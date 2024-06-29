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Индивидуальная
2 часа
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Подняться на башню 13 века, посмотреть, как жили папские легаты и насладиться искусством
Начало: На Piazza Maggiore
29 июня в 10:30
30 июня в 10:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Завтра в 09:00
29 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Завтра в 09:00
29 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Необычные дома»
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