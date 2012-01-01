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Знакомство с Мадридом

Ирина А.
Ирина А. – Гид из Мадрида
Вы отправитесь на знакомство с испанской столицей ⭐️, которая стала одним из главным культурных центров Европы.

Вас ждёт прогулка 👣 по самым красивым площадям Мадрида: грандиозной Пласа Майор, величественной площади Сибелес, Восточной площади с Оперным театром, площади Ворот Солнца, откуда начинаются все дороги города.

Вы побываете на столетнем рынке Сан Мигель с его изобилием вкусной еды.

И, конечно, вы увидите Королевский дворец, узнаете подробности его строительства, какие богатства он хранит.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €45 за человека

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Знакомство с Мадридом
Знакомство с Мадридом

Что вы увидите

  • улица Майор
  • пласа Майор
  • рынок Сан Мигель
  • площадь Города
  • Кафедральный Собор
  • Королевский Дворец
  • Восточная площадь
  • площадь Ворот Солнца
Пешеходная экскурсия ⛳ в малых группах до 10 человек каждый вторник в 17:00. При встрече Вы получите карты исторической части города.
Во время пешеходной экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с городом Габсбургов: улица Майор, пласа Майор, рынок Сан Мигель, площадь Города, Кафедральный Собор, Королевский Дворец, Восточная площадь, площадь Ворот Солнца.
Что входит
  • Услуги гида
  • Карты города
Начало
🚩 На площади Puerta del Sol под хвостом коня короля.
Место завершения
🏁 Центр Мадрида.
Знакомство с Мадридом
Знакомство с Мадридом
Знакомство с Мадридом
Знакомство с Мадридом
Знакомство с Мадридом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина А.
Ирина А.
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Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

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