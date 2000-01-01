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Yellow Submarine: по следам Битлз

Путеводная З.
Путеводная З. – Гид из Гоа
Подняться к древнему форту Чапора, чтобы увидеть панораму Гоа, выпить 🍹 свежевыжатый сок в джус центре, основанном первыми хиппи, увидеть знаменитое дерево-храм, под которым «The Beatles» придумали песню «Yellow Submarine».

Встретить закат на пляже под звуки джем-сейшна и, возможно, продолжить вечер в одном из арамбольских ночных клубов.

По желанию вы сможете полетать на параплане с русскоговорящим инструктором.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $56.3 за человека

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Yellow Submarine: по следам Битлз
Yellow Submarine: по следам Битлз

Что вы увидите

  • Форт Чапора
  • Джус центр
  • Дерево-храм баньян
  • Озеро Sweet Lake
  • Блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря
Вы отправитесь по следам легендарной группы «The Beatles» — погрузитесь в атмосферу творческой свободы и хиппи-культуры. Посетите самые интересные места северного Гоа и знаменитое дерево-храм, под которым, по легенде, музыканты написали свой хит «Yellow Submarine».

В программе:

    ★ старейший форт Чапора
    ★ легендарный Джус Центр, основанный первыми хиппи
    ★ мистическое дерево-храм баньян с 700-летней историей
    ★ купание в целительном озере Sweet Lake
    ★ прогулка 👣 через джунги к “бабЕ” – местному мудрецу
    ★ по желанию – полет на параплане
    ★ встреча заката на пляже под традиционный барабанный джем-сейшн
    ★ блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря
    ★ по желанию – продолжение вечера в одном из арамбольских клубов

    Место окончания экскурсии:

      Ваш отель
      Что входит
      • Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
      • Сопровождение русского гида
      • Завтрак свежевыжатыми соками в легендарном джус-центре
      • Обед в израильском кафе на берегу моря
      Что не входит
      • Полет на параплане (от 2000 рупий) с опытным русским инструктором
      • Вечерний шоппинг в Арамболе
      • Из отелей, находящихся в Южном Гоа доплата за экскурсию 15$ —30$ (в зависимости от количества человек)
      Начало и место завершения
      🚩 ваш отель
      Yellow Submarine: по следам Битлз
      Yellow Submarine: по следам Битлз
      Yellow Submarine: по следам Битлз

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Путеводная З.
      Путеводная З.
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