Подняться к древнему форту Чапора, чтобы увидеть панораму Гоа, выпить свежевыжатый сок в джус центре, основанном первыми хиппи, увидеть знаменитое дерево-храм, под которым «The Beatles» придумали песню «Yellow Submarine».
Встретить закат на пляже под звуки джем-сейшна и, возможно, продолжить вечер в одном из арамбольских ночных клубов. По желанию вы сможете полетать на параплане с русскоговорящим инструктором.
Встретить закат на пляже под звуки джем-сейшна и, возможно, продолжить вечер в одном из арамбольских ночных клубов. По желанию вы сможете полетать на параплане с русскоговорящим инструктором.
Описание экскурсии
Вы отправитесь по следам легендарной группы «The Beatles» — погрузитесь в атмосферу творческой свободы и хиппи-культуры. Посетите самые интересные места северного Гоа и знаменитое дерево-храм, под которым, по легенде, музыканты написали свой хит «Yellow Submarine». В программе:
★ старейший форт Чапора ★ легендарный Джус Центр, основанный первыми хиппи ★ мистическое дерево-храм баньян с 700-летней историей ★ купание в целительном озере Sweet Lake ★ прогулка через джунги к “баб
Е” – местному мудрецу ★ по желанию – полет на параплане ★ встреча заката на пляже под традиционный барабанный джем-сейшн ★ блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря ★ по желанию – продолжение вечера в одном из арамбольских клубов Место окончания экскурсии: Ваш отель
по пятницам в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Чапора
- Джус центр
- Дерево-храм баньян
- Озеро Sweet Lake
- Блошиный и хендмейд-рынок на берегу моря
Что включено
- Трансфер на комфортном микроавтобусе с кондиционером
- Сопровождение русского гида
- Завтрак свежевыжатыми соками в легендарном джус-центре
- Обед в израильском кафе на берегу моря
Что не входит в цену
- Полет на параплане (от 2000 рупий) с опытным русским инструктором
- Вечерний шоппинг в Арамболе
- Из отелей, находящихся в Южном Гоа доплата за экскурсию 15$ - 30$ (в зависимости от количества человек)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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