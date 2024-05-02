Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Авторский тур в Дели

Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами

Погружаемся в историю Индии наглядно и интересно: проедемся по старинным фортам страны, увидим легендарный Тадж-Махал, полюбуемся Дворцом Ветров и древними храмами, познакомимся с местными ремёслами и культурой.

А ещё пройдёмся по местным рынкам — здесь можно почувствовать дух настоящей Индии, шумной, яркой и с ароматом пряностей, распробуем местную кухню, узнаем, почему Джодхпур — «голубой», Джайпур — «розовый», а Раджастан — «золотой город».
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 199
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.

2 день

Экскурсия по Дели

Позавтракаем и начнём экскурсию по столице. Вы посетите гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и Красный форт. Обязательно сделаем фотографию храма Лотоса, а после обеда побываем в храме Бирла, увидим Дом Президента, пройдёмся по рынку Чанди Чоук и полюбуемся Воротами Индии.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
3 день

Тадж-Махал, Агра-форт и мраморные фабрики

Позавтракаем в отеле и поедем в Агру — «город мрамора». Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.

Тадж-Махал, Агра-форт и мраморные фабрикиТадж-Махал, Агра-форт и мраморные фабрикиТадж-Махал, Агра-форт и мраморные фабрикиТадж-Махал, Агра-форт и мраморные фабрики
4 день

Переезд в Джайпур

Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

После заселения отдохнём в номерах и поужинаем.

Переезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в Джайпур
5 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
6 день

Переезд в Удайпур

Проснёмся пораньше и поедем в Удайпур, основанный в 16 веке. После заселения вы сможете самостоятельно прогуляться по атмосферным улочкам города.

Переезд в УдайпурПереезд в УдайпурПереезд в Удайпур
7 день

Озеро Пичола, храм Джагдиш и народные танцы

Сегодня вы узнаете, почему Удайпур прозвали «городом озёр» — мы отправимся на озеро Пичола. Отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию. Вы увидите Городской дворец, храм Джагдиш и Багор-Ки-Хавели.

Вечером желающие смогут посетить Мира Кала Мандир — культурный центр города, и насладиться национальными танцами Раджастана.

Озеро Пичола, храм Джагдиш и народные танцыОзеро Пичола, храм Джагдиш и народные танцыОзеро Пичола, храм Джагдиш и народные танцыОзеро Пичола, храм Джагдиш и народные танцы
8 день

Переезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты города

Выселимся и поедем в Джодхпур, известный как «голубой город». Обязательно остановимся в городе Ранакпур, чтобы увидеть Джайнский храм из мрамора. Разместимся в отеле, пообедаем и начнём экскурсию. Сегодня вы увидите форт Мехрангарх, Джасвант Тхада и дворец Умаид Бхаван.

Переезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты городаПереезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты городаПереезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты городаПереезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты города
9 день

Прибытие в Раджастан

Нас уже ждёт «город солнца» — Раджастан, основанный в 12 веке. Его ещё называют «золотым» — здания здесь возводились из песчаника, напоминавшего дорогой металл.

После прибытия в отель — отдых.

10 день

Форт Джайсалмер

Позавтракаем и поедем в форт Джайсалмер, откуда открывается головокружительный вид на город. Сделаем фотографии и поедем в музей, где вы рассмотрите старинные вещи местных правителей.

Форт ДжайсалмерФорт ДжайсалмерФорт Джайсалмер
11 день

Отъезд

После завтрака поедем в аэропорт Джодхпура на рейс в Дели, откуда вы сможете улететь домой.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1315 $, в отеле 5 звёзд - 1659 $
  • Проживание в отелях 3
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
  • Сафари на верблюдах
  • Прогулка на лодке
  • Все экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
  • Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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