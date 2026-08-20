Вы отправитесь по следам легендарной группы «The Beatles» — погрузитесь в атмосферу творческой свободы и хиппи-культуры. Посетите самые интересные места северного Гоа и знаменитое дерево-храм, под которым, по легенде, музыканты написали свой хит «Yellow Submarine». В программе:

★ старейший форт Чапора ★ легендарный Джус Центр, основанный первыми хиппи ★ мистическое дерево-храм баньян с 700-летней историей ★ купание в целительном озере Sweet Lake ★ прогулка через джунги к “баб

Е” – местному мудрецу ★ по желанию – полет на параплане ★ встреча заката на пляже под традиционный барабанный джем-сейшн ★ блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря ★ по желанию – продолжение вечера в одном из арамбольских клубов Место окончания экскурсии: Ваш отель