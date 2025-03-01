Встречаемся рано утром и отправляемся в Агру, чтобы полюбоваться Тадж-Махалом на рассвете. Говорят, самый чудесный вид на него — в лучах утреннего солнца. Мы познакомим вас с индоисламской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции.

Затем побываем в городском форте, построенном в 9-10 веках правителем из индийской династии Чаухан, а затем перестроенном правителем из династии Моголов. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта и рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника, благодаря которым крепость называют «Красными воротами Индии».

После — размещение в отеле, отдых.