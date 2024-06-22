Я впечатлён улочками старого Барсино, и очень многое могу вам показать и рассказать. На нашей прогулке вы увидите самые интересные уголки — знаменитую Рамблу, богемное кафе, старинную площадь и колонны храма, которым уже много веков. Познакомитесь с историей Барселоны, прочувствуете её яркую энергетику и точно не останетесь равнодушными.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш гид в Барселоне

Влад Ваш гид в Барселоне

Время начала: 08:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по пешеходной улице Рамбла. Я расскажу, на какие пять зон она делится и какую тайну хранит

Зайдёте в богемное кафе «Четыре кота» и познакомитесь с Чупа-Чупсом

Увидите Дворец каталонской музыки, где, по мнению местных, проходят лучшие концерты симфонической музыки

На старой площади узнаете, откуда римляне брали материал для строительства города и воду

Рассмотрите кафедральный собор и разберётесь, откуда взялись белые гуси-лебеди

Прикоснётесь к первой работе великого Гауди и заглянете в лавку пряностей, где снимали «Парфюмера»

А ещё полакомитесь, если захотите, самым вкусным мороженым в Барселоне, увидите многовековые колонны римского храма и загадаете желание под Мостом Вздохов.

Приятным бонусом станет фотосопровождение — после экскурсии я скину вам снимки.

Организационные детали