Барселона — как драгоценный опал — переливается и сияет каждой гранью по-разному.
Вместе с аудиогидом вы в своём темпе исследуете Готический квартал, прогуляетесь по узким средневековым улочкам, полюбуетесь дворцом Арагона, зайдёте в несколько церквей, узнаете о настоящих рыцарях и королях. А после отправитесь на зажигательное шоу фламенко в Tablao Cordobes.
Вместе с аудиогидом вы в своём темпе исследуете Готический квартал, прогуляетесь по узким средневековым улочкам, полюбуетесь дворцом Арагона, зайдёте в несколько церквей, узнаете о настоящих рыцарях и королях. А после отправитесь на зажигательное шоу фламенко в Tablao Cordobes.
Описание экскурсии
Вы пройдёте от площади Каталонии до Морской Рамблы мимо главных достопримечательностей квартала. Маршрут включает 32 интересных точки.
За 2 часа вы:
- исследуете руины античной Барселоны
- узнаете секрет знаменитого Готического мостика
- познакомитесь с Кафедральным собором Барселоны и его жителями
- прогуляетесь по самой узкой улице квартала и по исторической пешеходной улице Рамбла
- полюбуетесь величием дворца королей Арагона и узнаете, где находилось их королевство
А также разберётесь:
- почему в самом центре мегаполиса до сих пор гуляют гуси
- почему барселонцы ходят ногами по произведениям искусства
- какие гении родились в Барселоне
Вечером вас ждёт яркое представление в Tablao Cordobes — одном из лучших шоу фламенко в Испании.
Организационные детали
- Предложение включает экскурсию по улицам Готического квартала с аудиогидом, посещение шоу фламенко в Tablao Cordobes (70 мин) и один бесплатный напиток
- Вы можете пройти экскурсию по городу в любой день в течение года
- Билет на шоу фламенко действителен только в день бронирования, в выбранное время — 17:40, 19:15, 21:00 или 22:30
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу
- Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает оффлайн
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€60
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 231 туриста
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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