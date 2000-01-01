Вы отправитесь по следам легендарной группы «The Beatles» — погрузитесь в атмосферу творческой свободы и хиппи-культуры. Посетите самые интересные места северного Гоа и знаменитое дерево-храм, под которым, по легенде, музыканты написали свой хит «Yellow Submarine».
В программе:
★ старейший форт Чапора
★ легендарный Джус Центр, основанный первыми хиппи
★ мистическое дерево-храм баньян с 700-летней историей
★ купание в целительном озере Sweet Lake
★ прогулка 👣 через джунги к “бабЕ” – местному мудрецу
★ по желанию – полет на параплане
★ встреча заката на пляже под традиционный барабанный джем-сейшн
★ блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря
★ по желанию – продолжение вечера в одном из арамбольских клубов
Место окончания экскурсии:
Ваш отель