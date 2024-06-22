Я впечатлён улочками старого Барсино, и очень многое могу вам показать и рассказать.
На нашей прогулке вы увидите самые интересные уголки — знаменитую Рамблу, богемное кафе, старинную площадь и колонны храма, которым уже много веков.
Познакомитесь с историей Барселоны, прочувствуете её яркую энергетику и точно не останетесь равнодушными.
На нашей прогулке вы увидите самые интересные уголки — знаменитую Рамблу, богемное кафе, старинную площадь и колонны храма, которым уже много веков.
Познакомитесь с историей Барселоны, прочувствуете её яркую энергетику и точно не останетесь равнодушными.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по пешеходной улице Рамбла. Я расскажу, на какие пять зон она делится и какую тайну хранит
- Зайдёте в богемное кафе «Четыре кота» и познакомитесь с Чупа-Чупсом
- Увидите Дворец каталонской музыки, где, по мнению местных, проходят лучшие концерты симфонической музыки
- На старой площади узнаете, откуда римляне брали материал для строительства города и воду
- Рассмотрите кафедральный собор и разберётесь, откуда взялись белые гуси-лебеди
- Прикоснётесь к первой работе великого Гауди и заглянете в лавку пряностей, где снимали «Парфюмера»
А ещё полакомитесь, если захотите, самым вкусным мороженым в Барселоне, увидите многовековые колонны римского храма и загадаете желание под Мостом Вздохов.
Приятным бонусом станет фотосопровождение — после экскурсии я скину вам снимки.
Организационные детали
- На прогулке я делаю фото на iPhone. По желанию сделаю обработку ваших снимков — это бесплатно
- Дополнительные расходы: перекусы и напитки — по желанию
ежедневно в 08:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|1-2 человека
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Барселоне
¡Hola! Меня зовут Владислав, я фотограф и свой человек в Барселоне. А как это — свой человек? Во-первых, вы, приезжая в европейский туристический город, который живёт очень динамично, тратите времяЗадать вопрос
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