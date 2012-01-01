Пешеходная экскурсия ⛳ в малых группах до 10 человек каждый вторник в 17:00. При встрече Вы получите карты исторической части города.

Во время пешеходной экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с городом Габсбургов: улица Майор, пласа Майор, рынок Сан Мигель, площадь Города, Кафедральный Собор, Королевский Дворец, Восточная площадь, площадь Ворот Солнца.