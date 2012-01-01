Мадрид — столица ⭐️ нынешнего Королевства Испании. В IX в. город 🏙️ был основан арабами. А в 1561 г. Филипп II переводит королевский двор из Толедо в Мадрид.

Во время Пешеходной экскурсии 🧭 Вы увидите старую-историческую часть города.

Мы конечно остановимся на Пуэрта-дель-Соль, где находится один из главных символов Мадрида - медведь с земляничным деревом. Пласа-Майор - главная площадь города, где происходили самые важные события в жизни столицы. Рынок сан Мигель, Вы увидите самый старый ресторан в мире, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.

Пласа-Майор, Кафедральный собор Богоматери Альмуденской, Королевский Дворец, Королевский Оперный Театр, Сады Сабатини, ул. Ареналь, Монастырь Энкарнасьон.