историей Индии и особенностями местной архитектуры. Осмотрите исторические монументы, внесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

А один день проведём на природе, в национальном парке «Рантхамбор», где вы увидите бенгальских тигров и других хищников с безопасного расстояния, а также различные виды птиц в их естественной среде обитания.
Архитектура Агры и сафари в нацпарке "Рантхамбор". Индивидуальный тур из Дели "всё включено"
Архитектура Агры и сафари в нацпарке "Рантхамбор". Индивидуальный тур из Дели "всё включено"
Архитектура Агры и сафари в нацпарке "Рантхамбор". Индивидуальный тур из Дели "всё включено"
Ближайшие даты:
1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар5
апр12
апр
Время начала: 02:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. В Агре в отеле «Тадж вилас»/«Авалан». В «Рантхамборе»: The Sher Garh 4*/Ranthambore Heritage 3*. Размещение 2-местное.

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость включено 3-развовое питание, минеральная вода в дороге.

Транспорт. Suzuki Desire/Suzuki Ciaz/Toyota Etiosс кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской форт

Встречаемся рано утром и отправляемся в Агру, чтобы полюбоваться Тадж-Махалом на рассвете. Говорят, самый чудесный вид на него — в лучах утреннего солнца. Мы познакомим вас с индоисламской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции.

Затем побываем в городском форте, построенном в 9-10 веках правителем из индийской династии Чаухан, а затем перестроенном правителем из династии Моголов. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта и рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника, благодаря которым крепость называют «Красными воротами Индии».

После — размещение в отеле, отдых.

Переезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской фортПереезд в Агру, Тадж-Махал на рассвете, городской форт
2 день

Маленький Тадж «, переезд в национальный парк» Рантхамбор

Позавтракав, осмотрим мавзолей Итимад-Уд-Даула из белого мрамора, который местные жители за внешнее сходство с Тадж-Махалом называют «Маленький Тадж».

Затем отправимся в национальный парк «Рантхамбор», где разместимся в отеле и отдохнём.

Маленький Тадж «, переезд в национальный парк» РантхамборМаленький Тадж «, переезд в национальный парк» РантхамборМаленький Тадж «, переезд в национальный парк» РантхамборМаленький Тадж «, переезд в национальный парк» РантхамборМаленький Тадж «, переезд в национальный парк» РантхамборМаленький Тадж «, переезд в национальный парк» Рантхамбор
3 день

Сафари в национальном парке

Этот день проведём на природе. Национальный парк «Рантхамбор» известен обитающими здесь бенгальскими тиграми. Вас дважды ждёт сафари по парку: утреннее, до завтрака, и вечернее — после обеда. Вы сможете понаблюдать за тиграми, увидеть других хищников и многочисленные виды пернатых в их естественной среде обитания.

Вечером — отдых в отеле.

Сафари в национальном паркеСафари в национальном паркеСафари в национальном паркеСафари в национальном паркеСафари в национальном паркеСафари в национальном парке
4 день

Возвращение в Дели

После завтрака возвращаемся обратно в Дели. По приезде — трансфер до вашего отеля или в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды и ужины, минеральная вода
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты в Тадж-Махал, Итимад-Уд-Даулу, Красный форт
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Дели и обратно
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, 2:30
Завершение: Дели, ваш отель или аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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