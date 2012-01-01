  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа

5
2 отзыва
Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €200 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа

Что вы увидите

  • Список мест посещаемости для экскурсии на 2 часа:
  • Пуэрта дель Соль
  • Площадь Пласа-Майор
  • Рынок сан Мигель
  • Муниципальная площадь
  • Собор Альмудена
  • Королевский дворец в Мадриде
  • Королевский Оперный Театр
  • Сады Сабатини
  • улица Ареналь
  • Монастырь Энкарнасьон
  • На 3 часа:
  • Пуэрта дель Соль
  • Площадь Пласа Майор
  • Рынок сан Мигель
  • Муниципальная площадь
  • Собор Альмудена
  • Королевский дворец в Мадриде
  • Королевский Оперный Театр
  • Сады Сабатини
  • улица Ареналь
  • Храм Дебот ( на выбор)
  • площадь Нептуна или Сибелиус (на выбор)
  • На 4 часа:
  • Пурта дель Соль
  • Пласа Майор
  • Рынок Сан Мигель
  • Муниципальная площадь
  • Кафедральный собор
  • Королевский Дворец
  • Королевский Оперный Театр
  • Сады Сабатини
  • Улица Алкала, возможно Гран Виа (по желанию)
  • Дворец и площадь Сибелиус
  • Дворец Буэнависта
  • Главный Банк Испании
  • Ворота Алкала
  • Королевский Парк Ретиро
  • Музей Военно-Морского Флота Испании
  • Музей Тиссен
  • Площадь Преданности
  • Музей Прадо
  • Церковь Сан Херонимо Эль Реаль
  • Площадь Нептуна.
  • Часовня Сан Антонио-де ла Флорида расписанная фресками Гойи где и похоронен художник (в зависимости от времени и пожеланий клиентов).
Мадрид — столица ⭐️ нынешнего Королевства Испании. В IX в. город 🏙️ был основан арабами. А в 1561 г. Филипп II переводит королевский двор из Толедо в Мадрид.
Во время Пешеходной экскурсии 🧭 Вы увидите старую-историческую часть города.
Мы конечно остановимся на Пуэрта-дель-Соль, где находится один из главных символов Мадрида - медведь с земляничным деревом. Пласа-Майор - главная площадь города, где происходили самые важные события в жизни столицы. Рынок сан Мигель, Вы увидите самый старый ресторан в мире, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.
Пласа-Майор, Кафедральный собор Богоматери Альмуденской, Королевский Дворец, Королевский Оперный Театр, Сады Сабатини, ул. Ареналь, Монастырь Энкарнасьон.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Инга А. проводит ещё 5 экскурсий

Пустой Прадо только для Вас!
150
1 час
Пустой Прадо только для Вас!
2 отзыва
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
130
3 часа
Гастрономический Тур. Всё вперемешку — интересные истории, тапас, вино
1 отзыв
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
250
4 часа
Мадрид + Стадион Сантьяго Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид
1 отзыв
Парк Ретиро
90
1.5 часа
Парк Ретиро
0 отзывов
Поездка в Толедо, к Мельница Дон Кихота и в провинцию Консуэгра
400
9 часов
Поездка в Толедо, к Мельница Дон Кихота и в провинцию Консуэгра
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Мадриде

Мадрид как он есть
скидка20%
82
66
3 часа
Мадрид как он есть
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Мадрид. Другая история
От 65
2 часа
Мадрид. Другая история
190 отзывов
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
С небес на землю Мадрида
120
4.5 часов
С небес на землю Мадрида
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Ежедневная прогулка по Мадриду
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Мадриду
126 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
90
3 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
108 отзывов
Прожить день в лучших традициях жителей испанской столицы
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120
3 часа
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида