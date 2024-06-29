Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Болонье на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье Подняться на башню 13 века, посмотреть, как жили папские легаты и насладиться искусством Начало: На Piazza Maggiore € 147 за всё до 5 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям Начало: Фонтан «Нептун» € 200 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Безбашенная Болонья: о башнях и портиках Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города Начало: Фонтан «Нептун» € 210 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Болоньи

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Необычные дома»

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