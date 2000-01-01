Путеводная З. – Гид из Гоа

Подняться к древнему форту Чапора, чтобы увидеть панораму Гоа, выпить 🍹 свежевыжатый сок в джус центре, основанном первыми хиппи, увидеть знаменитое дерево-храм, под которым «The Beatles» придумали песню «Yellow Submarine».



Встретить закат на пляже под звуки джем-сейшна и, возможно, продолжить вечер в одном из арамбольских ночных клубов.



По желанию вы сможете полетать на параплане с русскоговорящим инструктором.